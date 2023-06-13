Килиан Мбаппе, вероятно, готовился к уходу из «ПСЖ» еще прошлым летом.

Вчера стало известно, что форвард отправил официальное письмо в клуб, сообщив, что ни при каких обстоятельствах не будет активировать опцию продления контракта.

Как сообщает журналист The Times Мартин Циглер, письмо было датировано июлем прошлого года.

Отмечается, что в число клубов, которые заинтересованы в подписании 24-летнего француза, входят «Челси» и «Манчестер Юнайтед».