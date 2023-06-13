Мостовой об учебе на тренера: «Я в VIP-группе, 25 лет играл в футбол, сами понимаете. Ненормально, если бы я учился в группе, где люди вообще не играли»
Александр Мостовой рассказал, как проходит обучение в академии РФС.
– Как идет учеба на тренера?
– Еще не началась. Я в VIP-группе, потому что, сами понимаете, 25 лет играл в футбол. Можно сказать, в преклонном возрасте подал документы. Это ненормально, если бы я учился в группе, где люди вообще не играли.
– У вас сразу Pro?
– В детали не вникал, отношусь к этому спокойно. Существует множество примеров: в Европе у ребят, с которыми играл, есть лицензии, но они не тренируют. Да и в нашей стране так же – команд не так много. Кому-то не повезло, у кого-то нет контактов, кто-то с кем-то не ладит – в России это особенно на первые роли выходит. Если ты с кем-то дружишь, то тебе помогают, а если нет.
– Вы ни с кем не дружите?
– Я ни с кем не ссорился – так скажу. Дело в том, что я многих людей по своей карьере знаю очень хорошо и вижу, кто умеет, а кто нет, – сказал бывший игрок сборной России.
Александр Мостовой: «К Карпину на стажировку не пойду, у нас нет отношений. У меня настрой на Европу»
– В детали не вникал(с). Он даже не знает на кого учится
Да, Сань?
- Александр, в чем причина затяжной серии поражений Вашей команды?
- В детали не вникал, отношусь к этому спокойно.
- Соперника изучили? Что можете сказать о нем?
- В детали не вникал. Против кого выйдем, с теми и играть будем. Я 25 лет в футболе, поэтому ребята в состоянии обыграть любую команду.
«Смотрю: мяч летит сверху, я его принимаю на голову, а это кирпич. В пыль. В пыль – не голова, а кирпич в пыль».
«Я был в ударе, я был сумасшедший игрок, я мячом штангу перешибал. Мне вешали на правую ногу гирю, на левую – фотоаппарат. Я дыханием убивал. У меня двух ребер нет – это игра с англичанами. А здесь у меня что должно быть – нету. Откусил гад-вратарь. Меня все хотели вывести из себя. Я кусался, я калечил, играл левой, правой, сухой лист. Давно ли я в футболе?».
«Я был самый грязный. Был виртуоз, но был самый грязный. Я без гола не уходил – они заканчивали игру, я забивал гол. Не мог я уйти без гола».
«Я из девяти пенальти тебе девять в девятку положу. Я сигареты вышибаю изо рта с 30 метров».