«Динамо» согласовало назначение Лички. «Оренбург» получит 1 млн евро («Чемпионат»)

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Оренбург Чемпионат.com Марцел Личка Футбол

Марцел Личка станет новым главным тренером «Динамо».

Московский клуб согласовал назначение чешского специалиста. «Оренбург» получит компенсацию в размере 1 млн евро, сообщает «Чемпионат». 

Зарплата тренера в «Динамо» составит около 1 миллиона евро за сезон. Ранее сообщалось, что ему предложили контракт на 3 года.

Личка возглавляет «Оренбург» с 2020 года. В сезоне-2022/23 команда под его руководством заняла 7-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

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50 комментариев

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Temma
Как же жалко Оренбург, такой футбол яркий уйдёт (((
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Антон Чугунов
Хороший выбор. Другой вопрос, доработает ли контракт до конца?
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w0m1t
К слову, первым иностранным тренером Динамо был как раз чех - Ярослав Гжебик. Спустя 20 лет история повторяется.
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Никита Самарин
Ответ Temma
Как же жалко Оренбург, такой футбол яркий уйдёт (((
Подожди, надо сначала понять кто возглавит Оренбург, возможно футбол будут становится лучше.
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Владимир Никаноров
В добрый путь во благо нового клуба ДИНАМО МОСКВА!!!
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Balt
Для Оренбурга что-то дёшево за Личку. Минимум 5 млн. евро надо просить!
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tolobas
Отличная новость. По работе в Оренбурге можно сказать, что тренер хороший, тем более знает РПЛ не по наслышке.
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Один живой
Ну теперь поехали, тренер для Оренбурга, Шалимов, Радимов, я бы Талалева не сбрасывал со счетов, а то уже долго в Химках.
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Сергей Жарковский
Хорошего тренера Динамо! Личка подойдёт!👍
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Зелёный гопник
Жаль, что ушел из Оренбурга.
Для Динамо отличный вариант, будет интересно посмотреть, возможно найдет правильное применение Захаряну и раскроет его лучшие способности!
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Kirkoroff
Ответ Зелёный гопник
Жаль, что ушел из Оренбурга. Для Динамо отличный вариант, будет интересно посмотреть, возможно найдет правильное применение Захаряну и раскроет его лучшие способности!
Так он с Оренбургом долго работал. Были и неудачи. И не сразу всё получаться стало. В рпл ждать не любят. Тем более в Динамо. Так что не факт что надолго задержится. Хотя тренер отличный.
А вообще под его игру нужны супернадёжные и быстрые защитники, а в Динамо вроде всё плохо с этим. Так что если не купят дефов летом, не удивлюсь если он и до ноября не доработает.
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Faroe
Отличный выбор👍
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Брэд Либил
Ответ Никита Самарин
Подожди, надо сначала понять кто возглавит Оренбург, возможно футбол будут становится лучше.
Везде пишут, что Ярошик основной кандидат.
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Игорь Иванов
Хороший выбор, почему то верится что у него получится в Динамо. Если не будут мешать, Бувач и Пивоваров. Крайне правильно будет, свободный выбор по трансферам, лично самому Лички. Добро пожаловать в Динамо! 👍
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Yung Klim
Личка был помощником Шпилевского в Динамо-Бресте. Один решил строить карьеру здесь, другой там (Арисом владеет беларус, но это какая-никакая Европа). Будет интересно сравнить года через три, как у них успехи
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Roman Araslanov
Помянем Оренбург. Хотя пишут что его возглавит Ярошик, но что-то мне подсказывает что повторить результат этого сезона не удастся. А Динамо либо попадает топ 5, либо опять провалится и поглотит Личку
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VV Vvvv
Хороший тренер.Если прижмет состав по дисциплине,справиться.Возможно Динамо опять вернется из середняков.
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mitos
Надо было брать вместе с менеджментом. Иначе будет как всегда.
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justbored
Добре.
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инок
Личка хорошо показал себя в Оренбурге, надеюсь, что оживит и игру Динамо.
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Gerzhog
А где многочисленные комментарии про ослабление конкурентов? А, стоп, это же Москва, я забыл что у них "это другое" всегда
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Kvakin
Хорошая новость. Надеюсь Динамо сойдёт с пути нудного футбола и начнет зажигать, как при раннем Шварце. Разумеется надо капитана поменять на более живого, чтобы заводил команду, а не просто бегал с повязкой.
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KLINTAN-din
А кто источник?
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Dinamik1
Ответ Balt
Для Оренбурга что-то дёшево за Личку. Минимум 5 млн. евро надо просить!
А на пятнадцать суток не хочешь
+4
-4
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Никита Самарин
Удачи! Если Динамо будет играть также красиво как Оренбург, то болельщиков точно будет становится больше.
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