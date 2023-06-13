Килиан Мбаппе опроверг информацию о желании перейти в «Реал».

Ранее издание Le Parisien сообщило, что Мбаппе хочет перейти в «Реал» этим летом и общался с Флорентино Пересом после ухода Карима Бензема.

«Ложь!

И снова – чем громче слух, тем сильнее он расходится

Я уже говорил, что останусь в следующем сезоне там, где я счастлив, – в «ПСЖ», – написал форвард в твиттере.

Мбаппе в пресс-релизе заявил, что никогда не обсуждал продление контракта с «ПСЖ»

Мбаппе не просил «ПСЖ» об уходе этим летом, а только подтвердил, что не продлит контракт на дополнительный год