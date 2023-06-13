После трансфера Месси на инстаграм «Интер Майами» подписались 7 млн человек. Клуб вошел в топ-5 в американском спорте и уступает лишь командам НБА
«Интер» Майами стал самым популярным футбольным клубом Северной Америки.
Как сообщалось 8 июня, до объявления о трансфере Лионеля Месси у клуба МЛС было около миллиона подписчиков в Instagram. За несколько часов после сообщения о переходе прибавилось примерно 1,3 млн человек.
На данный момент у страницы 8 млн читателей. По этому показателю «Интер» занимает пятое место среди всех американских спортивных клубов, уступая лишь «Голден Стэйт» (30,6 млн подписчиков), «Лейкерс» (22,8 млн), «Кливленду» (15,7 млн) и «Чикаго» (9,7 млн).
Впервые бы на человека подписалась вся страна.
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