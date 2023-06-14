Маршессо стал обладателем «Конн Смайт Трофи» с 25 очками в плей-офф. В 2017 году «Флорида» не защитила его на драфте расширения

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Джонатан Маршессо Хоккей

Форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо стал обладателем «Конн Смайт Трофи».

«Вегас» выиграл Кубок Стэнли, обыграв «Флориду» в финальной серии (4-1, 9:3 в пятом матче).

Приз вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ. 

Согласно традиции, обладатель награды определяется путем голосования 18 представителей Ассоциации хоккейных журналистов, в числе которых представители изданий из городов команд-финалистов. 

32-летний Маршессо набрал 25 (13+12) очков в 22 матчах. Он стал вторым бомбардиром завершившегося розыгрыша Кубка Стэнли и разделил звание лучшего снайпера с Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона». 

Форвард выступает за «Вегас» с момента дебюта команды в НХЛ.

Он был выбран «Голден Найтс» на драфте расширения в 2017 году, когда «Флорида» решила не защищать игрока, несмотря на 51 (30+21) очко в 75 играх в сезоне-2016/17.

27 комментариев

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Ферзь на р1
Заслуженно! Маршессо красавец! Досихпор в недоумении как его Флорида отдала...
+38
-2
+36
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FaithDevotion
Ответ Ферзь на р1
Заслуженно! Маршессо красавец! Досихпор в недоумении как его Флорида отдала...
Те кудесники ещё и Райлли Смита подкинули)
+26
-1
+25
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Амфитрион
Справедливо. В финальной серии, когда слышишь Маршессо или Стоун у ворот Флориды это практически всегда опасный момент или гол.
+19
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fedosss08
Символично, что в финале против Флориды)))
+12
-1
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Кавабунга Шреддоголовый
Символично, что пришел он именно из Флориды, которую сегодня победил
+9
0
+9
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megaotstoi
Флорида тогда выбрала Хоффмана и Дадонова, отдали Маршессо. В итоге, первых двух почти сразу обменяли.
+7
0
+7
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Юрий Безуглый
А из рук Стоуна кубок принял Смит, которого Флорида тогда ещё и обменяла в Вегас на, кажется, четвёртый пик, чтобы те забрали Маршессо) спасибо, ребята, два игрока топ-6 за четвёртый раунд - отличная сделка)
+6
0
+6
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Давай Так
Будущий тренер "Сарыарки".
+5
0
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Габорик
Легенда Вегаса :)
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Юрий Безуглый
Ответ TBFTT
Удивительно, то что Драйзайтель эти 13 голов за 10 матчей если не меньше забил, а Маршессо и остальные снайперы его и за 25 так и не смогли превзойти.
Драйзайтль уже месяц как на отдыхе, Маршессо взял кубок и Конн Смайт
Так что пускай Леон хоть каждый плей-офф так играет, но если он до кубка не достаёт, то какой в этом толк?
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Влад Кабалов
Дилемма была между Марком и Джонатаном, если честно, то я бы отдал Стоуну, но, думаю, он не в обиде на партнера по команде.
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Dimash Balatayev
Ответ Максим Смирнов
Столько разговоров было перед финалом "Да Бобровский уже в любом случае заслужил Смайт!". Но Вегасы показали его реальный уровень: "волшебства" хватило не надолго — он такой же как в регулярках за Флориду. А сегодня был кромешный позор и разрыв. Полное деклассирование дутого вратаря, давно забившего на стабильную игру в хоккей.
Зачем вы так про Боба ...
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tolgol1974
Оди-Марчессо.за Тампу начинал.насмотрелся там на скамейке на мастерюг и сам стал так играть
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Mephi027
Ирония судьбы.
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Strannix
Ответ aalto
капитальный развал бобровского
Давай ещё 200 раз про Бобровского напиши.
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ksamax
Исторический игрок для Вегаса получился
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Yaroslove
Учитывая, что он незадрафтованный, это вообще прекрасно ))
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Shaiba Bash
Отличный игрок!
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Венсан Лекавалье
Классную оплеуху выловили кошаки))
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Марсель Объелся
Коннатан Смайтшессо
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k.vlad
Ответ Ферзь на р1
Заслуженно! Маршессо красавец! Досихпор в недоумении как его Флорида отдала...
Ну задним числом все умны), но флорида явно обделалась, как сейчас всем понятно)
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Da prozecutor
Ответ tolgol1974
Оди-Марчессо.за Тампу начинал.насмотрелся там на скамейке на мастерюг и сам стал так играть
Тоже хотел написать про школу Тампы)
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