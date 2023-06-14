Бобровский пропустил 8 шайб в 5-м матче финала с «Вегасом». Это его антирекорд в матчах плей-офф НХЛ

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Вегас Хоккей

Сергей Бобровский пропустил 8 шайб в 5-м матче финала с «Вегасом».

«Флорида» уступила «Голден Найтс» в финальной серии Кубка Стэнли (1-4, 3:9 в пятом матче). 

Российский вратарь «Пантерс» отразил 22 броска по своим воротам из 30. Еще одну шайбу «Вегас» забросил в пустые ворота. 

8 пропущенных шайб в матче плей-офф НХЛ – это личный антирекорд россиянина за карьеру в НХЛ. Ранее он пропускал не более 5 шайб за матч.

В регулярке его антирекордный показатель тоже составляет 8 пропущенных шайб (дважды в составе «Коламбуса» в сезоне-2018/19 – в матчах против «Тампы» в октябре и «Калгари» в декабре). 

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17 комментариев

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Lampo
С такой дырявой обороной ты хоть 10 Бобровских поставь будет полная кошолка
+20
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+17
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Влад Кабалов
Сергей старался как мог, но он не волшебник, увы, его магия в финале не сработала. Но без него Флорида так далеко в ПО не зашла бы, точно. Спасибо за игру и надежду!
+8
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Амфитрион
Ответ aalto
причем всего за 30 бросков. это, конечно, фиаско. флорида выписавшая ему 10 лямов конечно клоуны
Матч-то смотрел? После третьей шайбы даже намек на борьбу умер, статистика здесь значения уже не имела.
+3
-1
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Амфитрион
Ответ aalto
серию вообще видел? у бобровского процент в районе 85, о какой борьбе тут вообще речь идти может?
Серию провалила вся Флорида, а Боб единственная причина, почему цепанули хоть один матч. Вегас был на голову сильнее во всем и даже лучший кипер здесь бы не помог.
+3
-1
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Real_v_dushe
Было видно, что в этой серии его рыцари размажут с первого матча.
+7
-6
+1
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борецЗАнеСправедливость
Третьяки перестарались)
+2
-1
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Евгений Дмитриев
Обмен обеспечен
+4
-4
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Песчанка
Переписал -6 на -8 Боб в матчах с Вегас.
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Павел Мохначёв
Бобу бы в идеале сменить команду. Есть у него порох еще
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Александр Филиппов
Если нападающие не играли, то почему он должен был?)
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wolkov
морис сегодня добил менталку бобровского, что то подсказывает, по-хорошему его после четвертой шайбы менять нужно было, дальше уже просто поплыл и пускал все, что можно
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Алексей Синяков
Ответ Евгений Дмитриев
Обмен обеспечен
выкуп контракта скорей
+1
-1
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Рамиль Кизимов
Ответ aalto
причем всего за 30 бросков. это, конечно, фиаско. флорида выписавшая ему 10 лямов конечно клоуны
А остальные команды тогда кто? Флорида в финале. Некоторые и по 12 миллионов выписывают некстванам и о финалах лишь мечтают 🤣
+3
-3
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