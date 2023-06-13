После трансфера Месси на инстаграм «Интер Майами» подписались 7 млн человек. Клуб вошел в топ-5 в американском спорте и уступает лишь командам НБА

«Интер» Майами стал самым популярным футбольным клубом Северной Америки.

Как сообщалось 8 июня, до объявления о трансфере у клуба было около миллиона подписчиков в Instagram. За несколько часов после сообщения о переходе прибавилось примерно 1,3 млн человек.

На данный момент у страницы 8 млн читателей. По этому показателю « » занимает пятое место среди всех американских спортивных клубов, уступая лишь « » (30,6 млн подписчиков), « » (22,8 млн), «Кливленду» (15,7 млн) и «Чикаго» (9,7 млн).