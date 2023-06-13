«ПСЖ» оценивает Мбаппе в 150 млн евро

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы трансферы ESPN Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» хочет получить за Килиана Мбаппе около 150 млн евро.

О финансовых запросах парижан сообщил ESPN.

Чемпионы Франции готовы выслушать предложения этим летом, опасаясь ухода форварда в качестве свободного агента в 2024 году.

Отмечается, что в 2021 году «Реал» предлагал за Мбаппе до 200 млн евро.

В Лиге 1 в сезоне-2022/23 нападающий забил 29 голов за 34 матча и стал лучшим бомбардиром. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Мбаппе шумно уходит из «ПСЖ». Онлайн главного трансфера года

Трио Мбаппе, Месси и Неймара – провал. Теперь уже точно

Материалы по теме

56 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
instasamka
Ахаххахаха как же я буду ржать над фанатским сектором парижан которые свистели Месси. Ахахахахахахха
+38
-7
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДедаДома.нет
Ответ Black Phoenix
Если Реал откровенно рофлил с 200 миллионами, то на серьёзных щах за Мбаппе и 80-100 никто не предложит - проще год подождать и подписать бесплатно. А заморочки с зарплатными ведомостями из-за токсичной черепашки тот ещё геморрой.
За Азара больше заплатили у которого оставался год по контакту.
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red_Marlboro_
Когда контракт закончится,ПСГ даже 150 пессо не получит от Переса)
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жирный Лукаку
Ответ Aidos9419
за год до контракта 🤡
Эм, это ещё адекватный прайс за игрока такого калибра. Пересу нужен нападающий уже этим летом, а через год Мбаппе может попросить нехилый подписной бонус
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cliff Booth
Ответ instasamka
Ахаххахаха как же я буду ржать над фанатским сектором парижан которые свистели Месси. Ахахахахахахха
Да такими темпами, их фанатский сектор будет состоять только из тех трех человек, которые встречали команду в аэропорту.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрей кольцов
Ответ Red_Marlboro_
Когда контракт закончится,ПСГ даже 150 пессо не получит от Переса)
Как и в прошлом году. Ведь контракт с Реалом подписали еще в январе
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ophiomorph
А чего он подешевел за год? Вообще за 150 млн его с руками оторвут имхо.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Низом Хурсанов
Если в руководстве ПСЖ сидят люди с умом, то они продадут Мбаппе за 150 лямов и сразу же подпишут Кейна.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
Ответ Red_Marlboro_
Когда контракт закончится,ПСГ даже 150 пессо не получит от Переса)
зато эти 150 млн или чуть меньше получит сам Мбаппе в качестве подписного бонуса, в какой бы клуб он не перешёл.
давно уже обычная практика
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jwbmwbqvih
Ответ Red_Marlboro_
Когда контракт закончится,ПСГ даже 150 пессо не получит от Переса)
За год столько всего может поменяться,так что если действительно готовы за 150 отдавать,то надо брать. Ушел Бензема,Модрич размышляет(как нам подают в прессе),Азар ушел. В общем,деньги должны быть.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
h4ww7xkqkz
Ответ &_Bishep_&
За 150 вы его не продадите : Мадрид не даст, а за Ла Манш он не поедет. Так что заплатите ему еще за сезон лямов 100, а потом он бесплатно уйдет.
У тебя прямой контакт с Пересом видать,раз ты так уверенно говоришь ,что Реал не заплатит 150😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Muhammad Juraev
За Беллингема 135 заплатили, а для готового топа любой 150 заплатит!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
milya ololo
Ответ Aidos9419
за год до контракта 🤡
это копейки за игрока такого уровня.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aidos9419
за год до контракта 🤡
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xxx zzz
Ответ Black Phoenix
Ну если будет - я стану его презирать, и воспринимать в негативном ключе. Лично у меня к черепашке никакого уважения не осталось.
Ну тогда че уж,это ваши проблемы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xxx zzz
Ответ Black Phoenix
Азар не нахлобучивал Реал в последний момент и не лицемерил, а к черепану никакого доверия после прошлогодних выкрутасов не должно быть.
😆😆😆никакого доверия это только у вас,а Перес давно его приметил,так что хотите вы или нет,Мбаппе в итоге будет в Реале,если не сейчас,то 24/25 100%
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flavius
Ответ MESSIya
Уйти бесплатно он может через год...
И через год тоже бесплатно он никуда не уйдёт. Просто вместо ПСЖ деньги получит Мбаппемба
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MESSIya
Ответ вовочка6762
А куда спешить , подождать до августа и Мбаппе уйдет бесплатно ...
Уйти бесплатно он может через год...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ophiomorph
Ответ h4ww7xkqkz
У тебя прямой контакт с Пересом видать,раз ты так уверенно говоришь ,что Реал не заплатит 150😂
А то, диванные эксперты уверены, что Хоселу как безальтернативный вариант на позиции форварда в Реале звучит неплохо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Batyr Sultanov
Ответ instasamka
Ахаххахаха как же я буду ржать над фанатским сектором парижан которые свистели Месси. Ахахахахахахха
Yeah
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ MESSIya
Джассим думаю захочет сразу перед болельщиками козырнуть и привезти звезду
Да и Рэшфорд - это Мбаппе с АлиЭкспресс, точно не конкурент
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MESSIya
Ответ rigobersong
А кому он там нужен?:) МС сразу отпадает, никто не будет убирать Грилиша и менять структуру игры, у МЮ на этой позиции Рэшфорд, Арсенал трансфер не потянет, разве что Ньюкасл и Челси, но первые вроде хотели поступательно идти к своей цели, а в челси вряд ли сам Мбаппе пойдет:)) Ливерпуль был бы самым адекватным вариантом для всех:)
Джассим думаю захочет сразу перед болельщиками козырнуть и привезти звезду
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самозанятый
Ответ Black Phoenix
Если Реал откровенно рофлил с 200 миллионами, то на серьёзных щах за Мбаппе и 80-100 никто не предложит - проще год подождать и подписать бесплатно. А заморочки с зарплатными ведомостями из-за токсичной черепашки тот ещё геморрой.
Ага, только пока все ждут год, чтобы потом поучаствовать в аукционе черепашьей жадности (не в укор, грех такой ситуацией не воспользоваться), кто-то может сейчас отдать 150 и забрать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Black Phoenix
Ответ Xxx zzz
😆😆😆никакого доверия это только у вас,а Перес давно его приметил,так что хотите вы или нет,Мбаппе в итоге будет в Реале,если не сейчас,то 24/25 100%
Ну если будет - я стану его презирать, и воспринимать в негативном ключе. Лично у меня к черепашке никакого уважения не осталось.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MESSIya
Ответ Black Phoenix
Если Реал откровенно рофлил с 200 миллионами, то на серьёзных щах за Мбаппе и 80-100 никто не предложит - проще год подождать и подписать бесплатно. А заморочки с зарплатными ведомостями из-за токсичной черепашки тот ещё геморрой.
Джассим заплатит, учитывая их приятельские отношения с владельцем ПСЖ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий