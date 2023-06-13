Мбаппе опроверг новость Le Parisien, что хочет перейти в «Реал» летом: «Ложь! Останусь в «ПСЖ», где я счастлив, на следующий сезон»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига соцсети Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе опроверг информацию о желании перейти в «Реал».

Ранее издание Le Parisien сообщило, что Мбаппе хочет перейти в «Реал» этим летом и общался с Флорентино Пересом после ухода Карима Бензема.

«Ложь!

И снова – чем громче слух, тем сильнее он расходится

Я уже говорил, что останусь в следующем сезоне там, где я счастлив, – в «ПСЖ», – написал форвард в твиттере.

Мбаппе в пресс-релизе заявил, что никогда не обсуждал продление контракта с «ПСЖ»

Мбаппе не просил «ПСЖ» об уходе этим летом, а только подтвердил, что не продлит контракт на дополнительный год

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73 комментария

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Молодой Френки
Да пусть остается на здоровье. Холланд в следующем году возьмет ЗМ, появятся новые герои. А Мбаппе будет прозябать в парижской помойке. Земля мешком
+110
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dr. cage
Ложь до 1 августа, когда бонус за лояльность прилетит.. Потом снова трансфер потребует..
+41
-3
+38
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Black Phoenix
Чего ж тогда Мбаппе контракт не продлевает на 25-ый год, если счастлив в ПСЖ, ахахах? Лицемерием так и веет за километр.
+25
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+22
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Sergey Troshin
Ну остаться - не продлить контракт...
+13
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Yuriy Chistyakov
Ответ Black Phoenix
Чего ж тогда Мбаппе контракт не продлевает на 25-ый год, если счастлив в ПСЖ, ахахах? Лицемерием так и веет за километр.
Реал не даст ему такую же зп, как ПСЖ, если придется тратиться на трансфер. А будучи свободным агентом, можно выбить огромную личку от сэкономленных на трансфере денег, плюс подписной бонус, подъёмные и т.д. Мбаппе грамотно разводит на бабки, и поиграть лишний год в клубе, где с него сдувают пылинки, ему не западло. А следующим летом снова будет смотреть, кто лучше лижет.
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Акира_1
Хаха уже 3 или 4 раз все ведутся на уже классическую схему по выживанию денег от шейхов со стороны Мбаппе. 🤣
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кто-то
Будет наблюдать, как один норвежец ЗМ получит. А там, может, и другие игроки подключаться
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VuNePonimaete
Ответ Goodkiller Gambler
Кейн стоит немыслимых денег, поэтому это бредятина полнейшая. Его цена - это максимум 60 млн, но никак не 100+, которые за него просят. Поиграет он годика три, а дальше? Деньги на ветер. Поэтому с Мбаппе, я думаю, будут быстро разбираться, чтобы потом было время найти кого-нибудь ещё, если с ним ничего не выйдет.
А мбапух то конечно клубу в пятняшку обойдётся. что за тупость про три года, Бензема играл на топ уровне до 35, что помешает Кейну это сделать? там у нас на горизонте формируется будущий топ (надеюсь на это) - Эндрик. Который уже может полноценно лет на десять позицию закрыть
+6
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Xxx zzz
Ответ Михаил1970
Опроверг информацию (слухи) даже раньше чем они появились)
Чего 😆 а все статьи до этого для вас что ?)
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Александр Белов
Ответ belikovda.90
А испанская лига фермеров чем лучше? Есть только АПЛ - остальное мусор
Уж лучше за ПСЖ играть , чем сгнить в Челси и МЮ
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Сергей Логинов
Кто бы сомневался. Через год снова капустная выжималка включится
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ManDay220
Ответ belikovda.90
А испанская лига фермеров чем лучше? Есть только АПЛ - остальное мусор
друг, я тоже не люблю Ла Лигу, но топ-любая лига ему будет лучше, чем французская. Даже Бундеслига.
+6
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Ray_F
Ответ dr. cage
Ложь до 1 августа, когда бонус за лояльность прилетит.. Потом снова трансфер потребует..
Есть инфа по его контракту что есть такой пункт там?
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Cearvm
Блин, и вот на кого это рассчитано? Слил журналистам, теперь оправдания про доп. продления. Только любому понятно, что если год остался, то это равнозначно запросу на трансфер. Можно старого игрока "доиграть", но от 150 млн никто не откажется и как такового выбора у ПСЖ нет, это тихий ультиматум клубу.

Надеюсь, парижане тоже с юмором и сольют в Челси, вот это будет прикол)
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Кино Музыка
Пока все ругают Месси, лучше всех разводит клубы Мбаппе.
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Aleksey Yashin
С Месси сериал закончился. Начался новый, с Мбаппе в главной роли.
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УсыЧерчесова
В следующем году бесплатно уйдёт в Реал и все будут счастливы. В этом году привезут из Англии Кейна, он сделает фантастические 4+1 и будет сидеть на банке.
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FINT\REDONDO
Ну и отлично. Реал будет с трофеями, а мбабло с миллиардом и мусорным чемпионством в 6-й лиге Европы
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Красная стрела
Ну а смысл. Цена огромна. Лучше год отыграть в ПСЖ и спокойно выбрать куда ты хочешь пойти🤷‍♂️ и зп больше дадут на сэкономленные деньги от трансфера.
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Xxx zzz
Зато новость о том что не продлевает контракт не опроверг )) дай Бог дело приблизится к концу следующим летом
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Ena Therapy
Сезон 2 . Серия 2 . "Дайте денег".
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rachidibrahimov
Ответ belikovda.90
Не хочу, чтобы он загубил свою карьеру, как Бэкхем, Фиго, Зидан, Кака, Бэйл, Азар
Зидан, Фигу и Бейл загубили карьеру переходя в Реал ?😂😂😂 вызывайте скорую
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VuNePonimaete
вот реально кто-то удивлен? ну не интересны чуваку какие-то футбольные достижения, поэтому еще с прошлого года пора было закрыть эту тему навсегда и больше не поднимать. Реалу по силам подписать практически идеальную замену Бензема - Кейна и надо все силы бросить на это сейчас
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sargerasxd
А на следующей день. Хоп! и уже в Реале играет.
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ILIQUE
Простите, но уже устал все читать за эти два дня. Прошлого года хватило
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