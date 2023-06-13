«Реал» может предложить «ПСЖ» деньги и Тчуамени за Мбаппе (The Telegraph)
«Реал» может включить своего игрока в сделку по переходу Килиана Мбаппе.
Ранее стало известно, что форвард «ПСЖ» отказался активировать опцию продления контракта с клубом. Парижане могут продать игрока этим летом, чтобы не потерять его бесплатно в следующем году.
Сообщалось, что Мбаппе остается трансферной целью «Реала». Президент мадридского клуба Флорентино Перес склонялся к подписанию француза следующим летом на правах свободного агента. Не исключено, что Мбаппе направил свое письмо в «ПСЖ», рассчитывая на то, что «Мадрид» все же решит оформить сделку уже в это трансферное окно.
«Реалу» необходимо найти замену Кариму Бензема, который перешел в саудовский «Аль-Иттихад». Возможно, «Реал» предложит определенную сумму денег плюс полузащитника Орельена Тчуамени, которого «ПСЖ» хотел подписать в прошлом году, чтобы попытаться купить Мбаппе.
Ожидается, что к Килиану проявят интерес клубы АПЛ, но источники в «Манчестер Сити», «Челси», «Ньюкасл Юнайтед» и «Ливерпуле» пока что не подтверждают намерение купить нападающего этим летом. В случае с «МЮ» ситуация также зависит от того, кто станет новым владельцем клуба.
Мбаппе опроверг новость Le Parisien, что хочет перейти в «Реал» летом: «Ложь! Останусь в «ПСЖ», где я счастлив, на следующий сезон»
Мбаппе в пресс-релизе заявил, что никогда не обсуждал продление контракта с «ПСЖ»
Да, застагнировал после ЧМ, но время для прогресса есть, как и талант и перспектива.
Уверен, в будущем он станет ключевым игроком в тройке полузащиты!
Деньги большие Реал может предложить, но про Тчуамени глупость явная, никто такого не предложил бы, обоюдно постарались трансфер устроить
Тчуамени очень перспективен, но найти замену ему можно всегда.
Аж дедлайн запустили