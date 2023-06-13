«Тайвань – не Китай?» Месси думал, что безвизовый въезд на Тайвань по испанскому паспорту распространяется на Китай

Лионель Месси думал, что ему не понадобится виза в Китай.

На выходных форвард « » Майами в составе сборной прибыл в Китай для товарищеского матча с Австралией, который состоится 15 июня.

Однако сотрудники аэропорта Пекина остановили 35-летнего футболиста из-за проблем с прохождением паспортного контроля. Выяснилось, что прибыл в Китай со своим испанским паспортом, но без визы.

Как пишет Bild со ссылкой на китайские медиа, Месси полагал, что безвизовый въезд в частично признанное государство по испанскому паспорту распространяется на Китай. «Тайвань – это не Китай?» – спросил футболист у пограничников.

Напомним, у Испании и Китая нет безвизового режима.