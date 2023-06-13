Письмо Мбаппе «ПСЖ» датировано июлем прошлого года. «Челси» и «МЮ» интересуются форвардом (The Times)
Килиан Мбаппе, вероятно, готовился к уходу из «ПСЖ» еще прошлым летом.
Вчера стало известно, что форвард отправил официальное письмо в клуб, сообщив, что ни при каких обстоятельствах не будет активировать опцию продления контракта.
Как сообщает журналист The Times Мартин Циглер, письмо было датировано июлем прошлого года.
Отмечается, что в число клубов, которые заинтересованы в подписании 24-летнего француза, входят «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Бонус за лояльность дают по мере истечения контракта .
Простыми словами ,договорились о сумме ,делим на срок контракта и сколько времени прошло столько и подучил .
Но я все понимаю ,вам нужно плюсиков сорвать да говница на вентилятор подкинут )))
Вон, в прошлом году: 250 почти потратили)
АПЛ - 1 место в рейтинге
Лига 1 - 6 место
В Саудии футболисты получают столько денег, что Мбаппе не снилось. И наверняка он такой прикинул: "Хмм.... а почему бы не потеребить наших арабов?".
Допускаю некоторую вероятность, что он осознанно шатает свою позицию в ПСЖ, глядя как Холланд взял ЛЧ. А вдруг Мбаппе понял, что с ПСЖ невозможно взять ЛЧ? Даже связка МНМ не помогла. Остается только один вариант - уйти из ПСЖ.
С мудриком в нападении вообще кайф будет
Ньюкасл все же ещё не топ. Челси и так потратился прилично, да ещё и без еврокубков - вряд ли Мбаппе это интересно + вряд ли Киллиан подпишет контракт на лет 7-8, чтобы Челси в ФФП уложился. В МС в атаке все и так хорошо, даже слишком хорошо.
Думаю, все же Реал будет пробовать подписать. Все же это бизнес, а Реалу нужен игрок в центр атаки, поэтому обидки забудут. Для МЮ два сценария: ПСЖ действительно принципиально отказывает Реалу, тогда МЮ останется практически единственным возможным покупателем. И в силу последнего года контракта, сможет сбить цену. Ну или шейхи все же успевают купить клуб/достичь договоренности и практически наверняка забирают игрока, т.к. по сути одни и те же владельцы.