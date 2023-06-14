🏆 🏆 Барбашев стал 2-кратным обладателем Кубка Стэнли. У него 18 очков в 22 играх за «Вегас» в плей-офф
Иван Барбашев стал 2-кратным обладателем Кубка Стэнли.
«Вегас» с российским форвардом в составе обыграл «Флориду» в финальной серии (4-1, 9:3 в пятом матче).
27-летний нападающий, перешедший в «Голден Найтс» из «Сент-Луиса» по ходу сезона, завершил плей-офф с 18 (7+11) очками в 22 играх при общей полезности «+14».
Барбашев впервые выиграл Кубок Стэнли с «Блюз» в 2019 году. В победном плей-офф он тогда провел 25 матчей и набрал 6 (3+3) очков.
Как минимум один российский хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли в 8-м сезоне подряд. Ранее стало известно, что в этом году трофей 2-й год нельзя будет привезти в Россию.
Добавим, что в регулярном чемпионате за «Голден Найтс» выступали защитник Даниил Мироманов (14 игр, 6 очков, 2+4) и форвард Павел Дорофеев (18 игр, 9 очков, 7+2).
В плей-офф оба не играли, а числа матчей в регулярке у обоих недостаточно для нанесения фамилий на трофей, поэтому теоретически они могут там появиться только в случае специального запроса от клуба.
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