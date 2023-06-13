«ПСЖ» оценивает Мбаппе в 150 млн евро
«ПСЖ» хочет получить за Килиана Мбаппе около 150 млн евро.
О финансовых запросах парижан сообщил ESPN.
Чемпионы Франции готовы выслушать предложения этим летом, опасаясь ухода форварда в качестве свободного агента в 2024 году.
Отмечается, что в 2021 году «Реал» предлагал за Мбаппе до 200 млн евро.
В Лиге 1 в сезоне-2022/23 нападающий забил 29 голов за 34 матча и стал лучшим бомбардиром. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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