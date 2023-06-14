Мбаппе разочаровал «ПСЖ», особенно Аль-Хелайфи. Заявление Килиана о намерении остаться ничего не меняет: или он продлевает контракт, или его продают

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Фабрицио Романо Футбол

Поведение Килиана Мбаппе вызвало неодобрение у руководства «ПСЖ».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, особенно разочарован нежеланием форварда продлевать контракт президент Нассер Аль-Хелайфи.

То, что француз заявил о намерении остаться на следующий сезон в Париже, ничего не меняет. Клуб не допустит его ухода в качестве свободного агента и потому занимает жесткую позицию: либо договор продлевается этим летом, либо Килиана продают.

Отмечается, что «Реал» хорошо проинформирован насчет происходящего.

Мбаппе шумно уходит из «ПСЖ». Онлайн главного трансфера года

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37 комментариев

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angliiskiilion
+ черепашке завидно, что его прямой конкурент за ЗМ и золотую бутсу берёт Требл в первом же своём сезоне в новом клубе, когда как черепаха бездарно и позорно вылетает сразу же в 1/8 и даже Кубок Франции не может зацепить
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Red_Marlboro_
Мбаппе всех вертит на своём панцире как хочет,и шейхов и Переса
+19
-4
+15
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CriminalJoint62
Мбаппе знает, что делает. С самого начала подписывать контракт на два года было авантюрой для ПСЖ, просто заморозили ситуацию
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margulan berkinbayev
Ответ OldRedWhite
Хитрый черепашка !
У него учитель крЬIса)
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Извилина Заремы
Ответ <CRISTIANO>
Как будто они этой жесткой позицией черепаху испугали. Он именно этого и добивался.
Могут ведь и в дубль на сезон отправить.
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angliiskiilion
Донателло разочаровал всех ещё прошлым летом, до ПСЖ и Нассера походу только сейчас дошло
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заратустра-будрайтис
Ответ Serge Vendino
Куда его продадут? Реал уже потратился на Беллингема, а ещё форвард нужен. Бавария 100+ не заплатит. Остаётся МЮ разве что, но и ему нужнее на центрального нападающего потратиться: на Кейна или кого-то ещё.
А вы думаете, что Реал вместо Бензема никого не купит? Или Хоселу потащит?
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angliiskiilion
Ответ CriminalJoint62
Мбаппе знает, что делает. С самого начала подписывать контракт на два года было авантюрой для ПСЖ, просто заморозили ситуацию
взял подписной бонус и ещё зарплату за год, ЧМ в Катаре закончилось, больше нет смысла доить арабов
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OldRedWhite
Ответ Red_Marlboro_
Мбаппе всех вертит на своём панцире как хочет,и шейхов и Переса
Хитрый черепашка !
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Men77
Откуда 30 летний паренек Романо все знает? Причем в большинстве случаев -верно.
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MatZo
Никогда такого не было - и вот опять.
Псг всеми силами стараються не выглядить клоунами, но у них это не получается.
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Дмитрий Снегирёв
Семья Мбаппе проголодалась
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Timur_A
А как Мбаппе собираются продать без его согласия? Он не согласится переходить сейчас и уйдёт свободным агентом через год.
Или его будут мариновать во второй команде и не давать тренироваться? Кто после подобного тогда пойдёт в ПСЖ?
Когда Мбаппе выбил себе короткий контракт, было ясно, что он хочет в скором времени уйти свободным агентом.
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Sundance Neeskens
И как они смогут продать игрока без собственно самого желания игрока? Запросто может остаться еще на сезон в Париже.
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RWGladiator
Боссы ПСЖ сели в лужу. Надо было строить команду вокруг Месси и продавать Киллиана 2 года назад. Вынудили Месси уйти и в конце концов оказались у разбитого корыта
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Михо
Сами виноваты вообще то, посадили его себе на голову, конечно он обнаглел. Интересна реакция фанов, которые освистывали Месси и превозносили Мбаппе
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Александр Колосов
Через год отвалят еще поллярда подписной бонус, Макрон назначит батю Мбаппе директором Корсики и Килиан как миленький останется и будет еще клясться в вечной любви к ПСЖ
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<CRISTIANO>
Как будто они этой жесткой позицией черепаху испугали. Он именно этого и добивался.
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headmaster
Давно писал про то, что ПСЖ нужно уходить в перестройку. Да и большое трио уже распалось: Месси уже ушелб уход Неймара и Мбаппе дело времени.

Ну француза ещё можно сохранить, если вокруг него проект выстраивать. Но опять-таки, это нужна перестройка.
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RWGladiator
Боссы ПСЖ знатно облажались. Надо было 2 года назад строить команду вокруг Месси и продавать Киллиана. В итоге оказались у разбитого корыта
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Serge Vendino
Куда его продадут? Реал уже потратился на Беллингема, а ещё форвард нужен. Бавария 100+ не заплатит. Остаётся МЮ разве что, но и ему нужнее на центрального нападающего потратиться: на Кейна или кого-то ещё.
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RWGladiator
Эх, если бы Киллиан ушел в Реал 2 года назад, как бы все возможно сложилось бы иначе. Связка Месси-Неймар, более сбалансированный и сплоченный коллектив, без разделения на 2 разных лагеря
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Ray_F
Тот факт что он не намерен продлевать контракт говорит о том что не наелся он одними деньгами. Понятно что не стоит потыкать аппетитам одного игрока, но интересно посмотреть на него когда его настоящая мечта исполнится.
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