Бобровский пропустил 8 шайб в 5-м матче финала с «Вегасом». Это его антирекорд в матчах плей-офф НХЛ

Сергей Бобровский пропустил 8 шайб в 5-м матче финала с «Вегасом».

« » уступила «Голден Найтс» в финальной серии Кубка Стэнли (1-4, 3:9 в пятом матче).

Российский вратарь «Пантерс» отразил 22 броска по своим воротам из 30. Еще одну шайбу «Вегас» забросил в пустые ворота.

8 пропущенных шайб в матче плей-офф – это личный антирекорд россиянина за карьеру в НХЛ. Ранее он пропускал не более 5 шайб за матч.

В регулярке его антирекордный показатель тоже составляет 8 пропущенных шайб (дважды в составе «Коламбуса» в сезоне-2018/19 – в матчах против «Тампы» в октябре и «Калгари» в декабре).