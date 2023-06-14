Маршессо стал обладателем «Конн Смайт Трофи» с 25 очками в плей-офф. В 2017 году «Флорида» не защитила его на драфте расширения
Форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо стал обладателем «Конн Смайт Трофи».
«Вегас» выиграл Кубок Стэнли, обыграв «Флориду» в финальной серии (4-1, 9:3 в пятом матче).
Приз вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ.
Согласно традиции, обладатель награды определяется путем голосования 18 представителей Ассоциации хоккейных журналистов, в числе которых представители изданий из городов команд-финалистов.
32-летний Маршессо набрал 25 (13+12) очков в 22 матчах. Он стал вторым бомбардиром завершившегося розыгрыша Кубка Стэнли и разделил звание лучшего снайпера с Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона».
Форвард выступает за «Вегас» с момента дебюта команды в НХЛ.
Он был выбран «Голден Найтс» на драфте расширения в 2017 году, когда «Флорида» решила не защищать игрока, несмотря на 51 (30+21) очко в 75 играх в сезоне-2016/17.
Так что пускай Леон хоть каждый плей-офф так играет, но если он до кубка не достаёт, то какой в этом толк?