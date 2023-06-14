Мбаппе разочаровал «ПСЖ», особенно Аль-Хелайфи. Заявление Килиана о намерении остаться ничего не меняет: или он продлевает контракт, или его продают
Поведение Килиана Мбаппе вызвало неодобрение у руководства «ПСЖ».
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, особенно разочарован нежеланием форварда продлевать контракт президент Нассер Аль-Хелайфи.
То, что француз заявил о намерении остаться на следующий сезон в Париже, ничего не меняет. Клуб не допустит его ухода в качестве свободного агента и потому занимает жесткую позицию: либо договор продлевается этим летом, либо Килиана продают.
Отмечается, что «Реал» хорошо проинформирован насчет происходящего.
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Псг всеми силами стараються не выглядить клоунами, но у них это не получается.
Или его будут мариновать во второй команде и не давать тренироваться? Кто после подобного тогда пойдёт в ПСЖ?
Когда Мбаппе выбил себе короткий контракт, было ясно, что он хочет в скором времени уйти свободным агентом.
Ну француза ещё можно сохранить, если вокруг него проект выстраивать. Но опять-таки, это нужна перестройка.