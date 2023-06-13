Александр Зинченко: «Если бы российские футболисты высказались, ситуация бы немного изменилась»

Теги Сборная Украины по футболу Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия Сборная России по футболу Арсенал Уфа Александр Зинченко Политика Футбол

Александр Зинченко высказался о молчании российских игроков по поводу конфликта на Украине.

«Я ничего не слышал от российских футболистов. Если бы такое произошло с моей страной, я бы одним из первых начал кричать об этом.

Представьте, если бы все они распространили информацию с таким посылом: «Ребята, прекратите». Ситуация наверняка немного бы изменилась.

Они не понимают одного: следующие поколения заплатят. Их дети, внуки. Речь не только о деньгах, они заплатят репутацией.

Я играл в России до перехода в «Манчестер Сити». Там у меня был круг друзей – очень маленький, но все же был. Теперь этот круг стал нулем», – цитирует Daily Mail защитника «Арсенала», выступавшего за «Уфу» с 2015 по 2016 год.

Материалы по теме

158 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Genaraz
Почему он играл тогда в России после 14го года? Как он отвечает на этот вопрос?
+125
-17
+108
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
“Представьте, если бы все они распространили информацию с таким посылом: «Ребята, прекратите». Ситуация наверняка немного бы изменилась.”

Ага. И дед бы как одумался, да как прекратил все сразу.
Не хочу расстраивать Зинченко, но много кто высказывался из куда более серьёзных инфлюэнсеров, чем наши ногомячисты, и чёт ничего не изменилось. Поотменяли съемки, концерты, спектакли, и тэдэ и тэпэ. Теперь только поливают с экранов тв иногда.
+83
-17
+66
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Комисаров
Плачь и смотри, со стороны
+92
-30
+62
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Криштиану Роналду
Забыл как в Уфе убежище себе искал, теперь герой из-за бугра плакать.
+56
-12
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Гайдар
Стрелять по Белгородской области, люди которой вообще не причём - это нормально?
Вы точно также 8 лет стреляли по Донецку, где ты тоже жил. Ты молчал???
Ты сам полный ноль! Лицемер!
Поэтому и решили, что нужно почистить всю вашу страну, потому как если вы хоть где-то останетесь - вы все равно будете продолжать стрелять по мирным людям.
Работайте братья!
+57
-30
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Н.Ф.
У ВСУ бесплатное вооружение, поэтому его не жалко.
У Запада бесплатные украинцы, поэтому их не жалко.
Идеальный союз.
+34
-9
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Усатая Козляра
Ответ Барсик Юрана
Извини нас, Олександр
говори за себя
+36
-13
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Super Bock
Это ведь российские футболисты виноваты в невыполнении минских соглашений?
+28
-7
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Genaraz
Ответ QWertY
Деньги не пахнут.
Я серьезно, он хоть раз отвечал на вопрос - что он делал тогда в России?
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Ответ Genaraz
Я серьезно, он хоть раз отвечал на вопрос - что он делал тогда в России?
Нет, разумеется. Лицемерам такие вопросы в голову не приходят
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мансур Абдрахимов
9 лет говорили что отважно воюют с регулярной нашей красной армией на Донбассе, провоцируя спящего медведя.а щас плачут когда реально началось.всем мира и добра!!! -ветеран боевых действий А. М.М
+25
-10
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Ответ Genaraz
Почему он играл тогда в России после 14го года? Как он отвечает на этот вопрос?
Деньги не пахнут.
+21
-6
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
milan111
КАК ИЗМЕНИЛАСЬ БЫ СИТУАЦИЯ???Пусть объяснит этот провокатор!!!Он что,рили думает,что шайка футболистов может остановить войну???А обратная сторона таких высказываний его не волнует совсем?
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Вечно в бане
“Представьте, если бы все они распространили информацию с таким посылом: «Ребята, прекратите». Ситуация наверняка немного бы изменилась.” Ага. И дед бы как одумался, да как прекратил все сразу. Не хочу расстраивать Зинченко, но много кто высказывался из куда более серьёзных инфлюэнсеров, чем наши ногомячисты, и чёт ничего не изменилось. Поотменяли съемки, концерты, спектакли, и тэдэ и тэпэ. Теперь только поливают с экранов тв иногда.
Каждый день эти сказочки !
Особенно усердствуют ещё прибалты …
Что-то только при СССР , пока не разрешили , никто на баррикады не спешил )))
Лицемеры
+23
-8
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данил
Ну конечно высказался бы! Еще с мечом и оголённым торсом бы выбежал на русские танки, останавливать треклятых захватчиков. Такие они забавные эти моралисты футбольные, в пентхаусе манчестерском раскидывают за горе и лишения)
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рав. Зильберман
Ну и что зинченка кричал в начале конфликта ? Помоему он просто поехал зарабатывать бабки к врагу
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Буянов
Ответ Любовник Евы Браун
почему мы пользуемся американскими Айфонами , немецкими машинами , покупаем недвижимость в Лондоне , отправляем детей учиться на запад ? смотрим корейские Самсунги и Lg, ,пользуемся французскими духами , болеем за европейские клубы ,? получаем гражданство СШАй ? собираем деньги на лечение Святополку в германии ? будь любезен ответь на эти вопросы , перед тем как свой задавать
Насчет денег на лечение - предлагаю собрать тебе
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
muslim1978
Да заткнись ты уже!!!
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Будь Мужиком
лицемер
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
eao79rus
А о чём им высказываться? Что они полностью поддерживают ликвидацию кровавого неонацистского чудовища "украина"? Это же абсолютное зло, которое должно быть уничтожено. Мир будет возможен только тогда, когда умрёт последний укронацист, готовый держать оружие против России. И я совершенно не говорю об "украинцах", которые волею судьбы в 1992 году оказались гражданами "украины". Речь идёт именно о отбитых хохлах, исповедующих идеологию злобы и ненависти к русским, мечтающих умереть за Байдена и США. На территории "украины" всё ещё находятся миллионы несчастных русских, которые мечтают об освобождении от нацистского ига хохлов, но их пытаются за это физически уничтожить
+20
-10
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
riverman1980
С твоей страной это случилось еще в 2014 году, но ты молчал, когда украинская армия убивала мирных жителей Донбасса. А теперь классическое "а нас то за що? "
+20
-11
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LBJ236
Смолов писал в инсте, что он против, как и, Кокорин, Красава(Савин) ... Александр врёт внаглую
И Саша... футболисты не начинают и не останавливают войны... при всём уважении и их значимости
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SV82
Лицемерие и приспособление главные черты представителей страны 404
+18
-9
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Потерпи немного. Скоро ваше лицемерное неонацистское государство-эксперимент перестанет быть раковой опухолью.
+21
-12
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гладиатор из Тушино
Тут согласен с плачущим мальчиком, если бы наши футболисты высказались в поддержку СВО, больше людей убедились бы в её необходимости
+19
-11
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий