Грилиш выложил фото без футболки с чемпионского парада: «Повесьте это в Лувре»
Джек Грилиш выложил фотографию с чемпионского парада «Манчестер Сити».
Вчера «горожане» провели парад по случаю завоевания трех трофеев в сезоне-2022/23.
Полузащитник «Сити» Джек Грилиш выложил фото с мероприятия. На изображении футболист стоит на крыше клубного автобуса без футболки, раскинув руки в стороны.
«Повесьте это в Лувре 💙😂» – написал Грилиш.
Пока Роналду там в песках отсвечивает, этот на автобусе красуется. Смена подросла
Три Кокорина из десяти.