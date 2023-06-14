🏆 🏆 Барбашев стал 2-кратным обладателем Кубка Стэнли. У него 18 очков в 22 играх за «Вегас» в плей-офф

Теги Кубок Стэнли Сент-Луис НХЛ Вегас Иван Барбашев Даниил Мироманов Павел Дорофеев Хоккей

Иван Барбашев стал 2-кратным обладателем Кубка Стэнли.

«Вегас» с российским форвардом в составе обыграл «Флориду» в финальной серии (4-1, 9:3 в пятом матче).

27-летний нападающий, перешедший в «Голден Найтс» из «Сент-Луиса» по ходу сезона, завершил плей-офф с 18 (7+11) очками в 22 играх при общей полезности «+14». 

Барбашев впервые выиграл Кубок Стэнли с «Блюз» в 2019 году. В победном плей-офф он тогда провел 25 матчей и набрал 6 (3+3) очков. 

Как минимум один российский хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли в 8-м сезоне подряд. Ранее стало известно, что в этом году трофей 2-й год нельзя будет привезти в Россию.

Добавим, что в регулярном чемпионате за «Голден Найтс» выступали защитник Даниил Мироманов (14 игр, 6 очков, 2+4) и форвард Павел Дорофеев (18 игр, 9 очков, 7+2). 

В плей-офф оба не играли, а числа матчей в регулярке у обоих недостаточно для нанесения фамилий на трофей, поэтому теоретически они могут там появиться только в случае специального запроса от клуба. 

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hudson_Hawk
Молодец, летом подпишет главный контракт в жизни.
+42
0
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BUTCH GORING
Вместе с Пьетранжело и в Сент Луисе и в Вегасе
+33
-1
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Романов
Когда у Конора спросят сколько у тебя кс он промолчит , грустно взглянув на Ивана
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Красин
Ответ seka@
Незаметный герой, очень много пользы приносит. Поздравляю!
Ну как незаметный - комментаторы, начиная с Гретцки, о нем постоянно говорят) И хвалят менеджеров Вегаса, которые сумели оторвать его на обмене в борьбе с 8-10 другими клубами. Второй по +/- в плове, играл в первом звене, очень заметный вклад.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
seka@
Незаметный герой, очень много пользы приносит. Поздравляю!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lampo
Поздравляю! Два перстня - это круто!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hudson_Hawk
Ответ Shago
Интересно, хватит ли у Вегаса возможностей, чтобы его сохранить?
Крайне врядли, им многих переподписывать, а денег свободных мало. А Барбашев явно просить будет не меньше 6 млн.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PatologoanatoM
Ответ Nikolay_exp
Сейчас всякие третьяки фетисовы и особенно ротан начнут примазываться к Барбашеву и к его победам, дескать мы его лично вырастили и воспитали это и наш Кубок Стэнли тоже
Он с 15-16 лет пробивался через юниорские лиги канадские, в 2014 году у нас в городе на заводе работали канадцы , и один мужичок пожилой, говорил что в юниорской команде с его родного города в Канаде играет толковый паренёк из России, это был Ваня Барбашев, мужик тогда сказал , он будет в нхл играть и будет играть круто, как в воду глядел )
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shago
Ответ Hudson_Hawk
Молодец, летом подпишет главный контракт в жизни.
Интересно, хватит ли у Вегаса возможностей, чтобы его сохранить?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Reanimation
мегахорош
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
k.vlad
Ответ Александр Романов
Когда у Конора спросят сколько у тебя кс он промолчит , грустно взглянув на Ивана
Ну если так, то Маку во все стороны можно смотреть), у Войнова, кстати, две чашки), куча ноунеймов с 2, 3+ чашками, кто-то же играет в нижних звеньях многократных чемпионов)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
почему не убрали бобра? че за порево?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Красин
Молодец Иван ! Очень хорошо сыграл и отлично вписался в первое звено.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay_exp
Сейчас всякие третьяки фетисовы и особенно ротан начнут примазываться к Барбашеву и к его победам, дескать мы его лично вырастили и воспитали это и наш Кубок Стэнли тоже
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Безуглый
Обязательно сохранять этого парня
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Кабалов
Ивану респект, сыграл так, как было нужно команде! Поздравляю!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinarxxx
Флорида выскочки конечно, вегас браво
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Оськин
Всегда есть такие игроки. Не великие, но вовремя оказывающиеся в нужном для него клубе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metalloid
Удивительный хоккеист. Не лучший ни в чём, он последний, кого назовёшь на вопрос о лучшем нашем хоккеисте в НХЛ, а тихой сапой, во вторых звеньях, берёт кубки. Красава, молодец.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кагов
Поздравляем Ивана! Двукратный обладатель КС! Удачный переход в Вегас! Теперь гораздо более результативен, в нескольких играх решал исход. Молод, ещё все впереди! Болеем за наших!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shago
Ответ Hudson_Hawk
Крайне врядли, им многих переподписывать, а денег свободных мало. А Барбашев явно просить будет не меньше 6 млн.
Согласен! После такой славной охоты запросы многих игроков Вегаса повысятся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Strannix
Ответ Давай Так
Вот что значит поиграть за СКА.
Напомните когда он за ска поиграл?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталик Кравченко
Ответ Давай Так
Вот что значит поиграть за СКА.
Роман Йоземариныч, перелогиньтесь пожалуйста
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Strannix
Ответ Давай Так
М-да. Тяжёлый случай.
Да, действительно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давай Так
Ответ Виталик Кравченко
Роман Йоземариныч, перелогиньтесь пожалуйста
Паучи атца ибаца.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий