Мбаппе хочет перейти в «Реал» этим летом. Перес общался с форвардом после ухода Бензема (Le Parisien)

Килиан Мбаппе хочет перейти в «Реал».

24-летний нападающий желает присоединиться к мадридской команде этим летом, сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien. Француз планирует воспользоваться возможностью, возникшей после ухода из «Реала».

Сообщается, что в личных разговорах не раз утверждал, что не проведет всю карьеру в «ПСЖ». После ухода Бензема президент « » контактировал с игроком, интерес к нему также проявляет « ».

Ранее Мбаппе заявил, что никогда не обсуждал с парижским клубом продление контракта.

Мбаппе сообщил «ПСЖ», что не продлит контракт до 2025-го. Клуб может продать форварда этим летом

«ПСЖ» планирует продать Мбаппе летом, но ни в коем случае не в «Реал» (Cadena SER)