Лавиолетт возглавил «Рейнджерс», сменив Галлана. «Вашингтон» не продлил контракт с Питером после невыхода в плей-офф

Теги Рейнджерс Вашингтон Питер Лавиолетт Жерар Галлан НХЛ Хоккей

Питер Лавиолетт официально возглавил «Рейнджерс».

58-летний специалист стал 37-м главным тренером в истории клуба из Нью-Йорка.

На этом посту Питер Лавиолетт сменил Жерара Галлана, который был отправлен в отставку после поражения от «Нью-Джерси» (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.

Лавиолетт ранее тренировал «Вашингтон». Клуб решил не продлевать контракт с тренером после того, как команда не вышла в плей-офф в нынешнем сезоне.

До этого Питер также возглавлял «Айлендерс», «Каролину», «Филадельфию» и «Нэшвилл». Он занимает восьмое место в истории НХЛ по количеству побед.

21 комментарий

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Максим
Ну такое ))) в этот раз даже без ПО видимо )
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Фрэнк Канистра
круговорот физруков в НХЛ
+8
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Gord Lane
Ответ заблокированному пользователю
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У Лави , чашка с Каролиной, потом финал КС с Филадельфией, когда у Летчиков в воротах играл Michael Leighton, помните это чудо, ну и не самые худшие результаты с Нэшвиллом. А от себя добавлю, это лучший тренер Айлс за последние 20 лет, лично для меня.
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tosha3110
Ну звездец
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hhlg
Ответ Водяра
Панаре кирдык. Лысая голова не поможет.
Панаре как раз норм, кирдык Лафу, Какко и Хитилу ;)
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Водяра
Панаре кирдык. Лысая голова не поможет.
+2
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dosatuy
Ответ newyork13
Лучшеб Йозе Марино назначили. И то бы интереснее было!
Пора ему клуб в НХЛ покупать. Вот это реально было бы интересно))
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Jeff Lebowski
Вот он Пит Лавиолетт.
Смотрит в точку и жуёт.
Лучше для Нью-Йорка нет.
Он не курит и не пьёт.
+1
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BomBerman
Это фиаско!
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i-volk
Что, получается, Артемий зря брился?
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кот в кепке
Ответ newyork13
Лучшеб Йозе Марино назначили. И то бы интереснее было!
там система не подойдет
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Wekil
Первые сезоны при нем команда будет в порядке, потом начнется спад. У Питера так было во всех его командах. Но Рейнджерс это и нужно - побеждать здесь и сейчас.
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Blut Haos
Теперь в следующем сезоне Рейнджеры и в плей-офф не выйдут! Мда...
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privet100
Оборот Лавиолетта в природе НХЛ.
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Пользователь заблокирован
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Michael 1994
Крч пипец Панаре и всем молодым
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Sunlight Project
Думаю Панарин заиграет получше.
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