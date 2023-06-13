«Динамо» согласовало назначение Лички. «Оренбург» получит 1 млн евро («Чемпионат»)
Марцел Личка станет новым главным тренером «Динамо».
Московский клуб согласовал назначение чешского специалиста. «Оренбург» получит компенсацию в размере 1 млн евро, сообщает «Чемпионат».
Зарплата тренера в «Динамо» составит около 1 миллиона евро за сезон. Ранее сообщалось, что ему предложили контракт на 3 года.
Личка возглавляет «Оренбург» с 2020 года. В сезоне-2022/23 команда под его руководством заняла 7-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.
Для Динамо отличный вариант, будет интересно посмотреть, возможно найдет правильное применение Захаряну и раскроет его лучшие способности!
А вообще под его игру нужны супернадёжные и быстрые защитники, а в Динамо вроде всё плохо с этим. Так что если не купят дефов летом, не удивлюсь если он и до ноября не доработает.