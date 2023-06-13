Лавиолетт возглавил «Рейнджерс», сменив Галлана. «Вашингтон» не продлил контракт с Питером после невыхода в плей-офф
Питер Лавиолетт официально возглавил «Рейнджерс».
58-летний специалист стал 37-м главным тренером в истории клуба из Нью-Йорка.
На этом посту Питер Лавиолетт сменил Жерара Галлана, который был отправлен в отставку после поражения от «Нью-Джерси» (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.
Лавиолетт ранее тренировал «Вашингтон». Клуб решил не продлевать контракт с тренером после того, как команда не вышла в плей-офф в нынешнем сезоне.
До этого Питер также возглавлял «Айлендерс», «Каролину», «Филадельфию» и «Нэшвилл». Он занимает восьмое место в истории НХЛ по количеству побед.
Смотрит в точку и жуёт.
Лучше для Нью-Йорка нет.
Он не курит и не пьёт.