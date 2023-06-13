Девять человек ранены в результате стрельбы во время празднования чемпионства «Денвера»

Девять человек получили ранения в результате стрельбы в во время празднования первой в истории НБА победы «Наггетс» в чемпионате, сообщает CBS News.

Инцидент произошел недалеко от Болл-арены примерно через три с половиной часа после победы «Денвера» над « » в 5-м матче финальной серии плей-офф (94:89, 4-1).

По данным полиции, неизвестный открыл стрельбу на улице, где собралось большое количество людей. Из девяти раненых трое находятся в критическом состоянии. Жизни остальных раненых ничего не угрожает.

Полиция задержала подозреваемого, он также получил ранение.

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