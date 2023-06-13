Александр Зинченко: «Если бы российские футболисты высказались, ситуация бы немного изменилась»
Александр Зинченко высказался о молчании российских игроков по поводу конфликта на Украине.
«Я ничего не слышал от российских футболистов. Если бы такое произошло с моей страной, я бы одним из первых начал кричать об этом.
Представьте, если бы все они распространили информацию с таким посылом: «Ребята, прекратите». Ситуация наверняка немного бы изменилась.
Они не понимают одного: следующие поколения заплатят. Их дети, внуки. Речь не только о деньгах, они заплатят репутацией.
Я играл в России до перехода в «Манчестер Сити». Там у меня был круг друзей – очень маленький, но все же был. Теперь этот круг стал нулем», – цитирует Daily Mail защитника «Арсенала», выступавшего за «Уфу» с 2015 по 2016 год.
Ага. И дед бы как одумался, да как прекратил все сразу.
Не хочу расстраивать Зинченко, но много кто высказывался из куда более серьёзных инфлюэнсеров, чем наши ногомячисты, и чёт ничего не изменилось. Поотменяли съемки, концерты, спектакли, и тэдэ и тэпэ. Теперь только поливают с экранов тв иногда.
Вы точно также 8 лет стреляли по Донецку, где ты тоже жил. Ты молчал???
Ты сам полный ноль! Лицемер!
Поэтому и решили, что нужно почистить всю вашу страну, потому как если вы хоть где-то останетесь - вы все равно будете продолжать стрелять по мирным людям.
Работайте братья!
У Запада бесплатные украинцы, поэтому их не жалко.
Идеальный союз.
Особенно усердствуют ещё прибалты …
Что-то только при СССР , пока не разрешили , никто на баррикады не спешил )))
Лицемеры
И Саша... футболисты не начинают и не останавливают войны... при всём уважении и их значимости