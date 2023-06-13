«Барселона» согласовала трансфер Роке. «Атлетико Паранаэнсе» получит 40 млн евро тремя платежами
«Барселона» договорилась о покупке форварда «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке.
Как сообщает As, трансфер согласован на всех уровнях, но не будет завершен до тех пор, пока каталонцы не получат возможность зарегистрировать новичка. Для этого им нужно, чтобы ушли как минимум три футболиста.
С нападающим согласован пятилетний контракт. «Блауграна» заплатит бразильскому клубу 40 млн евро в три этапа.
В случае приобретения Роке переход Пьера-Эмерика Обамеянга («Челси») будет исключен.
Приоритет «Барселоны» на позицию «девятки» – Роке. «Бразильский Суарес» оценен в 30+5 млн евро
Щас меня закидают минусами, но мне трансферные схемы каталонцев напоминают финансовые пирамиды. Там тоже надо приводить новых членов пирамиды за счет старых.
Игрок шикарный, а под руководством Хави может вырасти в зверя
Ну и замена Леве готова
Уже третий сезон на взрослом уровне, и каждый год прогресс.
А так то за ним Арсенал, Челси и другие следили и хотели купить. Просто парень фанат Барсы + Деку зарешал