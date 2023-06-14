🏆 «Вегас» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории. Клуб дебютировал в НХЛ в 2017 году

«Вегас» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории.

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» в финальной серии плей-офф (4-1, 9:3 в пятом матче).

Клуб из Невады дебютировал в НХЛ в 2017 году. В первом же сезоне-2017/18 «рыцари» дошли до финала, в котором уступили «Вашингтону» (1-4).

В следующем сезоне « » вылетел в первом раунде плей-офф, в 2020 году – дошел до финала Западной конференции, в 2021-м – до полуфинала плей-офф (конференций в том сезоне не было, так как структура лиги была временно пересмотрена из-за пандемии – прим. Sports.ru).

В сезоне-2021/22 команда впервые пропустила плей-офф. После этой неудачи команду возглавил Брюс Кэссиди, ранее работавший главным тренером «Бостона».

Владельцем клуба является миллиардер Уильям Фоли, президентом по хоккейным операциям – , генеральным менеджером – .

C составом команды и статистикой игроков в победном плей-офф можно ознакомиться здесь.

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