Аллегри не принял предложение из Саудовской Аравии и хочет остаться в «Ювентусе»

Массимилиано Аллегри не планирует менять работу этим летом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, главный тренер « » намерен остаться в туринской команде и сегодня уже обсудил со спортивным руководством клуба планы на ближайшее трансферное окно.

55-летний итальянец на прошлой неделе встречался с представителями клуба из Саудовской Аравии, но не поддался на уговоры и обещания утроить зарплату.

тренирует «Ювентус» с 2021 года. В последнем сезоне команда заняла в Серии А 7-е место после того, как была лишена 10 очков.