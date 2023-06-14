🏆 «Вегас» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории. Клуб дебютировал в НХЛ в 2017 году
«Вегас» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории.
«Голден Найтс» обыграли «Флориду» в финальной серии плей-офф НХЛ (4-1, 9:3 в пятом матче).
Клуб из Невады дебютировал в НХЛ в 2017 году. В первом же сезоне-2017/18 «рыцари» дошли до финала, в котором уступили «Вашингтону» (1-4).
В следующем сезоне «Вегас» вылетел в первом раунде плей-офф, в 2020 году – дошел до финала Западной конференции, в 2021-м – до полуфинала плей-офф (конференций в том сезоне не было, так как структура лиги была временно пересмотрена из-за пандемии – прим. Sports.ru).
В сезоне-2021/22 команда впервые пропустила плей-офф. После этой неудачи команду возглавил Брюс Кэссиди, ранее работавший главным тренером «Бостона».
Владельцем клуба является миллиардер Уильям Фоли, президентом по хоккейным операциям – Джордж Макфи, генеральным менеджером – Келли МакКриммон.
C составом команды и статистикой игроков в победном плей-офф можно ознакомиться здесь.
Кубок Стэнли-2023 – у «Вегаса»! Команда, у которой было одно слабое место (вратарь), но она его идеально компенсировала
По игре. Поздравляю !
Надеюсь йозе смотрит этот матч и чемпионом кхл через 5-6 лет будет Лада? Эмм… нет!