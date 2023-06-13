Девять человек ранены в результате стрельбы во время празднования чемпионства «Денвера»

Теги происшествия Денвер Майами НБА НБА плей-офф Баскетбол

Девять человек получили ранения в результате стрельбы в Денвере во время празднования первой в истории НБА победы «Наггетс» в чемпионате, сообщает CBS News.

Инцидент произошел недалеко от Болл-арены примерно через три с половиной часа после победы «Денвера» над «Майами» в 5-м матче финальной серии плей-офф (94:89, 4-1).

По данным полиции, неизвестный открыл стрельбу на улице, где собралось большое количество людей. Из девяти раненых трое находятся в критическом состоянии. Жизни остальных раненых ничего не угрожает.

Полиция задержала подозреваемого, он также получил ранение.

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19 комментариев

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jqzn88xn6n
Морант задолбал уже
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Добрый_Ээх
вот урод
+15
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headmaster
Такое событие, и так его омрачить. Вот ведь мразота, а не человек
+14
-1
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СержМиранэн
Ответ headmaster
Такое событие, и так его омрачить. Вот ведь мразота, а не человек
а если бы не было празднования чемпионства, все было бы нормально ?
+7
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igor nn
Ответ headmaster
Такое событие, и так его омрачить. Вот ведь мразота, а не человек
Это может и не связано с баскетбольным матчем..Через 4 часа после завершения !!Стрельба в районе арены и всё..Это может просто 290-й случай массовой стрельбы в США с начала года.
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Cruel Snake
Перекрытый, ведь носит же земля таких
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gukmamop
Бразилизация идёт
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Кавабунга Шреддоголовый
Жаль, что не сдох этот подозреваемый
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someoneelse
Ответ Freddy Durst
Жесть..А вот Адам Сильвер там про Моранта хотел приговор огласить...где этот скафандр ? Ждём-с
да, возможно приговор еще жесче будет теперь
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Сергей
Однако...
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Антон
Какой-то тренд в этом году. Начали в Неаполе, посмотрим что в Вегасе будет.
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Freddy Durst
Жесть..А вот Адам Сильвер там про Моранта хотел приговор огласить...где этот скафандр ? Ждём-с
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Водяра
Ниггеры в Денвере.
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Дмитрий Воронцов
Рядом дагестанская свадьба была?
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Adeen
Ну, вообще-то, в Денвере это совершенно нормальное, обычное празднование.
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pulyalke
может быть просто защищал свое имущество от мародеров, а ту туже диагнозы выписали
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ks-1993
Не фига себе безопасная демократическая страна.
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