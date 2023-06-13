После трансфера Месси на инстаграм «Интер Майами» подписались 7 млн человек. Клуб вошел в топ-5 в американском спорте и уступает лишь командам НБА

Теги Чикаго Кливленд Голден Стэйт Лейкерс МЛС Лионель Месси НБА рейтинги болельщики соцсети Интер Майами Футбол

«Интер» Майами стал самым популярным футбольным клубом Северной Америки.

Как сообщалось 8 июня, до объявления о трансфере Лионеля Месси у клуба МЛС было около миллиона подписчиков в Instagram. За несколько часов после сообщения о переходе прибавилось примерно 1,3 млн человек.

На данный момент у страницы 8 млн читателей. По этому показателю «Интер» занимает пятое место среди всех американских спортивных клубов, уступая лишь «Голден Стэйт» (30,6 млн подписчиков), «Лейкерс» (22,8 млн), «Кливленду» (15,7 млн) и «Чикаго» (9,7 млн).

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15 комментариев

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Теннисный абсолют
А теперь представьте если бы Лео перешел в Пахтакор или Кайрат, что бы это было.
Впервые бы на человека подписалась вся страна.
+9
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Red_Marlboro_
Уже совсем скоро топ 1 будут по этому показателю
+6
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Los Galácticos
Инстаграм уже поднял со дна, теперь осталось сделать тоже самое с клубом в турнирной таблице :)
+7
-5
+2
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Aleksey Yashin
Расписание дня болельщика Месси:
Отписаться от ПСЖ - ✅
Подписаться на Интер Майами - ✅
+2
-1
+1
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шампион
Миграция глорья.
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vik444
Меня в эту аферу не втянете.
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idemidov
А НФЛ в Инстаграме не популярна что ли? Это же давно спорт №1 в Штатах.
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Собиратель хаоса
С детства за Интер Майами!😄
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Экселлент
Эффект величайшего, думаю его переход очень поможет популяризировать футбол ⚽ в Америке, а то нынче у них там неправильный футбол 🏈 рулит)
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