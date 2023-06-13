Федерация лыжных гонок России начнет уравнивать мужские и женские дистанции на турнирах

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) начнет уравнивать мужские и женские дистанции на российских турнирах.

Об этом сообщил председатель комитета ФЛГР по организации и проведению соревнований Игорь Беломестнов.

В мае Международная федерация лыжного спорта (FIS) утвердила равные дистанции для чемпионатов мира – 10, 20 и 50 км, скиатлон 10+10 км, а также эстафеты 4х7,5 км. В сезоне-2022/23 одинаковые дистанции уже были введены на Кубке мира.

– Будут ли уравнены дистанции у мужчин и женщин в российских соревнованиях?

– Изменения, принятые FIS, мы планомерно будем внедрять на этапах Кубка России. Речь о равных дистанциях для раздельных гонок – по 10 км, и для скиатлонов – 20 км.

Возможны изменения в планируемой программе Спартакиады сильнейших, что касается дистанции гонок. Чемпионат России пройдет по классическому формату.

– Где пройдут этапы Кубка России-2023/2024?

– Этапы Кубка России планируется провести в Вершине Тёи, Тюмени, Чусовом, Кирово-Чепецке, Казани, Тюмени и финал в Кировске. В программу финального этапа Кубка России по сравнению с прошлым сезоном будет добавлен масс-старт.

– Планируется ли ввести в программы соревнований смешанные эстафеты?

– Нет, смешанных эстафет в предстоящем сезоне не будет.

– Будут ли изменения в формате проведения спринтерских гонок?

– Спринтерские гонки будут проходить в прежнем формате. Квалификация из одной попытки и забеги, – рассказал Беломестнов.

🤷‍♂️Неожиданная реформа – в лыжах теперь равные дистанции: женщинам удлинили гонки (до 50 км!), а мужчинам сократили. Почти все против