Мбаппе хочет перейти в «Реал» этим летом. Перес общался с форвардом после ухода Бензема (Le Parisien)
Килиан Мбаппе хочет перейти в «Реал».
24-летний нападающий желает присоединиться к мадридской команде этим летом, сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien. Француз планирует воспользоваться возможностью, возникшей после ухода Карима Бензема из «Реала».
Сообщается, что в личных разговорах Килиан не раз утверждал, что не проведет всю карьеру в «ПСЖ». После ухода Бензема президент «Реала» Флорентино Перес контактировал с игроком, интерес к нему также проявляет «Челси».
Ранее Мбаппе заявил, что никогда не обсуждал с парижским клубом продление контракта.
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