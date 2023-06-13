«Реал» может предложить «ПСЖ» деньги и Тчуамени за Мбаппе (The Telegraph)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Орельен Тчуамени Футбол

«Реал» может включить своего игрока в сделку по переходу Килиана Мбаппе.

Ранее стало известно, что форвард «ПСЖ» отказался активировать опцию продления контракта с клубом. Парижане могут продать игрока этим летом, чтобы не потерять его бесплатно в следующем году. 

Сообщалось, что Мбаппе остается трансферной целью «Реала». Президент мадридского клуба Флорентино Перес склонялся к подписанию француза следующим летом на правах свободного агента. Не исключено, что Мбаппе направил свое письмо в «ПСЖ», рассчитывая на то, что «Мадрид» все же решит оформить сделку уже в это трансферное окно.

«Реалу» необходимо найти замену Кариму Бензема, который перешел в саудовский «Аль-Иттихад». Возможно, «Реал» предложит определенную сумму денег плюс полузащитника Орельена Тчуамени, которого «ПСЖ» хотел подписать в прошлом году, чтобы попытаться купить Мбаппе.

Ожидается, что к Килиану проявят интерес клубы АПЛ, но источники в «Манчестер Сити», «Челси», «Ньюкасл Юнайтед» и «Ливерпуле» пока что не подтверждают намерение купить нападающего этим летом. В случае с «МЮ» ситуация также зависит от того, кто станет новым владельцем клуба. 

Мбаппе опроверг новость Le Parisien, что хочет перейти в «Реал» летом: «Ложь! Останусь в «ПСЖ», где я счастлив, на следующий сезон»

Мбаппе в пресс-релизе заявил, что никогда не обсуждал продление контракта с «ПСЖ»

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67 комментариев

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JENNINGS
Тчуамени необходимо оставлять! И так один-единственный опорник в составе
Да, застагнировал после ЧМ, но время для прогресса есть, как и талант и перспектива.
Уверен, в будущем он станет ключевым игроком в тройке полузащиты!
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King_X
Чушь полнейшая
Деньги большие Реал может предложить, но про Тчуамени глупость явная, никто такого не предложил бы, обоюдно постарались трансфер устроить
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рр ррр
будет очень не красиво по отношению к Тчуамени
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Итачи Учиха
И правую почку Винисиуса
+9
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Tiestorzn17
Камавингу, Бернабеу и половину Куртуа (верхнюю), не меньше...
+6
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Arthurino
Ответ JENNINGS
Тчуамени необходимо оставлять! И так один-единственный опорник в составе Да, застагнировал после ЧМ, но время для прогресса есть, как и талант и перспектива. Уверен, в будущем он станет ключевым игроком в тройке полузащиты!
Новость абсолютно глупая и рассчитана на хомячков. В оригинале на Телеграф сказано, что Реал теоретически может предложить Чуамени из-за того, что ПСЖ хотели купить его прошлым летом, это может облегчить диалог с катарцами. При этом никаких ссылок на источники внутри клуба нет. Перес спокойно может заплатить 160-180 млн при надобности. Чуамени никто отдавать не будет, это один из лучших молодых игроков мира и лучший опорник прошедшего ЧМ
+6
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arspurs9
Ответ JENNINGS
Тчуамени необходимо оставлять! И так один-единственный опорник в составе Да, застагнировал после ЧМ, но время для прогресса есть, как и талант и перспектива. Уверен, в будущем он станет ключевым игроком в тройке полузащиты!
Тчуамени в состоянии стать одним из важных ролевиков клуба, безусловно. Но Мбаппе покупают именно на роль суперзвезды и фронтмена. Таких игроков действительно мало, а клубы статуса Реала должны иметь в составе подобных, раз не удается сделать таковым Винисиуса.
Тчуамени очень перспективен, но найти замену ему можно всегда.
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Stasinho7
Столько новостей сегодня про этот переход, как будто последний день трансферного окна

Аж дедлайн запустили
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Спартак Уокер
Лучше Тчуамени чем Мбаппе
+3
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che kaif
Таких как Тчумени в академии ПСЖ штуки 3))а если по лиге 1 пройтись то и вовсе десятки
+3
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гилберт
Ответ JENNINGS
Тчуамени необходимо оставлять! И так один-единственный опорник в составе Да, застагнировал после ЧМ, но время для прогресса есть, как и талант и перспектива. Уверен, в будущем он станет ключевым игроком в тройке полузащиты!
Чуамени очень смахивает на Погба. Это очень опасно для Реала. На фоне пахаря Камавинга, Чу просто пешеход. Если будет вариант пристроить его за купленные деньги, надо отдавать. Через год могут не дать и половины этого и будет ещё один балласт.
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Robert
Ахах. Они там совсем что ль, людей за идиотов держат. Кто в это поверит вообще.
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Мансур Мадаев
в реал же не зовут во второй раз, или это другое?
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Andy93
Тчуамени, Вальверде, Камавинга и Беллингем это замена Каземиро, Модричу и Кроосу. Думаю от них никто не откажется в здравом уме.
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diegorezao
Ни на кого обменивать не будет Реал. Лишних игроков нет, все топы на своих позициях, можно было только на азара вместе с мариано вдвоем просто так отдать, но они уже свалили)))) Про Тчуамени полная чушь, кто то еще написал Винисиус так это вообще из разряда - фантастики. Если возьмут то только наликом.
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Жечка Дырова
ха, ну и бред
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рр ррр
Ответ Александр Смирнов
Да, конечно, продажа Тчуамени будет не очень хорошо смотреться для клуба «ПСЖ», но это часть рисков, сопутствующих любой трансферной сделке. Важнее всего, чтобы клуб получил подходящую сумму за Мбаппе и мог продолжать конкурировать на высшем уровне. Надеюсь, что все стороны придут к выгодному решению, и футбольные фанаты по-прежнему смогут наслаждаться игрой Мбаппе в «ПСЖ» или в другом клубе.
тчуамени отказался от псж где условия были лучше, но он все же выбрал реал. И при том я считаю что у него огромный потенциал и сам он может внести вклад в игру мадрида
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lizarazu
Тчу оставьте, вы что!
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&_Bishep_&
Ответ Andy93
Тчуамени, Вальверде, Камавинга и Беллингем это замена Каземиро, Модричу и Кроосу. Думаю от них никто не откажется в здравом уме.
За англичанина не знаю, но остальные, будучи безусловно классными футболистами, при всем уважении равноценной заменой Кроссу-Модричу-Казимиро близко не являются.
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Sergeev55
ушёл Бензема - отваряй ворота!!!
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ta-tosha
Мбаппе отличный игрок, но потенциальная беда вне поля для любого клуба, где нет тренера с таким авторитетом, что он будет думать только про футбол и больше ни про что даже в страшном сне.
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Пенс
Ответ corazón blanco
Просто смех да и только. Тчуамени - отличный игрок, пришел в Мадрид и сходу показал себя. Затем после Чемпионат мира вернулся с травмой и потерял место в стартовом составе, но свой уровень он показал. Думаю в этом сезоне он должен показать все на что способен.
удаляй, не плюсанули.
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David Becker
Ответ rigobersong
Просто смех:) В Лиге 1 каждый год опорники уровня Тчуамени, а то и выше выходят:) То что реал развели на 130 млн, не делает африканского середняка сильным игроком:)) Тот же Абдул Самед из Ланса сейчас по уровню игры на голову выше:))
да, пусть его подпишет Барса за 100 лимонов активировав очередной рычаг.
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Гекдениз Кардениз
Ответ King_X
Чушь полнейшая Деньги большие Реал может предложить, но про Тчуамени глупость явная, никто такого не предложил бы, обоюдно постарались трансфер устроить
Псж думаю полузащита нужна вполне возможно под это намек
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ilyystylEupp
Ответ Spiker1606
Комментарий удален модератором
это ведь сарказм? )
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