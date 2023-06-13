Мостовой об учебе на тренера: «Я в VIP-группе, 25 лет играл в футбол, сами понимаете. Ненормально, если бы я учился в группе, где люди вообще не играли»

Теги премьер-лига Россия РФС Александр Мостовой Р-Спорт Футбол

Александр Мостовой рассказал, как проходит обучение в академии РФС.

– Как идет учеба на тренера?

– Еще не началась. Я в VIP-группе, потому что, сами понимаете, 25 лет играл в футбол. Можно сказать, в преклонном возрасте подал документы. Это ненормально, если бы я учился в группе, где люди вообще не играли.

– У вас сразу Pro?

– В детали не вникал, отношусь к этому спокойно. Существует множество примеров: в Европе у ребят, с которыми играл, есть лицензии, но они не тренируют. Да и в нашей стране так же – команд не так много. Кому-то не повезло, у кого-то нет контактов, кто-то с кем-то не ладит – в России это особенно на первые роли выходит. Если ты с кем-то дружишь, то тебе помогают, а если нет.

– Вы ни с кем не дружите?

– Я ни с кем не ссорился – так скажу. Дело в том, что я многих людей по своей карьере знаю очень хорошо и вижу, кто умеет, а кто нет, – сказал бывший игрок сборной России.

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86 комментариев

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T622222
Вообще попасть в группу с Мостовым надо камеру веб поставить - он сам там всех учит и тупо ему лицензию дадут чтобы ушел просто )))
+154
-3
+151
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Damir Wins
в детали не вникал 😃 правильно, главное чеканить мяч уметь
+138
-2
+136
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Spartakus1984
– У вас сразу Pro?

– В детали не вникал(с). Он даже не знает на кого учится
+136
-2
+134
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Gravdaar Iyaad
Торгаш с рынка недоумевает: я 25 лет торгую у палатки. Я чё блин, экономистом стать не смогу? Че вы мне про торги будете рассказывать? А вы стояли у палатки 25 лет?
+77
-1
+76
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Spartakus1984
Ответ Gravdaar Iyaad
Торгаш с рынка недоумевает: я 25 лет торгую у палатки. Я чё блин, экономистом стать не смогу? Че вы мне про торги будете рассказывать? А вы стояли у палатки 25 лет?
Ну не воевав и в Армии не служив, становятся же министрами обороны.Всё возможно.
+58
-5
+53
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Антон
Ответ Spartakus1984
– У вас сразу Pro? – В детали не вникал(с). Он даже не знает на кого учится
Мелковато для царя. Но категории GOD ещё не сделали (или она засекречена).
+26
0
+26
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Доктор Верховцев
«Я был в ударе, я был сумасшедший игрок, я мячом штангу перешибал. Мне вешали на правую ногу гирю, на левую – фотоаппарат. Я дыханием убивал. У меня двух ребер нет – это игра с англичанами. А здесь у меня что должно быть – нету. Откусил гад-вратарь. Меня все хотели вывести из себя. Я кусался, я калечил, играл левой, правой, сухой лист. Давно ли я в футболе?»

Да, Сань?
+24
-2
+22
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Altim
Ответ Spartakus1984
– У вас сразу Pro? – В детали не вникал(с). Он даже не знает на кого учится
Либо стыдно сказать что "нет, не PRO"
+21
-1
+20
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Altim
Ответ Павел Колесников
Привилегированная группа, в общем. Интересно, он там один или нет
Полностью один, даже без преподавателей.
+18
0
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Харламов Никита
Ответ Gravdaar Iyaad
Торгаш с рынка недоумевает: я 25 лет торгую у палатки. Я чё блин, экономистом стать не смогу? Че вы мне про торги будете рассказывать? А вы стояли у палатки 25 лет?
каким экономистом - министром финансов ;)
+18
-1
+17
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tolobas
Не доучится до конца, по-любому
+19
-3
+16
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Kanonir152
Вопрос к Мостовому-тренеру в ходе интервью после матча:
- Александр, в чем причина затяжной серии поражений Вашей команды?
- В детали не вникал, отношусь к этому спокойно.
+15
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Kira625
Ну после VIP группы только в Спартак, не меньше
+11
0
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Денис Давыдов
Ответ wadwill13
если ты про шойгу то изучи его историю. он как раз служил. а то что ты жёлтой прессе веришь-это уже о твоём развитии говорит) без обид, факты. всегда сам проверяй информацию чтобы научится её фильтровать и не оказаться в глупой ситуации) без обид
Вам бы его истории почитать, что вы доверяйте не зная чему, что еще более забавно в плане развития. Прямо в армии он никогда не служил, никогда.
+9
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+9
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Evgen_Hazard
Процитирую Немцова, но немного переиначу: «Он *******, Александр Мостовой, чтоб вы поняли».
+9
-2
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CaSpeR-13
В детали он не вникал на какую лицензию учится ))))
+7
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deimon7.7
Ответ Damir Wins
в детали не вникал 😃 правильно, главное чеканить мяч уметь
Еще фишечки для квадратов расставлять умеет😁 лысый шарлатаны поднапрягитесь, узнав о зачислении царя в вип-группу)
+6
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Гусеконь
было у отца три сына. Два умных, а третий футболист
+8
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Theodor Herzl
Первый матч Мостового в качестве тренера.
- Соперника изучили? Что можете сказать о нем?
- В детали не вникал. Против кого выйдем, с теми и играть будем. Я 25 лет в футболе, поэтому ребята в состоянии обыграть любую команду.
+6
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Stanislav Samoylov
Ответ Altim
Полностью один, даже без преподавателей.
Какие преподаватели? Они что, 25 лет в футбол играли? Их царями называли?
+5
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Arman FCSM
«Давно ли я в футболе? Как мы играли, какой это был футбол! Ух, я помню, берешь мяч, идешь по краю: где свои, где чужие, где стадион – от всех уходишь, на взлет идешь, от земли отрываешься. А сейчас футбол? Футбол? Это балет! Это балерины кривоногие! Они полчаса целуются после каждого гола, валяются по полю».

«Смотрю: мяч летит сверху, я его принимаю на голову, а это кирпич. В пыль. В пыль – не голова, а кирпич в пыль».

«Я был в ударе, я был сумасшедший игрок, я мячом штангу перешибал. Мне вешали на правую ногу гирю, на левую – фотоаппарат. Я дыханием убивал. У меня двух ребер нет – это игра с англичанами. А здесь у меня что должно быть – нету. Откусил гад-вратарь. Меня все хотели вывести из себя. Я кусался, я калечил, играл левой, правой, сухой лист. Давно ли я в футболе?».

«Я был самый грязный. Был виртуоз, но был самый грязный. Я без гола не уходил – они заканчивали игру, я забивал гол. Не мог я уйти без гола».

«Я из девяти пенальти тебе девять в девятку положу. Я сигареты вышибаю изо рта с 30 метров».
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-3
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Kanonir152
vip-группа - это когда кроме планшетов с листочками и ручками еще и кофе наливают?
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Aristokrat_13
Чем-то напомнило, как у доктора наук и академика Кадырова попросили назвать тему диссертации, а он отмахнулся
+4
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88x22
Ответ Kanonir152
vip-группа - это когда кроме планшетов с листочками и ручками еще и кофе наливают?
Это совмещенная группа, где еще Зарема сразу на MBA учится. В ней же учатся остатки группы Блиновской. Вроде еще Алекс Лесли там преподает, но в этом не уверен, врать не буду.
+4
0
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Павел Колесников
Привилегированная группа, в общем. Интересно, он там один или нет
+4
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