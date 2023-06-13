«Аль-Хилаль» предложил Лукаку контракт на 50 млн евро за 2 года. «Челси» запросит больше 50 млн евро за форварда (Goal)
Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Бельгийский нападающий получил официальное предложение от «Аль-Хилаля», сообщает Goal. Саудовцы предложили игроку контракт на 2 года с общей зарплатой 50 миллионов евро.
Скоро бельгиец должен будет вернуться в «Челси» из «Интера». Несмотря на то, что Маурисио Почеттино готов с ним поработать, Лукаку серьезно рассматривает предложение «Аль-Хилаля». Предложенная сумма контракта не совсем его устраивает – форвард хочет зарабатывать больше в саудовской лиге.
Чтобы оформить трансфер Ромелу, «Аль-Хилаль» должен будет вступить в переговоры с «Челси». «Синие» готовы продать форварда, чтобы сократить свой состав перед новым сезоном, но запросят за него сумму, превышающую 50 миллионов евро.
Клуб из Эр-Рияда не хочет платить такие деньги, но готов найти компромисс с лондонцами.
Когда увидел что саудиты всем по 100 млн кладут, а тут "всего" 50 за 2 года
В своё время Бекхэм в МЛС, Роналду в СА, теперь Месси - это медиа лицо лиги
В общем, тут мне перспективы видятся лучше, чем были у китайцев.
Тут всё зависит от арабов, насколько им вообще нужно в долгосрочной перспективе свой чемпионат в топы выводить.
Если не белый или не мусульманин, то 100 тыс не светит)