Всю сборную Швеции заставили показать гениталии врачам перед ЧМ-2011, чтобы подтвердить, что они женщины: «Мы должны были сделать это унизительное дерьмо»

Теги женский футбол ФИФА Сборная Швеции по футболу сборная Швеции жен брань Здоровье контент Футбол

Шведская футболистка рассказала, как перед ЧМ-2011 их заставили показать гениталии врачам.

Экс-футболистка сборной Швеции Нилла Фишер рассказала, что на чемпионате мира среди женщин 2011 года в Германии женскую сборную заставили раздеться и «показать гениталии» врачам, чтобы доказать, что они женщины.

«Нам сказали, что в ближайшие дни мы не должны бриться «там внизу». И что мы покажем свои гениталии врачу.

Никто не понимает, при чем здесь бритье. Но мы делали то, что нам говорят, и думали: «Как до этого дошло?» Почему нас заставляют делать это сейчас, ведь должны же быть другие способы. Должны ли мы отказаться?

В то же время никто не хотел ставить под угрозу возможность сыграть на чемпионате мира. Мы просто должны были сделать это дерьмо, каким бы странным и унизительным оно ни было», – написала Фишер в своей новой книге «Я не сказала и половины».

В интервью изданию Aftonbladet шведская футболистка также описала процесс проверки пола.

«На осмотре я понимала, что должна сделать: я быстро стянула штаны и нижнее белье. Физиотерапевт кивнул и сказал «ага», посмотрел на доктора, который стоял спиной ко мне. Он сделал пометку и вышел в коридор, чтобы пойти в комнату к следующей футболистке», – сказал женщина.

 В пресс‑службе ФИФА заявили, что приняли к сведению комментарии Фишер.

Врач женской сборной Швеции во время чемпионата мира-2011 Матс Берджессон заявил, что хоть проверки проводились не в идеальных условиях, их цель была оправдана.

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Ну если они мужеподобные , как по другому удостоверится
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
просто врач - любитель мохнаток
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Странно, тогда же гендерные теории не были мейнстримными
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Krammark1971
А вот нас в военкомате заставляли оттягивать крайнюю плоть.Было это, правда, давно, в 1989. Но может, тоже, книжонку тиснуть? Вдруг кому в Европе интересно?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eric_Cartman
Тимур интересуется, кстати 🤭
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
-DF-
Да не вопрос. Можно наныть, чтобы больше не проверяли никого. Только не удивляйтесь потом, когда против вас на матч выйдет сборная женщин с трехдневной щетиной и кадыками размером с кулак.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NottinghamForest
Именно поэтому мы на том ЧМ не увидели Ибру
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
В военкомат их на комиссию чтобы "равноправие" почувствовали )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Numunu
Потом выяснится, что доктор был окулистом 🤷🏻‍♂️😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikhail Koltushkin
В мужской сборной тоже должны пройти и показать, а иначе гендерное неравенство.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий