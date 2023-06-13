Лукаку встретился с «Аль-Хилалем» в Париже, Боули слетал в Саудовскую Аравию. Ромелу дают больше 23 млн евро в год, но он предпочитает остаться в «Интере»

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Ромелу Лукаку Тодд Боули Футбол

Ромелу Лукаку в Париже пообщался с представителями «Аль-Хилаля».

Как утверждает The Guardian, форвард «Челси», проведший сезон в «Интере» на правах аренды, в понедельник обсудил с менеджерами команды из Саудовской Аравии возможный трансфер. Ему предложено около 20 млн фунтов (почти 23,4 млн евро) за сезон.

Владелец «синих» Тодд Боули на прошлой неделе посещал ближневосточную страну и встречался с руководством «Аль-Хилаля». Он рассчитывает сократить размеры состава.

Лукаку предпочел бы вернуться в «Интер», но из-за финансовых сложностей миланцев его переход на постоянной основе может быть практически исключен. «Нерадзурри» хотели бы продлить аренду бельгийца.

Нападающий провел в последнем розыгрыше Серии А 25 матчей и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев

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Акира_1
Ответ Q1W2E3A!S!D!
чето мало предлагают
Наверное финал ЛЧ посмотрели.
+30
0
+30
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Balt
Судя по игре в финале ему уже пора в Аравию. Какой нафиг Интер этому медведю с его повортливостью и ловкостью?
+8
0
+8
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Kubinec_
Ответ Q1W2E3A!S!D!
чето мало предлагают
для Лукаки переплата 22 млн ещё
+5
-1
+4
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Q1W2E3A!S!D!
чето мало предлагают
+3
0
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Спартак Уокер
Зато в Аль-Хилаль им тоже наверное Азиатскую Лигу Чемпионов не даст выиграть
+3
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+3
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DolJun
если мандингос решит остаться - неплохо будет смотреться в молодежке челси)
+1
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Пирс Морган
Ответ Акира_1
Наверное финал ЛЧ посмотрели.
И чемпионат мира поглядели
+1
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Q1W2E3A!S!D!
Ответ Акира_1
Наверное финал ЛЧ посмотрели.
так это саудовская аравия. лукаку со своими габаритами стоя на одном месте будет забивать по 50 голов
+1
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Sinister Kid
Но там не будет кричалок: У Лукаку - 3 ноги.
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Юлия Закаблукова
Для защитника отличная зп
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Семён Жуйло
Любовь Лукаку к Интеру, конечно очень похвальна, но оставлять его ... Ни спортивной составляющей, ни лишних финансов.
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Михаил Зюбин
Это второй Заболотный
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Пирс Морган
Ответ Balt
Судя по игре в финале ему уже пора в Аравию. Какой нафиг Интер этому медведю с его повортливостью и ловкостью?
В Атлетико Мадрид в защиту)
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RedDevil1909
Ответ Balt
Судя по игре в финале ему уже пора в Аравию. Какой нафиг Интер этому медведю с его повортливостью и ловкостью?
он форвард аля Игуаин,такие тоже нужны чтобы наваливать середнякам и аутсайдерам
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