Аллегри не принял предложение из Саудовской Аравии и хочет остаться в «Ювентусе»

Теги Ювентус серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри не планирует менять работу этим летом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, главный тренер «Ювентуса» намерен остаться в туринской команде и сегодня уже обсудил со спортивным руководством клуба планы на ближайшее трансферное окно.

55-летний итальянец на прошлой неделе встречался с представителями клуба из Саудовской Аравии, но не поддался на уговоры и обещания утроить зарплату.

Аллегри тренирует «Ювентус» с 2021 года. В последнем сезоне команда заняла в Серии А 7-е место после того, как была лишена 10 очков.

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67 комментариев

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JENNINGS
Болельщики «Ювентуса», я сочувствую вам всей душой!🙏
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Пирс Морган
Аллегри: "Если фанаты плюют тебе в спину, значит ты впереди"
+44
-1
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Артём Матвеев
Боится конкуренции с Джеррардом))
+18
-2
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Заяцволк
Видимо даже шаман Погбы его не изгонит
+14
-3
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corazón blanco
Я думал, что Аллегри любит Ювентус, а он оказывается любит себя в Ювентусе. Мои соболезнования болельщикам Ювентуса.
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Дмитрий Евгеньевич
Звучит как угроза.
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Этот Райола хочет денег
Зло неистребимо. Зло никогда не уходит надолго. Зло всегда возвращается...
+6
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Mr.Oizo
Пишут что Саудиты не сдаются и готовы улучшить предложение
+6
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skxgpkt7xn
худшая футбольная новость за трансферное окно
+6
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Сергей Петлин
Нас спасёт только то, что найдётся самый отчаянный болельщик и украдёт Аллегри до конца контракта..
+5
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Anar Ali
Только только появился чуточку лучик надежды у болельщиков Юве что смогут избавиться от Аллегри, но нет Макс воткнул палец. Мои соблезвание болельщам Юве
+4
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Андрей Тюрин
арабы пытались спасти фанатов, но увы(
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Filimon4ik
Вот же урод, а.
+3
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Mbest77
Верно, надо сначала вывести Юве в Серию Б
+3
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d.xoxlov
Ответ Juve storia di un grande amore
Ну, я надеюсь, что если он остался, то сделает такое, после чего конкретно все офигеют. Рил, у меня ощущение, что в третьем сезоне его последний шанс. Если не справится, то его просто уволят.
Такое же ощущение было в начале прошлого сезона, если честно)
+3
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Juve storia di un grande amore
Ответ Ярик01
Ну а вообще если не Аллегри в Юве, то кто, Зидан, Нагельсман, Юрич какой-нибудь?
Ну, вообще Игор Тудор говорят неплохой вариант.
+3
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Виктор Богданов
Вот мне интересно, сколько они потеряют из-за отсутствия болельщиков на стадионе ? Вроде прям открытое письмо писали, что не станут покупать абонементы, если останется Аллегри
+2
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Сергей Петлин
Я отказываюсь в это верить!!! Одна надежда на ПСЖ.. Надеюсь они завлекут Максимку в Париж
+2
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Виктор Богданов
Ответ Заяцволк
Есть такой болельщик нашего Ювентуса по имени Половник Демьянов, самый преданный фанат Аллегри. И ровно год назад он нам рассказывал то же самое ) "Вот увидите, Аллегри поднимет команду, выведет нас в финал ЛЧ, все критики сожрут свою клавиатуру...". После этого были 5 поражений в ЛЧ, и несколько побитых антирекордов. Ну ладно, может быть на этот раз вы правы ? Теперь-то должно получиться, да ? )
Ага, получится, догонит и еще раз получится🥲
+2
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Islam Gasanov
Ему надо голову лошади подкинуть в постель, может взбодрит его это
+2
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Спартак Уокер
Хочет довести свою цель чтобы не попасть в топ 10 чемпионата до конца.
+2
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Дмитрий Шмелев
.. баный бабай когда же он уйдёт..
+2
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Ярик01
Ну а вообще если не Аллегри в Юве, то кто, Зидан, Нагельсман, Юрич какой-нибудь?
+1
0
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Александр Покореев
А ведь мог согласиться, забрать с собой Погба, Сандро, Бонуччи, Кина, де Шильо и бороться за выход в Азиатскую лигу Чемпионов.
+1
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Juve storia di un grande amore
Ну, я надеюсь, что если он остался, то сделает такое, после чего конкретно все офигеют. Рил, у меня ощущение, что в третьем сезоне его последний шанс. Если не справится, то его просто уволят.
+2
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