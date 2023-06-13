Лукаку встретился с «Аль-Хилалем» в Париже, Боули слетал в Саудовскую Аравию. Ромелу дают больше 23 млн евро в год, но он предпочитает остаться в «Интере»
Ромелу Лукаку в Париже пообщался с представителями «Аль-Хилаля».
Как утверждает The Guardian, форвард «Челси», проведший сезон в «Интере» на правах аренды, в понедельник обсудил с менеджерами команды из Саудовской Аравии возможный трансфер. Ему предложено около 20 млн фунтов (почти 23,4 млн евро) за сезон.
Владелец «синих» Тодд Боули на прошлой неделе посещал ближневосточную страну и встречался с руководством «Аль-Хилаля». Он рассчитывает сократить размеры состава.
Лукаку предпочел бы вернуться в «Интер», но из-за финансовых сложностей миланцев его переход на постоянной основе может быть практически исключен. «Нерадзурри» хотели бы продлить аренду бельгийца.
Нападающий провел в последнем розыгрыше Серии А 25 матчей и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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