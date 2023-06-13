Аллегри не принял предложение из Саудовской Аравии и хочет остаться в «Ювентусе»
Массимилиано Аллегри не планирует менять работу этим летом.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, главный тренер «Ювентуса» намерен остаться в туринской команде и сегодня уже обсудил со спортивным руководством клуба планы на ближайшее трансферное окно.
55-летний итальянец на прошлой неделе встречался с представителями клуба из Саудовской Аравии, но не поддался на уговоры и обещания утроить зарплату.
Аллегри тренирует «Ювентус» с 2021 года. В последнем сезоне команда заняла в Серии А 7-е место после того, как была лишена 10 очков.
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