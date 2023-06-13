Мбаппе не просил «ПСЖ» об уходе этим летом, а только подтвердил, что не продлит контракт на дополнительный год

Килиан Мбаппе не просит «ПСЖ» продать его этим летом.

Вчера стало известно, что форвард « » направил официальное письмо в клуб, сообщив, что ни при каких обстоятельствах не будет активировать опцию продления контракта до 2025 года. В сегодняшнем пресс-релизе футболист уточнил, что никогда не обсуждал этот вопрос с клубом.

« и его окружение никогда не обсуждали этот вопрос с клубом в течение года, за исключением того, что 15 дней назад объявили об отправке письма.

После того, как в последние недели Килиан Мбаппе уже публично подтвердил, что он будет выступать за парижан в следующем сезоне, он не просил о своем уходе этим летом, а только подтвердил клубу, что его контракт не будет продлен на дополнительный год.

Килиан сожалеет, что это письмо было передано в средства массовой информации и что эти переписки были обнародованы с единственной целью нанести ущерб его имиджу и бесперебойному ведению дискуссий с клубом», – говорится в пресс-релизе.