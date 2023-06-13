Лионель Месси не планирует участвовать в чемпионате мира-2026.

Форвард сборной ответил на вопрос о том, сыграет ли он на следующем мировом первенстве после победы на .

«Я думаю, что нет. Это был мой последний чемпионат мира. Я посмотрю, как все сложится, но по идее нет, я не поеду на следующий чемпионат мира», – сказал в интервью Titan Sports.