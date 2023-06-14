🏆 «Вегас» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории. Клуб дебютировал в НХЛ в 2017 году

Теги Кубок Стэнли Джордж Макфи НХЛ Вегас Уильям Фоли Брюс Кэссиди Келли МакКриммон Хоккей

«Вегас» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории.

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» в финальной серии плей-офф НХЛ (4-1, 9:3 в пятом матче). 

Клуб из Невады дебютировал в НХЛ в 2017 году. В первом же сезоне-2017/18 «рыцари» дошли до финала, в котором уступили «Вашингтону» (1-4). 

В следующем сезоне «Вегас» вылетел в первом раунде плей-офф, в 2020 году – дошел до финала Западной конференции, в 2021-м – до полуфинала плей-офф (конференций в том сезоне не было, так как структура лиги была временно пересмотрена из-за пандемии – прим. Sports.ru). 

В сезоне-2021/22 команда впервые пропустила плей-офф. После этой неудачи команду возглавил Брюс Кэссиди, ранее работавший главным тренером «Бостона». 

Владельцем клуба является миллиардер Уильям Фоли, президентом по хоккейным операциям – Джордж Макфи, генеральным менеджером – Келли МакКриммон

C составом команды и статистикой игроков в победном плей-офф можно ознакомиться здесь

Кубок Стэнли-2023 – у «Вегаса»! Команда, у которой было одно слабое место (вратарь), но она его идеально компенсировала

41 комментарий

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Strannix
Но Флориду безумно жалко, вынесли главных топов и так влетели.
+34
-2
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Кавабунга Шреддоголовый
По делу. По игре. Все справедливо. Поздравляю Рыцарей
+28
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+28
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Agroman
Ответ Юрий Безуглый
МЫ ЧЕМПИОНЫ! Я ЭТОГО ДОЖДАЛСЯ!
Поздравления, но так говоришь как будто болельщик Торонто или Баффало какого-нибудь😂
+19
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+19
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Хитли
Айкел, мучавшийся в "Баффало", вымолил обмен в контендер и добрался до кубка раньше МакДэвида
+16
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+16
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гилберт
Взяли давно заслуженный Кубок. Поздравляю.
+18
-3
+15
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Антон
Идеальный сезон Вегаса. Флориде грех жаловаться. Обидно, конечно. Но они и так выстрелили. Этот Вегас победить крайне сложно было, он и прошлогодний Колорадо бы переехал.
+9
0
+9
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Strannix
Поздравляю.
+8
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сергей97
Вчера Денвер, сегодня Вегас - можно только поздравить команды с первыми чемпионствами в истории!
+8
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Bei Bender
Ответ Radmirufa
ну мы то все знаем что СКА бы легко разобрался с Вегасом 😬
Ну ты прям остряк !!!
+5
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akuna
СдетцтвазаВегас. Доволен как слон разгромом Флориды, хотел такой точки в серии. Ненавижу команды страдающие вместо игры, если Адмиралу с Тамбиевым подобные решения простительны, то в лиге с конкуренцией 1/1000 на место и их бюджетами смотреть это убожество нет никакого желания.
+7
-2
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Юрий Безуглый
МЫ ЧЕМПИОНЫ! Я ЭТОГО ДОЖДАЛСЯ!
+9
-4
+5
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Бека Алиханов
Всех, болеющих за Вегас "с детства", с чемпионством!
+4
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гилберт
Вива, Лас Вегас!!!
+4
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Рустам Вагизов
Флорида в этом сезоне такая себе Италия. Проиграла все финалы
+3
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Сергей Фролов
Ответ Антон
Идеальный сезон Вегаса. Флориде грех жаловаться. Обидно, конечно. Но они и так выстрелили. Этот Вегас победить крайне сложно было, он и прошлогодний Колорадо бы переехал.
Да ну, прошлогодний Колорадо что регулярку, что плей офф прошли просто катком
+3
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Gord Lane
Вегас, Вегас, Вегас !

По игре. Поздравляю !
+5
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Prezzid
Вегас по делу и даже как-то на классе. Красавцы
+2
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newyork13
Вот так нужно популяризовать хоккей в городах и развивать лигу, хотя куда ещё больше…

Надеюсь йозе смотрит этот матч и чемпионом кхл через 5-6 лет будет Лада? Эмм… нет!
+3
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Кавабунга Шреддоголовый
Неожиданно Маршессо, но заслуженно. У меня он был едва ли не главным кандидатом до 5 матча
+2
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Radmirufa
ну мы то все знаем что СКА бы легко разобрался с Вегасом 😬
+3
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Stanley Cup
Ответ Юрий Безуглый
МЫ ЧЕМПИОНЫ! Я ЭТОГО ДОЖДАЛСЯ!
Поздравляю)
+1
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Юрий Безуглый
Ответ Евгений.82
ПОЗДРАВЛЯЮ! Пазл сложился в этом году для Вегаса и его болельщиков. С самого основания клуба ты ждал этого, переживал, поддерживал. Анализировал чего не хватает, что можно улучшить и тд. И вот он долгожданный Кубок. Рад за тебя от души).
Спасибо)
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Костя Кот
кхл. учись
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Skif63
Вегас отлично провёл сезон, и закончил на мажорной ноте, и как результат: Кубок Стэнли! Браво! С победой!
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Юрий Безуглый
Ответ Agroman
Поздравления, но так говоришь как будто болельщик Торонто или Баффало какого-нибудь😂
Спасибо) мне кажется, болельщикам таких команд легче - они вряд ли каждый год надеются, что вот в этот раз они наконец-то возьмут бидон)
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