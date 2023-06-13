«Барселона» согласовала трансфер Роке. «Атлетико Паранаэнсе» получит 40 млн евро тремя платежами

Теги Челси высшая лига Бразилия премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Атлетико Паранаэнсе Пьер-Эмерик Обамеянг деньги Витор Роке Футбол

«Барселона» договорилась о покупке форварда «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке.

Как сообщает As, трансфер согласован на всех уровнях, но не будет завершен до тех пор, пока каталонцы не получат возможность зарегистрировать новичка. Для этого им нужно, чтобы ушли как минимум три футболиста.

С нападающим согласован пятилетний контракт. «Блауграна» заплатит бразильскому клубу 40 млн евро в три этапа.

В случае приобретения Роке переход Пьера-Эмерика Обамеянга («Челси») будет исключен.

Приоритет «Барселоны» на позицию «девятки» – Роке. «Бразильский Суарес» оценен в 30+5 млн евро

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49 комментариев

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Aristokrat_13
"Как сообщает As, трансфер согласован на всех уровнях, но не будет завершен до тех пор, пока каталонцы не получат возможность зарегистрировать новичка. Для этого им нужно, чтобы ушли как минимум три футболиста."

Щас меня закидают минусами, но мне трансферные схемы каталонцев напоминают финансовые пирамиды. Там тоже надо приводить новых членов пирамиды за счет старых.
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NartApsua
Ответ Bazilic
Спасибо, Деку Игрок шикарный, а под руководством Хави может вырасти в зверя Ну и замена Леве готова
Без подкола, а вы много полных игр видели этого Роке? Я просто ни одной. А роликам в Ютуб доверять нет смысла. Отталкиваюсь только от статистики. Не самой великой. И ещё смущает, что если он такой бриллиант, почему за ним не пришли английские толстосумы или тот же ПСЖ.
+10
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Bazilic
Спасибо, Деку
Игрок шикарный, а под руководством Хави может вырасти в зверя
Ну и замена Леве готова
+15
-8
+7
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Bazilic
Ответ GuruFutbola
Но ведь у Бары нет денег, как они подписывают каждое лето игроков кококо)
Ну ничего. Их не смогут зарегистрировать и они бесплатно уйдут в Челси
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<~Inter~>
Ответ Bazilic
Это немного другое Роке уже готовый игрок, за сборную играл
за сборную сыграл и это сразу готовый игрок?
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Молодой Френки
Его называют бразильским Суаресом. Забивает голы на любой вкус. Станет отличной подменой для русофоба, а когда тот свалит, железным игроком основы. Даже не думал что получится его урвать. Настоящая удача!
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Bazilic
Ответ DolJun
какой?)
За последние два дня - Роке и Файе)
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vzi
Хороший игрок.
Уже третий сезон на взрослом уровне, и каждый год прогресс.
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NartApsua
Ответ Bazilic
Смотрел его игры в сборной - очень понравился А так то за ним Арсенал, Челси и другие следили и хотели купить. Просто парень фанат Барсы + Деку зарешал
Искренне надеюсь, что так и есть. И в команду придёт новый Неймар, а не какой-нибудь Кейррисон, Жеованни или Рошембак.
+1
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Bazilic
Поляк за 50 следующий сезон а основе + учит Роке
Роберт забьёт 50+ обучит Роке и будет продан в Интер Майами за 40-50млн)
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Red_Marlboro_
Ответ cektor
Что за фрукт ?
https://www.youtube.com/watch?v=D6oi8iObVo8
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Bazilic
Ответ GuruFutbola
Быстро после рекордного сезона фаны пивоварни легенду забыли)
Кимиха скоро тоже придется забыть)
+1
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Surviving
Ответ GuruFutbola
Быстро после рекордного сезона фаны пивоварни легенду забыли)
Рекорд за ним, но нельзя стать Великим Гердом Мюллером, Фифа приз всему миру даёт имени Великого Герда Мюллера.
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Link 5?5?
Ответ Bazilic
Для тех, кто не знает - Роке вместе с Эндриком два главных молодых форварда Бразилии Вот только Роке уже гораздо более зрелый
эндрик уже все, по пути раньера пошел, того тоже называли самым большим талантом Бразилии
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Bazilic
Ответ Эрик Оганезов
парень таланливый судя по нарезкам, дальше посмотрим )
Эминем херни не скажет
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GuruFutbola
Ответ Bazilic
За последние два дня - Роке и Файе)
Но ведь у Бары нет денег, как они подписывают каждое лето игроков кококо)
+1
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GuruFutbola
Ответ Bazilic
Ну ничего. Их не смогут зарегистрировать и они бесплатно уйдут в Челси
🤣🤣🤣
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Surviving
Ответ GuruFutbola
Легенда Мюнхена на подмену
Легенда Мюнхена Герд, Франц или из тех кого ты знаешь Франк💪🏼
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Temp LC
земляника
Скорее манго, он из Бразилии)
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Bazilic
Ответ Alan7
Замена Левандовски? С ростом 172, вы серьёзно?
По позиции
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Alan7
Ответ Bazilic
Спасибо, Деку Игрок шикарный, а под руководством Хави может вырасти в зверя Ну и замена Леве готова
Замена Левандовски? С ростом 172, вы серьёзно?
0
0
0
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Bazilic
Ответ NartApsua
Без подкола, а вы много полных игр видели этого Роке? Я просто ни одной. А роликам в Ютуб доверять нет смысла. Отталкиваюсь только от статистики. Не самой великой. И ещё смущает, что если он такой бриллиант, почему за ним не пришли английские толстосумы или тот же ПСЖ.
Смотрел его игры в сборной - очень понравился
А так то за ним Арсенал, Челси и другие следили и хотели купить. Просто парень фанат Барсы + Деку зарешал
+3
-3
0
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Feniks91
Бразильца можно
0
0
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Sabyrzhan Sarbalayev
Кеирисона вспомнил
0
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Эрик Оганезов
парень таланливый судя по нарезкам, дальше посмотрим )
+1
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