Мбаппе не просил «ПСЖ» об уходе этим летом, а только подтвердил, что не продлит контракт на дополнительный год

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе не просит «ПСЖ» продать его этим летом.

Вчера стало известно, что форвард «ПСЖ» направил официальное письмо в клуб, сообщив, что ни при каких обстоятельствах не будет активировать опцию продления контракта до 2025 года. В сегодняшнем пресс-релизе футболист уточнил, что никогда не обсуждал этот вопрос с клубом. 

«Килиан Мбаппе и его окружение никогда не обсуждали этот вопрос с клубом в течение года, за исключением того, что 15 дней назад объявили об отправке письма. 

После того, как в последние недели Килиан Мбаппе уже публично подтвердил, что он будет выступать за парижан в следующем сезоне, он не просил о своем уходе этим летом, а только подтвердил клубу, что его контракт не будет продлен на дополнительный год. 

Килиан сожалеет, что это письмо было передано в средства массовой информации и что эти переписки были обнародованы с единственной целью нанести ущерб его имиджу и бесперебойному ведению дискуссий с клубом», – говорится в пресс-релизе.

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50 комментариев

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cektor
Не выйдет из него даже близко ничего похожего на Месси или Роналду, те до мозга костей были преданы футболу, да деньги играли роль но один всеми силами стремился в Реал так как понимал что там его ждут трофеи и слава а второй уже и так был в Барсе, оба на протяжение больше 10 лет бились друг с другом, каждый год становясь все лучше и у обоих куча козырей а что есть у черепашки скорость, это его чуть ли не единственный козырь, так еще и эго которому позавидует даже Роналду. Я больше в Холланда верю чем в этого французика
+68
-13
+55
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Геннадий Тимченко
Ответ Barca_mania
Ну КРинж7 не забивал Хет трик в финале ЧМ, да и в целом его не выигрывал) Я бы поставил черепаху выше Роналду.
ну и пеший не делал хет-трик в финале, если уж на то пошло
+49
-21
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blaugrano
Мбаппе хитрец. Заранее начал раскручивать это шапито на новый контракт. Видит, какие деньги предлагают саудовцы, и организовал эти вбросы, чтобы шейхи с макронами весь год ему бабло сыпали и молили остаться.
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Низом Хурсанов
Ответ Barca_mania
Ну КРинж7 не забивал Хет трик в финале ЧМ, да и в целом его не выигрывал) Я бы поставил черепаху выше Роналду.
Ну и у Роналду не было такой сильной сборной как у Мбаппе, да и Евро у Кришти есть. Мбаппе до величия Роналду как до Луны пешком
+12
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+7
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Безумный Макс
ждем звонка от Макрона))
расскажет как важно остаться во Франции
и подарит ему Корсику
+8
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Геннадий Тимченко
Ответ Barca_mania
не понимаю о ком ты
если не понимаешь, то просто внимательнее присмотрись к своей аватарке👍
+10
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cektor
нужно устроить сбор у дома Неймара , потом посвистеть Месси и указать на плохую игру Вератти и Солера .
профит
+6
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alex fedun
Ответ Barca_mania
Ну КРинж7 не забивал Хет трик в финале ЧМ, да и в целом его не выигрывал) Я бы поставил черепаху выше Роналду.
кринж - это вся твоя жизнь.
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HI MARS
Наверно знатно горит у Аль-Хелайфи на этой неделе.Шейхи из эмиратов первыми взяли ЛЧ,а Мбаппе хочет уйти бесплатно
+5
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Арни Южный
Ответ Геннадий Тимченко
ну и пеший не делал хет-трик в финале, если уж на то пошло
А теперь представьте, что было бы если Лео хотя бы иногда ускорялся 😂
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Футбол, хоккей итд
Может поэтому Реал отказался от трансфера Кейна, Мбаппе замаячил?
+1
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Artem Gavrishov
Да уж…. Ни сколько меняется этот гнилую футболист… плохое него окружение…
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Alexander p.
Ответ Геннадий Тимченко
ну и пеший не делал хет-трик в финале, если уж на то пошло
А пеналду вообще в финале не играл, его сборная вылетела от Морокко 😂😅
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Геннадий Тимченко
Ответ Арни Южный
А теперь представьте, что было бы если Лео хотя бы иногда ускорялся 😂
Ну если бы не Эмильен, команда пешего отлетела бы ещё от голландцев
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Zlodimir
Ответ cektor
Не выйдет из него даже близко ничего похожего на Месси или Роналду, те до мозга костей были преданы футболу, да деньги играли роль но один всеми силами стремился в Реал так как понимал что там его ждут трофеи и слава а второй уже и так был в Барсе, оба на протяжение больше 10 лет бились друг с другом, каждый год становясь все лучше и у обоих куча козырей а что есть у черепашки скорость, это его чуть ли не единственный козырь, так еще и эго которому позавидует даже Роналду. Я больше в Холланда верю чем в этого французика
За Холландом стоит батя. Батя Холланда - это часть залога успеха пацана, а «череп» рано пришёл к международному успеху и попал в клуб, где хозяин не жалеет денег, потому что у него самого и всего его окружения не хватает даже самого широкоэкранного дисплея, чтобы посмотреть на свой счёт 🤪
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madrilenos
Ответ Moddard
Ну так можно и с другой стороны посмотреть - у Холланда полно уникальных качеств, которых нет у Мбаппе, у Мбаппе есть одно отличительное качество - фантастическая скорость, но Холланд умеет продавливать, играть головой, у него намного острее голевое чутье, Мбаппе потеряет в скорости - потеряет во всем, Холланд может как Лева или Бензема еще очень долго пылить.
Тоже самое я слышал от фанатов Месси на протежение многих лет. только КР в 35 забил 44 гола за Юве, а Месси в 35 уехад покорять МЛС. факт что Мбаппе слабо играет головой, здесь согласен.
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
Ну так Перес же сказал, что дорога в реал ему закрыта. А в мешке ему не охота оставаться. Получается Барса единственный вариант. Заберём его бесплатно в 2024.
Вы - это кто? «Манчестер Сити»? Какое вообще дело фанату «Ман Сити» до нереальных трансферов «Барселоны»?
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Футбол, хоккей итд
Ответ Безумный Макс
ждем звонка от Макрона)) расскажет как важно остаться во Франции и подарит ему Корсику
Корсиканцы не оценят такой жест от Макрона, и натянут по самые ушки как президента, так и Мбаппе.))
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Rister81
Ответ cektor
Не выйдет из него даже близко ничего похожего на Месси или Роналду, те до мозга костей были преданы футболу, да деньги играли роль но один всеми силами стремился в Реал так как понимал что там его ждут трофеи и слава а второй уже и так был в Барсе, оба на протяжение больше 10 лет бились друг с другом, каждый год становясь все лучше и у обоих куча козырей а что есть у черепашки скорость, это его чуть ли не единственный козырь, так еще и эго которому позавидует даже Роналду. Я больше в Холланда верю чем в этого французика
Комментарий удален пользователем
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AVKU
Интересно, что будет дальше. Если его купят, то с контрактом лет на 5. Чтобы вот таких историй не было. Вопрос ещё цены, и позиции шейхов.
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
В бк 365 кэф 1.6 на переход Мбаппе в Реал этим летом. Всё серьёзно.
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Ярик01
Писец черепашке от фанатов
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Петр Смирнов
Каждый день будут новости про этот сериал, скриньте)
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QWertY
Так это понятно. Поэтому ПСЖ и хочет его продать, чтобы срубить хоть какие то бабки
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-4
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TheItalian204
ну что, в Реал этого господина. Или сейчас или никогда.
+6
-6
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