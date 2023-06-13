«Страдает бюджет ISU, падает уровень дисциплин. Но желания возвращать их нет». Президент Союза конькобежцев Литвы об отстранении российских фигуристов

Президент Союза конькобежцев Литвы Витаутас Ясутис поддержал отстранение сборной России.

«На заседании совета ISU среди первых вопросов обсуждались рекомендации Международного олимпийского комитета ( ) по допуску спортсменов из России и Беларуси. ISU единогласно проголосовал против этого. Они следят за ситуацией.

Я думаю, есть и немалое давление, потому что другие федерации подают другой пример.

Дело в том, что одна из сильнейших стран в этом виде спорта оказалась отстранена. В какой-то степени этот наносит ущерб бюджету , в чем-то падает уровень отдельных дисциплин. Но желания возвращать их нет. Мы очень приветствуем это решение», – сказал Ясутис.

Накануне стало известно, что Литва примет чемпионат Европы-2024 – соревнования пройдут с 8 по 14 января в Каунасе.