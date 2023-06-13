Всю сборную Швеции заставили показать гениталии врачам перед ЧМ-2011, чтобы подтвердить, что они женщины: «Мы должны были сделать это унизительное дерьмо»

Шведская футболистка рассказала, как перед ЧМ-2011 их заставили показать гениталии врачам.

Экс-футболистка сборной Швеции Нилла Фишер рассказала, что на чемпионате мира среди женщин 2011 года в Германии женскую сборную заставили раздеться и «показать гениталии» врачам, чтобы доказать, что они женщины.

«Нам сказали, что в ближайшие дни мы не должны бриться «там внизу». И что мы покажем свои гениталии врачу.

Никто не понимает, при чем здесь бритье. Но мы делали то, что нам говорят, и думали: «Как до этого дошло?» Почему нас заставляют делать это сейчас, ведь должны же быть другие способы. Должны ли мы отказаться?

В то же время никто не хотел ставить под угрозу возможность сыграть на чемпионате мира. Мы просто должны были сделать это дерьмо, каким бы странным и унизительным оно ни было», – написала Фишер в своей новой книге «Я не сказала и половины».

В интервью изданию Aftonbladet шведская футболистка также описала процесс проверки пола.

«На осмотре я понимала, что должна сделать: я быстро стянула штаны и нижнее белье. Физиотерапевт кивнул и сказал «ага», посмотрел на доктора, который стоял спиной ко мне. Он сделал пометку и вышел в коридор, чтобы пойти в комнату к следующей футболистке», – сказал женщина.

В пресс‑службе ФИФА заявили, что приняли к сведению комментарии Фишер.

Врач женской сборной Швеции во время чемпионата мира-2011 Матс Берджессон заявил, что хоть проверки проводились не в идеальных условиях, их цель была оправдана.