Лукаку встретился с «Аль-Хилалем» в Париже, Боули слетал в Саудовскую Аравию. Ромелу дают больше 23 млн евро в год, но он предпочитает остаться в «Интере»

Ромелу Лукаку в Париже пообщался с представителями «Аль-Хилаля».

Как утверждает The Guardian, форвард « », проведший сезон в « » на правах аренды, в понедельник обсудил с менеджерами команды из Саудовской Аравии возможный трансфер. Ему предложено около 20 млн фунтов (почти 23,4 млн евро) за сезон.

Владелец «синих» на прошлой неделе посещал ближневосточную страну и встречался с руководством « ». Он рассчитывает сократить размеры состава.

предпочел бы вернуться в «Интер», но из-за финансовых сложностей миланцев его переход на постоянной основе может быть практически исключен. «Нерадзурри» хотели бы продлить аренду бельгийца.

Нападающий провел в последнем розыгрыше Серии А 25 матчей и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.