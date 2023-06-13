Мбаппе опроверг новость Le Parisien, что хочет перейти в «Реал» летом: «Ложь! Останусь в «ПСЖ», где я счастлив, на следующий сезон»
Килиан Мбаппе опроверг информацию о желании перейти в «Реал».
Ранее издание Le Parisien сообщило, что Мбаппе хочет перейти в «Реал» этим летом и общался с Флорентино Пересом после ухода Карима Бензема.
«Ложь!
И снова – чем громче слух, тем сильнее он расходится
Я уже говорил, что останусь в следующем сезоне там, где я счастлив, – в «ПСЖ», – написал форвард в твиттере.
Мбаппе в пресс-релизе заявил, что никогда не обсуждал продление контракта с «ПСЖ»
Мбаппе не просил «ПСЖ» об уходе этим летом, а только подтвердил, что не продлит контракт на дополнительный год
Надеюсь, парижане тоже с юмором и сольют в Челси, вот это будет прикол)