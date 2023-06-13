«Аль-Хилаль» предложил Лукаку контракт на 50 млн евро за 2 года. «Челси» запросит больше 50 млн евро за форварда (Goal)

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Ромелу Лукаку Футбол

Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Бельгийский нападающий получил официальное предложение от «Аль-Хилаля», сообщает Goal. Саудовцы предложили игроку контракт на 2 года с общей зарплатой 50 миллионов евро. 

Скоро бельгиец должен будет вернуться в «Челси» из «Интера». Несмотря на то, что Маурисио Почеттино готов с ним поработать, Лукаку серьезно рассматривает предложение «Аль-Хилаля». Предложенная сумма контракта не совсем его устраивает – форвард хочет зарабатывать больше в саудовской лиге.

Чтобы оформить трансфер Ромелу, «Аль-Хилаль» должен будет вступить в переговоры с «Челси». «Синие» готовы продать форварда, чтобы сократить свой состав перед новым сезоном, но запросят за него сумму, превышающую 50 миллионов евро. 

Клуб из Эр-Рияда не хочет платить такие деньги, но готов найти компромисс с лондонцами. 

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49 комментариев

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Экспертное мнение
Сильнейший защитник в мире, на уровне праймового ван Дейка примерно, должен попадать в топ-3 ЗМ
+90
-11
+79
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Aleksey Yashin
"Предложенная сумма контракта не совсем его устраивает – форвард хочет зарабатывать больше в саудовской лиге"

Когда увидел что саудиты всем по 100 млн кладут, а тут "всего" 50 за 2 года
+51
-1
+50
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usen
Напоминает китайскую лигу лет 5-7 назад, когда они тоже пытались собрать звёзд на жирные зарплаты. Получилась чисто вспышка такая в итоге
+49
-6
+43
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Рашпель793
Ответ usen
Напоминает китайскую лигу лет 5-7 назад, когда они тоже пытались собрать звёзд на жирные зарплаты. Получилась чисто вспышка такая в итоге
У китайцев если не ошибаюсь, государство не особо оценило весь этот движ. У арабов же все только за. Поэтому вряд ли там эту лавочку прикроют и в будущем вполне вероятно, что арабский чемп реально станет топовым, при таких то вложениях.
+32
-1
+31
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deadjoker
Арабы прям как санитары леса в это лето. Пытаются избавить всех от проблемных активов.
+27
-1
+26
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sp.msk.86
Ответ БляхаджинсКарпина
Обязательно надо соглашаться. Может быть, если повезет, то мячей 5-7 в СА заковыряет за 2 года
в свои
+8
-1
+7
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БляхаджинсКарпина
Обязательно надо соглашаться. Может быть, если повезет, то мячей 5-7 в СА заковыряет за 2 года
+6
-1
+5
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Акира_1
Если Челси удастся спихнуть его за 50 лямов, то это будет просто подарок свыше.
+4
0
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usen
Ответ Рашпель793
У китайцев если не ошибаюсь, государство не особо оценило весь этот движ. У арабов же все только за. Поэтому вряд ли там эту лавочку прикроют и в будущем вполне вероятно, что арабский чемп реально станет топовым, при таких то вложениях.
Думаю, основная разница с китайцами в том, что у арабов не закончатся деньги ) но обратная сторона медали, что для них сейчас этот движ - это чисто такая игрушка. Условный Роналду поиграет ещё год-два, закончится его контракт - и ажиотаж уйдёт. При всём уважении к Бензема, Лукаку и тп. там уже немного другой уровень в плане этого селебрити блеска.
В своё время Бекхэм в МЛС, Роналду в СА, теперь Месси - это медиа лицо лиги
+6
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Стаут
Ответ usen
Напоминает китайскую лигу лет 5-7 назад, когда они тоже пытались собрать звёзд на жирные зарплаты. Получилась чисто вспышка такая в итоге
Ты такой интересный и уникальный! Написал коммент который уже 150 раз писали под подобными новостями.
+6
-2
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Ярик01
Для Челси продать его за 50 млн . будет очень недурно
+4
0
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Футбол, хоккей итд
Так надо было в финале гол забивать, тогда и личку предложили бы в 100 млн.....
+3
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Mbest77
Ответ Aleksey Yashin
"Предложенная сумма контракта не совсем его устраивает – форвард хочет зарабатывать больше в саудовской лиге" Когда увидел что саудиты всем по 100 млн кладут, а тут "всего" 50 за 2 года
Расизм же, очевидно )))
+3
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Рашпель793
Ответ usen
Думаю, основная разница с китайцами в том, что у арабов не закончатся деньги ) но обратная сторона медали, что для них сейчас этот движ - это чисто такая игрушка. Условный Роналду поиграет ещё год-два, закончится его контракт - и ажиотаж уйдёт. При всём уважении к Бензема, Лукаку и тп. там уже немного другой уровень в плане этого селебрити блеска. В своё время Бекхэм в МЛС, Роналду в СА, теперь Месси - это медиа лицо лиги
Мне кажется, что подписание игроков вроде Роналду и Бензема - это шаг к тому, чтобы привлечь внимание и зрителей и других футболистов. Будут туда укатывать всё больше звёзд, пока предпенсионных и в какой-то момент могут начать уезжать и те, что помоложе. Так медленно, но верно чемп может выйти на приличный уровень.
В общем, тут мне перспективы видятся лучше, чем были у китайцев.
+2
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Jaxongir Shodiev
Ответ Aristokrat_13
Если его за 50 🍋 сплавят, то менеджменту Челси можно простить многое (но не Мудрика)
А если и Мудрика спихнут?
+1
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Vlados 86
Чёт они мелко брать стали, с Месси и Модрича понизили планку до Лукаку. Через месяц Саше-киприоту предложат 50 лямов на 5 лет.
+2
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Рашпель793
Ответ Lindeman
Не станет он топовым, чтобы стал топовым нужно постепенное развитие, а не подписывать пристарелых звёзд на жирные контракты. Просто этими покупками саудиты хотят улучшить имидж своей верхушки да и государства в целом
Так это пока едут предпенсионники-звёзды. Год-два-три и могут начать ехать игроки помоложе.
Тут всё зависит от арабов, насколько им вообще нужно в долгосрочной перспективе свой чемпионат в топы выводить.
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Russ Ivan
Никогда арабский чемп не станет топовым без еврокубков. Потому что ЕК - это трансляции, популярность и престиж. Все эти покупки пенсов - просто бессмысленная трата денег...
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Trash Talking
50 миллионов, чтобы видеть как игрок бьет с двух метров мимо или вообще блокирует удары своих партнеров - недурно.
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Стэн Смит
Ответ БляхаджинсКарпина
Обязательно надо соглашаться. Может быть, если повезет, то мячей 5-7 в СА заковыряет за 2 года
Он не даст забить своим больше))
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Footballeur
Ответ Mbest77
Ни фига себе расизм) Если не белый или не мусульманин, то 100 тыс не светит)
Ну так пусть меняет религию..
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Lindeman
Ответ Рашпель793
У китайцев если не ошибаюсь, государство не особо оценило весь этот движ. У арабов же все только за. Поэтому вряд ли там эту лавочку прикроют и в будущем вполне вероятно, что арабский чемп реально станет топовым, при таких то вложениях.
Не станет он топовым, чтобы стал топовым нужно постепенное развитие, а не подписывать пристарелых звёзд на жирные контракты. Просто этими покупками саудиты хотят улучшить имидж своей верхушки да и государства в целом
+1
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Совесть Черданцева
Разошлись нефтеголовые
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Mbest77
Ни фига себе расизм)
Если не белый или не мусульманин, то 100 тыс не светит)
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BARCA_10
Ответ usen
Думаю, основная разница с китайцами в том, что у арабов не закончатся деньги ) но обратная сторона медали, что для них сейчас этот движ - это чисто такая игрушка. Условный Роналду поиграет ещё год-два, закончится его контракт - и ажиотаж уйдёт. При всём уважении к Бензема, Лукаку и тп. там уже немного другой уровень в плане этого селебрити блеска. В своё время Бекхэм в МЛС, Роналду в СА, теперь Месси - это медиа лицо лиги
Все может закончиться еще раньше, если заявка Саудитов на проведение ЧМ-2030 не выиграет
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