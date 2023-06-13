«Страдает бюджет ISU, падает уровень дисциплин. Но желания возвращать их нет». Президент Союза конькобежцев Литвы об отстранении российских фигуристов

Теги сборная России МОК ISU танцы на льду пары мужское катание женское катание Фигурное катание

Президент Союза конькобежцев Литвы Витаутас Ясутис поддержал отстранение сборной России.

«На заседании совета ISU среди первых вопросов обсуждались рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов из России и Беларуси. ISU единогласно проголосовал против этого. Они следят за ситуацией.

Я думаю, есть и немалое давление, потому что другие федерации подают другой пример.

Дело в том, что одна из сильнейших стран в этом виде спорта оказалась отстранена. В какой-то степени этот наносит ущерб бюджету ISU, в чем-то падает уровень отдельных дисциплин. Но желания возвращать их нет. Мы очень приветствуем это решение», – сказал Ясутис.

Накануне стало известно, что Литва примет чемпионат Европы-2024 – соревнования пройдут с 8 по 14 января  в Каунасе.

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63 комментария

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Сейлем Сэйберхеген
Перевожу на человеческий язык: мыши плакали кололись, но продолжали есть кактус.
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Олег Кузнецов
Ну что, Литва- великая ледовая держава любит все антироссийское.
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Дмитрий9779
Это не про спорт.
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riverman1980
"Но желания возвращать их нет."

Заметьте, нет желания возвращать не тех, кто поддерживает СВО, а "их", то есть граждан России вообще. Лишнее свидетельство, что эта война не с путинским режимом, а со всеми гражданами РФ вообще вне зависимости от их политических убеждений.
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Максим Медов
"В какой-то степени этот наносит ущерб бюджету ISU, в чем-то падает уровень отдельных дисциплин. Но желания возвращать их нет. Мы очень приветствуем это решение», – сказал Ясутис." После этих слов, Ясутис пришел домой и обнял своего деда лесного брата. 😂
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Светлана Менова
Ну-ну, деградируйте дальше. Литве никогда не было нужно ФК. Если бы не Дробязко с Ванагасом, об этой стране в мире ФК никто бы и не знал. А они своих лучших спортсменов в этом виде госнаград лишили.
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Ezhevika33
Ответ Владимир Великий
Заметьте, что ни один российский фигурист не выступил против СВО.
А должен был?
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sergio1515@yandex.ru
Ну какие же всё-таки молодцы авторы новостей на спортсе. Убрать в заголовке слова "в какой-то степени" (вопрос - в какой?), "в чём-то... отдельных" (а не всех) - и готово. Так держать!
+18
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AlexFed
Ответ Владимир Великий
Да, должен был. Это называется ответственная гражданская позиция. А россияне продолжают молчать.
Не надо нести бред про какую то позицию и её связь с отстранением. Отстранили сразу всех фигуристов, в том числе и детей без права голоса, всех записали во врагов, так что никто никому ничего не должен, а наоборот, перед ними должны еще извиниться, так как нет никаких законных причин для отстранения, если конечно законы что то значат, если нет, то и апеллировать к ним не надо.
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Andrea Alana
Ответ sergio1515@yandex.ru
Ну какие же всё-таки молодцы авторы новостей на спортсе. Убрать в заголовке слова "в какой-то степени" (вопрос - в какой?), "в чём-то... отдельных" (а не всех) - и готово. Так держать!
Так главное - хайп.
+9
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Вадим flanec
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Перевожу на человеческий язык: мыши плакали кололись, но продолжали есть кактус.
Вообще-то это были ёжики. 🦔🌵
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Mohnatiy
Конькобежцы литвы, конечно, известны на весь мир...
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Syndycate
Конечно нет желания, они же будут деклассировать ваших фигуристов на льду)
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Ramisik
Зачем спрашивать мнение всяких латышей, чухонцев, пшеков? Что вы там от них хотите услышать?
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Ostinato
Ответ Владимир Великий
Да, должен был. Это называется ответственная гражданская позиция. А россияне продолжают молчать.
Откройте глаза и уши. В России за такую позицию вы сядете в тюрьму. Это статья о публичной дискредитации СВО. До 15 лет присесть можно. Не всем насильникам и убийцам такой срок дают.
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СержМиранэн
великая конькобежная держава летва теперь станет флагманом этого спорта. и неважно, что ее спортсмены реагируют на стартовый выстрел через 5 секунд.
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Whiskey cat
Бюджет мелеет, но не допустим. Ну пусть Литва копейку отстегивает на организацию.
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Sne$hinka
Ответ Владимир Великий
Да, должен был. Это называется ответственная гражданская позиция. А россияне продолжают молчать.
Это называется камикадзе. Есть статья в УК РФ 280.3, граждане РФ не могут идти против неё, даже те, кто уверены в своей позиции и сильно хотят. Но вы, видимо, иностранец, и вам этого не понять. Либо вы много геройского совершаете в своей жизни, и для вас это пустяк.
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Бу!
Ответ Владимир Великий
Комментарий удален модератором
обычно все участвуют и никто не лопается.
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margosha58
Ответ Вадим flanec
Вообще-то это были ёжики. 🦔🌵
И кактус они не ели совсем...
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Alestern
Иными словами, некоторые виды спорта постепенно уничтожаются и скоро канут в Лету…
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Potapson
Ответ Светлана Менова
Ну-ну, деградируйте дальше. Литве никогда не было нужно ФК. Если бы не Дробязко с Ванагасом, об этой стране в мире ФК никто бы и не знал. А они своих лучших спортсменов в этом виде госнаград лишили.
Об этой стране в мире и так мало кто знает, а Китай вот и забыл навсегда.
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MoleculaRU
Мнение типичного литовца
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Большой Влад
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В резервном фонде ИСУ есть 25 000 000 000 ₽. Они скорее потеряют деньги, чем реадмиссируют Россию.

Этот фонд существует для ведения политических войн, а не для помощи спортсменам, чья карьера часто заканчивается в 20 лет.
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Kareglazaya
Кто бы сомневался!
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