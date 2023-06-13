Месси не планирует играть на ЧМ-2026: «Это был мой последний чемпионат мира»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 ЧМ-2026 Интер Майами Футбол

Лионель Месси не планирует участвовать в чемпионате мира-2026.

Форвард сборной Аргентины ответил на вопрос о том, сыграет ли он на следующем мировом первенстве после победы на ЧМ-2022

«Я думаю, что нет. Это был мой последний чемпионат мира. Я посмотрю, как все сложится, но по идее нет, я не поеду на следующий чемпионат мира», – сказал Месси в интервью Titan Sports.

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79 комментариев

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MagicWithoutBorders
Он не поедет на следующей ЧМ, поскольку уже будет в США, где следующей ЧМ и пройдет))
+163
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S. A.
Уйдёт из сборной чемпионом мира. Красиво, что сказать
+111
-12
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Antoniom
Победой на ЧМ он закрыл последнюю недостающую "ачивку". Доказывать уже ничего не нужно. Фактически наиграл на звание лучшего в истории. Думаю и мотивации уже особой нет. Можно уже чилить, пляжиться и получать удовольствие от заработанных денег.
+69
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angliiskiilion
Ответ MagicWithoutBorders
Он не поедет на следующей ЧМ, поскольку уже будет в США, где следующей ЧМ и пройдет))
к тому моменту ему будет уже 39 лет, помнится когда то бегал юный 17-18 летний перспективный аргентинский вингер, время просто летит со скоростью света
+44
-1
+43
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Ден Ден
Ответ MagicWithoutBorders
Он не поедет на следующей ЧМ, поскольку уже будет в США, где следующей ЧМ и пройдет))
Если Месси не едет на ЧМ, то ЧМ приезжает к Месси)
+36
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Кирилл Голивец
Ответ S. A.
Уйдёт из сборной чемпионом мира. Красиво, что сказать
Копу еще выиграть может
+29
-6
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esmiella
судя по его последним интервью и тому, что контракт с маями будет только на год с опцией продления, можно ожидать, что после копы 2024 месси в целом закончит карьеру
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Нелицеприятный
Есть ощущение, что ему уже это все надоело.
Недолго и до завершения карьеры в принципе.
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Матрос Кот
Жаль,что Месси не читает спортс. Тут ему советовали переходить в Барсу, легко с его мастерством взять пару ЛЧ, кубок Америки и еще раз стать чемпионом мира.
+14
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Isa Babaev
Ответ Евгений Недосекин
Все же "одного из лучших". Про лучшего можно спорить долго: есть более успешные в плане трофеев на клубном уровне игроки, есть более успешные на уровне сборных. А ещё есть в истории Пеле, ну не может быть Месси быть самым лучшим в истории при наличии в ней единственного трехкратного чемпиона мира.
Нет смысла спорить, у Лео больше всех голов, больше всех ассистов, больше всех ЗМ и ЧМ, поэтому гоат
+17
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Максон121
Месси прошел футбол и уходит в ранге чемпиона мира.Месси даёт дорогу молодым.

И посмотрите на престарелую португальскую деревяшку,которая вообще не тянет уровень,но стабильно забирает место у молодых игроков.
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Кино Музыка
Сколько зависти в комментариях..
+9
-2
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Средний палец Кирана Тирни
2026 год: тренер сборной Португалии Мартинез все еще ищет новые объяснения появлению в старте Роналду на ЧМ.
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Ювентиниус
Смело можно назвать Лео официально номер 1 в мировом футболе! Даже Пеле недобивался таких успехов как Месси кроме ЧМ. Разве Пеле добивался победы в котором участвовал во всех турнирах. В 70 х регулярно проводился росле ЧМ кубок между ЮА и Европой Пеле невыигрывал , кубок бразилий непокорился, Олимпиаду проиграл, МЧМ незнаю .
У Месси со сборной нет кубок которого он невыигрывал, клубном карьере побил все кубки который существует а инд .плане 7+6 ЗМ ЗБ лет на 100 как миниму поставил рекорд!
Выигрывал все кубки в мире котором участвовал, такого игрока просто нет среди игроков в историй футбола!
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rdyabin@icloud.com
Ушел победителем! МЕССИ ВЕЛИКИЙ!! Это была Славная Охота!
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Badgio
Через год ждём Леонида на Copa América-2024.
+5
-1
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Budabuda
Ответ S. A.
Уйдёт из сборной чемпионом мира. Красиво, что сказать
Пожалел Дибалу. Лео великодушный.
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Молодой Френки
Ждём огня на Кубке Америки. Последний танец!
+3
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rej1sta
Ответ Tollie
понял, что в Штатах никто не будет ставить по 2 пенальти в каждом матче, и аргентинцы вылетят в 1/8, а может, даже и из группы. и все раскусят величайший заговор в истории футбола - Катарская Пенальтиссима-2022! что ж, последний, так последний. уходи, скучать не будем.
Фан МЮ? Неудивительно, столько от Месси натерпелся…
+4
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Куруш
Ответ S. A.
Уйдёт из сборной чемпионом мира. Красиво, что сказать
Он уйдет из сборной чемпионом мира независимо от того, когда закончит.
+3
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Кавабунга Шреддоголовый
А зачем тебе ехать, если ЧМ будет в США, а ты и так в Майами?
+2
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Станислав Л
Ответ Евгений Недосекин
> Голы в ЛЧ без учета квалификаций - КриРо > Голы в ЛЧ с учетом квалификаций - КриРо > По голам в топ-5 лиг - Месси > По голам в общем - КриРо > По голам со сборной - КриРо > Рекорд по ассистам в общем - Пушкаш ЗМ - награда журналистов, неоднократно нарушавшая спортивные принципы. Кубок ЧМ - спортивная награда. Пеле - единственный в истории трехкратный чемпион. Месси однозначно один из лучших в истории футболистов, но также однозначно не самый-самый лучший. upd. Просто как дополнение оставлю только вышедшую новость об отношении самого Месси к ЗМ и к ЧМ https://www.sports.ru/football/1115225652-messi-o-zolotom-myache-nichego-strashnogo-esli-ne-poluchu-ego-dlya-men.html
у Месси больше 100 рекордов, куда там Пеле
https://www.championat.com/football/article-4735903-lionel-messi-statistika-i-rekordy-v-mire-evrope-barselone-pszh.html
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Артур Агабегов
Ответ Евгений Недосекин
Все же "одного из лучших". Про лучшего можно спорить долго: есть более успешные в плане трофеев на клубном уровне игроки, есть более успешные на уровне сборных. А ещё есть в истории Пеле, ну не может быть Месси быть самым лучшим в истории при наличии в ней единственного трехкратного чемпиона мира.
Как фанат Роналду признаю, что Месси - лучший игрок в истории футбола. Затем идут Пеле и Марадона.
+5
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Тимур Бугаевский
все правильно, все что можно было сделать, сделано. Спасибо за все, Лео, это была великая эпоха.
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Мельников Михаил
Конечно, не поедет. ЧМ будет у него по месту жительства))) ехать нужно будет не дальше, чем в рамках розыгрыша млс
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