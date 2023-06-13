«Барселона» согласовала трансфер Роке. «Атлетико Паранаэнсе» получит 40 млн евро тремя платежами

«Барселона» договорилась о покупке форварда «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке.

Как сообщает As, трансфер согласован на всех уровнях, но не будет завершен до тех пор, пока каталонцы не получат возможность зарегистрировать новичка. Для этого им нужно, чтобы ушли как минимум три футболиста.

С нападающим согласован пятилетний контракт. «Блауграна» заплатит бразильскому клубу 40 млн евро в три этапа.

В случае приобретения переход Пьера-Эмерика Обамеянга (« ») будет исключен.

Приоритет «Барселоны» на позицию «девятки» – Роке. «Бразильский Суарес» оценен в 30+5 млн евро