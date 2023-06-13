Письмо Мбаппе «ПСЖ» датировано июлем прошлого года. «Челси» и «МЮ» интересуются форвардом (The Times)

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе, вероятно, готовился к уходу из «ПСЖ» еще прошлым летом.

Вчера стало известно, что форвард отправил официальное письмо в клуб, сообщив, что ни при каких обстоятельствах не будет активировать опцию продления контракта.

Как сообщает журналист The Times Мартин Циглер, письмо было датировано июлем прошлого года.

Отмечается, что в число клубов, которые заинтересованы в подписании 24-летнего француза, входят «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

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45 комментариев

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Roman Araslanov
Мбаппе в Челси будет вишенкой на торте всего дурдома
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+66
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usen
Челси )))))))
+24
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+21
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blaugrano
После такого Солеру, Руису и Витинье не избежать гнева фанатов.
+18
-2
+16
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Олег Кузнецов
Ответ Roman Araslanov
Мбаппе в Челси будет вишенкой на торте всего дурдома
Как только Мбаппе получил бонус за лояльность на банковский счет, то сразу дал команду юристу, что он не будет продлевать контракт. А французы все Мессси освистывали...Не того освистывали.
+14
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+12
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Altim
Я не понял. Только подписал и сразу составил письмо? Странно очень.
+5
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Мистер Блин
Ответ Пепси пеналдувич
Жадная до денег черепашка….
а кто не жадный до денег?))) тот кто говорит, что кто то жадный?)))
+7
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Танец Винисиуса
Ответ Олег Кузнецов
Как только Мбаппе получил бонус за лояльность на банковский счет, то сразу дал команду юристу, что он не будет продлевать контракт. А французы все Мессси освистывали...Не того освистывали.
Тебе наверно видней ,но …
Бонус за лояльность дают по мере истечения контракта .
Простыми словами ,договорились о сумме ,делим на срок контракта и сколько времени прошло столько и подучил .
Но я все понимаю ,вам нужно плюсиков сорвать да говница на вентилятор подкинут )))
+4
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+4
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Пирс Морган
Ответ Roman Araslanov
Мбаппе в Челси будет вишенкой на торте всего дурдома
Остров проклятых - Новая глава
+4
-1
+3
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therealgreenman
Ответ Vedved
Я бы с удовольствием, посмотрел на него в МЮ) им как раз - не хватает ЦФ
Этот трансфер маловероятен, только если шейх купит МЮ
+3
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Arthurino
Ответ Altim
Я не понял. Только подписал и сразу составил письмо? Странно очень.
Вообще не странно. 1. Он понимал, что ошибся с точки зрения спорта, оставшись в ПСЖ 2. Получил 100 млн, как подписной бонус, срубил еще 50 млн за сезон и решил уйти за «мечтой»
+2
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Vedved
Ответ therealgreenman
Этот трансфер маловероятен, только если шейх купит МЮ
Думаю, МЮ и без шейхов - могут себе позволить 1 трансфер за сотку лямов)
Вон, в прошлом году: 250 почти потратили)
+2
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che kaif
Ответ aidos_1979
В сити бы его на пару с Холландом превратили бы апл в бундеслигу )))
Там и так нет конкуренции в апл. За 1 место
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romaroman26
Ответ Мистер Блин
началась санта- Барбара с мбапе) как бы ему Саудовская Аравия своими сумасшедшими бабками карьеру не испортили, а то сорвётся сейчас на пару лет, и куку, гений мбапе там и растворится....
Да плевать
+2
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Vedved
Ответ Далер Гайнеев
Рано на понижение в 24 года
С ним в составе - МЮ нормально прибавят)
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Elkorazon01
Ответ Далер Гайнеев
Рано на понижение в 24 года
АПЛ это понижение ?
АПЛ - 1 место в рейтинге
Лига 1 - 6 место
+2
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Жаргал Шадапов
Нормально так с самооценкой у Челси…
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Nate
Ну начинается )) Это значит идет торг со стороны Мбаппе.
В Саудии футболисты получают столько денег, что Мбаппе не снилось. И наверняка он такой прикинул: "Хмм.... а почему бы не потеребить наших арабов?".
Допускаю некоторую вероятность, что он осознанно шатает свою позицию в ПСЖ, глядя как Холланд взял ЛЧ. А вдруг Мбаппе понял, что с ПСЖ невозможно взять ЛЧ? Даже связка МНМ не помогла. Остается только один вариант - уйти из ПСЖ.
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кто-то
Челси 😂
С мудриком в нападении вообще кайф будет
+1
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Мистер Блин
началась санта- Барбара с мбапе) как бы ему Саудовская Аравия своими сумасшедшими бабками карьеру не испортили, а то сорвётся сейчас на пару лет, и куку, гений мбапе там и растворится....
+2
-1
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Vedved
Я бы с удовольствием, посмотрел на него в МЮ) им как раз - не хватает ЦФ
+8
-7
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Пепси пеналдувич
Жадная до денег черепашка….
+6
-6
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griphon
Тупо переслал
0
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Далер Гайнеев
Ответ Vedved
Я бы с удовольствием, посмотрел на него в МЮ) им как раз - не хватает ЦФ
Рано на понижение в 24 года
+10
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Grime Font
В Челси бездаря.
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Andrew Kolevatykh
Ответ therealgreenman
Этот трансфер маловероятен, только если шейх купит МЮ
Ну если ПСЖ принципиально в Реал не отпустит, то кроме МЮ, МС, Ньюкасла и Челси он никому не по карману даже теоретически.
Ньюкасл все же ещё не топ. Челси и так потратился прилично, да ещё и без еврокубков - вряд ли Мбаппе это интересно + вряд ли Киллиан подпишет контракт на лет 7-8, чтобы Челси в ФФП уложился. В МС в атаке все и так хорошо, даже слишком хорошо.
Думаю, все же Реал будет пробовать подписать. Все же это бизнес, а Реалу нужен игрок в центр атаки, поэтому обидки забудут. Для МЮ два сценария: ПСЖ действительно принципиально отказывает Реалу, тогда МЮ останется практически единственным возможным покупателем. И в силу последнего года контракта, сможет сбить цену. Ну или шейхи все же успевают купить клуб/достичь договоренности и практически наверняка забирают игрока, т.к. по сути одни и те же владельцы.
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