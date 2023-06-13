Грилиш выложил фото без футболки с чемпионского парада: «Повесьте это в Лувре»

Джек Грилиш выложил фотографию с чемпионского парада «Манчестер Сити».

Вчера «горожане» провели парад по случаю завоевания трех трофеев в сезоне-2022/23.

Полузащитник « » выложил фото с мероприятия. На изображении футболист стоит на крыше клубного автобуса без футболки, раскинув руки в стороны.

«Повесьте это в Лувре 💙😂» – написал Грилиш.

Фото: https://twitter.com/ManCity/