Федерация лыжных гонок России начнет уравнивать мужские и женские дистанции на турнирах

Теги лыжные гонки чемпионат России Спартакиада FIS Кубок России Лыжи

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) начнет уравнивать мужские и женские дистанции на российских турнирах.

Об этом сообщил председатель комитета ФЛГР по организации и проведению соревнований Игорь Беломестнов.

В мае Международная федерация лыжного спорта (FIS) утвердила равные дистанции для чемпионатов мира – 10, 20 и 50 км, скиатлон 10+10 км, а также эстафеты 4х7,5 км. В сезоне-2022/23 одинаковые дистанции уже были введены на Кубке мира.

– Будут ли уравнены дистанции у мужчин и женщин в российских соревнованиях?

– Изменения, принятые FIS, мы планомерно будем внедрять на этапах Кубка России. Речь о равных дистанциях для раздельных гонок – по 10 км, и для скиатлонов – 20 км.

Возможны изменения в планируемой программе Спартакиады сильнейших, что касается дистанции гонок. Чемпионат России пройдет по классическому формату.

– Где пройдут этапы Кубка России-2023/2024?

– Этапы Кубка России планируется провести в Вершине Тёи, Тюмени, Чусовом, Кирово-Чепецке, Казани, Тюмени и финал в Кировске. В программу финального этапа Кубка России по сравнению с прошлым сезоном будет добавлен масс-старт.

– Планируется ли ввести в программы соревнований смешанные эстафеты?

– Нет, смешанных эстафет в предстоящем сезоне не будет.

– Будут ли изменения в формате проведения спринтерских гонок?

– Спринтерские гонки будут проходить в прежнем формате. Квалификация из одной попытки и забеги, – рассказал Беломестнов.

🤷‍♂️Неожиданная реформа – в лыжах теперь равные дистанции: женщинам удлинили гонки (до 50 км!), а мужчинам сократили. Почти все против

8 комментариев

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Анастасия Лукьянова
Вы вроде обещали не подглядывать?:)
+10
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fewral
Вот те на, хаяли...хаяли
+3
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+3
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Ярик01
Ответ Анастасия Лукьянова
Вы вроде обещали не подглядывать?:)
Норвежцы- вредители в руководстве ФЛГР
+3
0
+3
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сервисник
Я так понимаю, наши надеются вернуться когда-нибудь, ну а раз там уравняли, так и нам, видимо, надо соответствовать, чтобы быть в теме на КМ. Другого объяснения не вижу
+2
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+2
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закрыт по беспределу
Принципиальная позиция)
+1
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IrbIS
Оттепель?
0
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Юрий Костыгин
Степановой тридцатник дался с огромными проблемами, а тут уже полтинник надо бежать.
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сервисник
Ответ IrbIS
Оттепель?
Весна!
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