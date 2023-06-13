Месси не планирует играть на ЧМ-2026: «Это был мой последний чемпионат мира»
Лионель Месси не планирует участвовать в чемпионате мира-2026.
Форвард сборной Аргентины ответил на вопрос о том, сыграет ли он на следующем мировом первенстве после победы на ЧМ-2022.
«Я думаю, что нет. Это был мой последний чемпионат мира. Я посмотрю, как все сложится, но по идее нет, я не поеду на следующий чемпионат мира», – сказал Месси в интервью Titan Sports.
Недолго и до завершения карьеры в принципе.
И посмотрите на престарелую португальскую деревяшку,которая вообще не тянет уровень,но стабильно забирает место у молодых игроков.
У Месси со сборной нет кубок которого он невыигрывал, клубном карьере побил все кубки который существует а инд .плане 7+6 ЗМ ЗБ лет на 100 как миниму поставил рекорд!
Выигрывал все кубки в мире котором участвовал, такого игрока просто нет среди игроков в историй футбола!
https://www.championat.com/football/article-4735903-lionel-messi-statistika-i-rekordy-v-mire-evrope-barselone-pszh.html