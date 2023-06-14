Мбаппе разочаровал «ПСЖ», особенно Аль-Хелайфи. Заявление Килиана о намерении остаться ничего не меняет: или он продлевает контракт, или его продают

Поведение Килиана Мбаппе вызвало неодобрение у руководства «ПСЖ».

По сведениям инсайдера , особенно разочарован нежеланием форварда продлевать контракт президент .

То, что француз заявил о намерении остаться на следующий сезон в Париже, ничего не меняет. Клуб не допустит его ухода в качестве свободного агента и потому занимает жесткую позицию: либо договор продлевается этим летом, либо продают.

Отмечается, что « » хорошо проинформирован насчет происходящего.

Мбаппе шумно уходит из «ПСЖ». Онлайн главного трансфера года