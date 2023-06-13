Мбаппе хочет перейти в «Реал» этим летом. Перес общался с форвардом после ухода Бензема (Le Parisien)

Теги ПСЖ Карим Бензема Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Флорентино Перес Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе хочет перейти в «Реал».

24-летний нападающий желает присоединиться к мадридской команде этим летом, сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien. Француз планирует воспользоваться возможностью, возникшей после ухода Карима Бензема из «Реала». 

Сообщается, что в личных разговорах Килиан не раз утверждал, что не проведет всю карьеру в «ПСЖ». После ухода Бензема президент «Реала» Флорентино Перес контактировал с игроком, интерес к нему также проявляет «Челси». 

Ранее Мбаппе заявил, что никогда не обсуждал с парижским клубом продление контракта. 

Мбаппе сообщил «ПСЖ», что не продлит контракт до 2025-го. Клуб может продать форварда этим летом

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51 комментарий

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Кан и Баллак сидят в баре
Напоминает ситуацию с эскортницей, которая "только по любви", но с тем, кто больше заплатит.
+24
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Сергей Логинов
Видели уже, как хочет
+21
-5
+16
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Илья Белкин
часики то тикают, а кроме чм значимых трофеев то и нет
+14
-3
+11
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<~Inter~>
Ответ Ермек Жолдаспаев
Вот смеху то будет,если на этот раз,в последний момент перес кинет его
не кинет. Пересу нужно какое-то имя на замену Кариму
+4
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+4
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Алексей Комаров
Ответ Илья Белкин
часики то тикают, а кроме чм значимых трофеев то и нет
Сравнить с Холандом, не застал перейти в топ лигу и взял трель и претендует на ЗМ
+6
-2
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Иван Баланар
Ответ Илья Белкин
часики то тикают, а кроме чм значимых трофеев то и нет
Кроме, лол.
+5
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Только Крылья
Ответ Ермек Жолдаспаев
Вот смеху то будет,если на этот раз,в последний момент перес кинет его
а еще смешнее, если опять это сделает мбапе
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Мадридский тролль
Жаль, что дед так фанатеет от него.
+4
-1
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Сикарио
Ответ Kazachok__
А болельщики Реала готовы принять Мбаппе, интересно? Прошлым летом клялись, что Реал больше никогда с ним не свяжется, что он упустил свой шанс, и вообще нехороший человек. А сейчас смотрю, как-то это почти забылось.
ну барсучки же Левандовского приняли, после того как он их в хвост и гриву драл 10 лет))
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Нурбол Жумаскалиев
в августе прочтём, как он опять героически останется в париже при этом выбив себе ЗП под 300 в год
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Экспертное мнение
Ответ Сикарио
ну у него хотя бы настоящий ЧМ
Франция била пенальти в 1/8 и в финале ЧМ-18, но это другое) Франция в 3-х последних финалах ЧМ пробила 4 пенальти, только в финалах, но это другое.
+3
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corazón blanco
Ответ Kazachok__
А болельщики Реала готовы принять Мбаппе, интересно? Прошлым летом клялись, что Реал больше никогда с ним не свяжется, что он упустил свой шанс, и вообще нехороший человек. А сейчас смотрю, как-то это почти забылось.
Мне вот нравятся все эти разговоры. А болельщики разве на что-то влияют? Болельщик - просто зритель, который наблюдает за происходящим. Только руководство клуба принимает решение, а болельщик решает принимать ему это решение клуба и быть согласным или же нет. Тем не менее это же никак не влияет на любовь к клубу. Так можно вспоминать кучу историй, про того же Гризманна с лейтенантом его возвращением в Атлетико, но он своей игрой заслужил прощение. Тут еще просто слухи, которые нам обеспечены на все лето, а возможно и год.
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Arman FCSM
Эта песня хороша, начинай сначала
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<~Inter~>
Ответ Илья Белкин
часики то тикают, а кроме чм значимых трофеев то и нет
В 24 года наверное только у Месси был список получше. Роналду вроде в этом возрасте выиграл свой первый кубок ЛЧ и ЗМ
+3
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Kazachok__
А болельщики Реала готовы принять Мбаппе, интересно? Прошлым летом клялись, что Реал больше никогда с ним не свяжется, что он упустил свой шанс, и вообще нехороший человек. А сейчас смотрю, как-то это почти забылось.
+3
-2
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porosenochek
Легендарное трансферное оно ПСЖ: минус Месси, Неймар и Мбаппе за одно лето...
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Badgio
Если Черепаха хочет получить 3-4 ЗМ в ближайшие 6 лет, то ему нужно уходить в Реал уже сейчас. В это странно поверить, но Мбаппе уже 6 сезонов отыграл за Париж.
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
Аль-Хелайфи: вот же презерватив
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Stasinho7
26 минут назад новость ровно противоположная, если чё.
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Olegus7
Опять кинет, когда нужная сумма на счет ляжет.
+1
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Сергей Логинов
Видели уже, как хочет
Наверняка сам инфу сливает, чтобы шейхи дали миллиард
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aslan1994aa@icloud.com
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Я вам так скажу на этот раз все более чем серьезно
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ARIGAMI ARIGAMI
У Мбаппе, как пташки крылья, никак нельзя его поймать
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Виталий Желтоусов
Мбаппе-отличный футболист, но очень токсичный человек. Сериал продолжается.
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marchellinos
Будет странным, если Реал его купит. Учитывая прошлый год.
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