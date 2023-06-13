«Тайвань – не Китай?» Месси думал, что безвизовый въезд на Тайвань по испанскому паспорту распространяется на Китай

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Политика Интер Майами Футбол

Лионель Месси думал, что ему не понадобится виза в Китай.

На выходных форвард «Интер» Майами в составе сборной Аргентины прибыл в Китай для товарищеского матча с Австралией, который состоится 15 июня.

Однако сотрудники аэропорта Пекина остановили 35-летнего футболиста из-за проблем с прохождением паспортного контроля. Выяснилось, что Месси прибыл в Китай со своим испанским паспортом, но без визы.

Как пишет Bild со ссылкой на китайские медиа, Месси полагал, что безвизовый въезд в частично признанное государство по испанскому паспорту распространяется на Китай. «Тайвань – это не Китай?» – спросил футболист у пограничников.

Напомним, у Испании и Китая нет безвизового режима.

 

Материалы по теме

52 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Okko Acc
После этих слов Месси выдали не только визу, но и гражданство КНР
+176
-1
+175
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
L1S
+1000000 социальных кредитов этому гражданину
+88
-2
+86
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марсель Объелся
Неплохо у него карьера в США начинается
+62
-2
+60
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Уайт
- Тайвань это ещё не Китай? - спросил Лео.
- Скоро будет - ответил товарищ Си.
+55
-15
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Victor Victor
+15 социальных очков, дополнительную миску риса и кошку жену уважаемому товарищу Месси
+30
-1
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Клирик
Ответ Okko Acc
После этих слов Месси выдали не только визу, но и гражданство КНР
И орден!)
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
qwer11
примазался к погранцам
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
поколение пепси
месси хитёр, прокатился в поднебесную ради пиара, ещё хитро так отмазался себе в плюс
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рейтинг
Китай за эти слова ему должен теперь пожизненный безвиз, долю в Хуавей и каждый день новый автомобиль.
А в штатах напряглись....
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
Ответ Okko Acc
После этих слов Месси выдали не только визу, но и гражданство КНР
Партийный билет вдогонку!)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Остап Бендер
Следующая поездка - в Косово! И спросить у погранцов "А разве это не Сербия?"
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
skreamer
Я простой футболист Лионель провинция Майами. Жить Америка устать много налог мало зарплат, порций рис не хватать Читать на досуг идеи Мао из газет Жейминь Жибао 中国心。Узнать про Китай. Стать интерес, как жить в Китай. Симпатизировать Xí - несравненный Китай лидер, поднятий экономика, густой шевелюра. Мой американский седина дед слабоумная перфокарта Бай проигрывать шахматный партия мир. Хотеть видеть мой лидер Великий Xì
Кормчий давать народ Китай двойной качественный порций рис, голодание отсутствие процветание достаток!
Хотеть как в Китай, Удар!! Я хотеть работать на благо компартии Китая!!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Серый
Ответ L1S
+1000000 социальных кредитов этому гражданину
и миску риса с кошка-жена
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZamoRano
Ответ Марсель Объелся
Неплохо у него карьера в США начинается
Отлично 👍😀🤣🤣
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красная стрела
Месси признал Тайвань китайским💪🏻 честно, за такое обязаны пропускать просто так.
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Ответ ZamoRano
Зато они почувствуют, когда без айфонов и автомобилей останутся.
Так это проблема для китайской экономики в первую очередь будет.
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Пушкин
Ответ Okko Acc
После этих слов Месси выдали не только визу, но и гражданство КНР
Ну камон! Выдали миску риса и кошка-жену .
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Ответ Мистер Уайт
- Тайвань это ещё не Китай? - спросил Лео. - Скоро будет - ответил товарищ Си.
Не будет.
Американцы не почувствуют китайский флот.
+15
-12
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ Рейтинг
Китай за эти слова ему должен теперь пожизненный безвиз, долю в Хуавей и каждый день новый автомобиль. А в штатах напряглись....
И "кошка жена" забыл )))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitto
Ответ London.is.blue
Комментарий удален пользователем
Тайвань - Китай, только на материке засели коммуняки.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maksat Yakubow
Ответ Гегенпрессинг Рангника
🤣🤣 а потом говорят, что футболисты не тупые
А он как раз умный. Тайвань и есть Китай товарищ!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
skreamer
Выдал базу.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zenith forever
Ответ qwer11
примазался к погранцам
Все верно, немного перефразируя, Болгария, Румыния - какая разница?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andy93
Базированный Лео. Знает чьи на самом деле Фолкленды))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pikachu Pikachu
Ответ ZamoRano
Зато они почувствуют, когда без айфонов и автомобилей останутся.
Ну вообще сейчас производство из китая активно уходит - дороговато там стало.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий