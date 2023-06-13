«Аль-Хилаль» предложил Лукаку контракт на 50 млн евро за 2 года. «Челси» запросит больше 50 млн евро за форварда (Goal)

Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Бельгийский нападающий получил официальное предложение от «Аль-Хилаля», сообщает Goal. Саудовцы предложили игроку контракт на 2 года с общей зарплатой 50 миллионов евро.

Скоро бельгиец должен будет вернуться в «Челси» из « ». Несмотря на то, что Маурисио Почеттино готов с ним поработать, серьезно рассматривает предложение « ». Предложенная сумма контракта не совсем его устраивает – форвард хочет зарабатывать больше в саудовской лиге.

Чтобы оформить трансфер Ромелу, «Аль-Хилаль» должен будет вступить в переговоры с « ». «Синие» готовы продать форварда, чтобы сократить свой состав перед новым сезоном, но запросят за него сумму, превышающую 50 миллионов евро.

Клуб из Эр-Рияда не хочет платить такие деньги, но готов найти компромисс с лондонцами.