«Динамо» согласовало назначение Лички. «Оренбург» получит 1 млн евро («Чемпионат»)

Марцел Личка станет новым главным тренером «Динамо».

Московский клуб согласовал назначение чешского специалиста. «Оренбург» получит компенсацию в размере 1 млн евро, сообщает «Чемпионат».

Зарплата тренера в « » составит около 1 миллиона евро за сезон. Ранее сообщалось, что ему предложили контракт на 3 года.

возглавляет « » с 2020 года. В сезоне-2022/23 команда под его руководством заняла 7-е место в турнирной таблице Мир .