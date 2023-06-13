Грилиш выложил фото без футболки с чемпионского парада: «Повесьте это в Лувре»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Джек Грилиш соцсети Футбол

Джек Грилиш выложил фотографию с чемпионского парада «Манчестер Сити».

Вчера «горожане» провели парад по случаю завоевания трех трофеев в сезоне-2022/23.

Полузащитник «Сити» Джек Грилиш выложил фото с мероприятия. На изображении футболист стоит на крыше клубного автобуса без футболки, раскинув руки в стороны.

«Повесьте это в Лувре 💙😂» – написал Грилиш.

Фото: https://twitter.com/ManCity/

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81 комментарий

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Woman221b
Фотка реально топовая.
+362
-9
+353
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Phantom1289
Ну фото точно войдет в историю как одна из лучших спортивных фотографий 2023 года.
+225
-6
+219
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Supertum
Отрывается не хуже наших футболистов, но здесь хотя бы всё заслуженно
+106
-3
+103
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arspurs9
Почему-то у меня фотографии после пьянок не выглядят так же эпично :(
+71
-3
+68
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<~Inter~>
Ответ arspurs9
Почему-то у меня фотографии после пьянок не выглядят так же эпично :(
Нужно всего-то пара десятков профессиональных фотографов и они сделают несколько потрясающих снимков
+44
-1
+43
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Rainn
Лучшая реклама Кельвин Кляйна
+31
-1
+30
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Scorpio
Кадр из фильма "Рокнрольщик"
+26
-1
+25
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Катя Авейру.
Отличный кадр
+25
-1
+24
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Arty K.
Можно как угодно относиться к этой команде, но фотография - одна из лучших за последние ГОДЫ
+17
-2
+15
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lightrip
Ответ Supertum
Отрывается не хуже наших футболистов, но здесь хотя бы всё заслуженно
Без кальяна разве считово?)
+14
-1
+13
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Marcus-light
Ответ arspurs9
Почему-то у меня фотографии после пьянок не выглядят так же эпично :(
Грилиш гораздо более натренирован и в спорте, и в пьянках
+12
0
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Роберт Валанцаска
Ответ Woman221b
Фотка реально топовая.
Согласен
+12
-3
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Bavarec-Art
Ответ milya ololo
ага самая лучшая ХУАХУХАХУАХ вкус есть вообще?
А в чём собственно претензия?
+10
-2
+8
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Streetbor
Ди Каприо не хватает бгг
+10
-4
+6
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Phantom1289
Ответ milya ololo
ага самая лучшая ХУАХУХАХУАХ вкус есть вообще?
Я написал одна из самых лучших, это во первых. Во вторых, да войдет. По многим причинам.
+6
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ws357
Ответ Supertum
Отрывается не хуже наших футболистов, но здесь хотя бы всё заслуженно
Шампанского явно сильно меньше)
+2
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brace
Нарцисс. Это было понятно, как он гетры носит во время игры.
Пока Роналду там в песках отсвечивает, этот на автобусе красуется. Смена подросла
+6
-4
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Rojo Crio
Джордж Бест жив!
+2
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Xxx zzz
Так как любит себя грилиш-не любит никто
+2
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bevooch
Ответ Supertum
Отрывается не хуже наших футболистов, но здесь хотя бы всё заслуженно
Кокорин с Мамаевым смотрят с недоумением, если честно. Во-первых, после великой победы и великого сезона, а не после слитого турнира. Во-вторых, стулом даже никого не стукнул. Может, конечно, к вечеру появятся пруфы обратного, но без мордобоя отрыв явно не засчитан.
Три Кокорина из десяти.
+3
-1
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несахар
Ответ Xxx zzz
😆😆😆дело вкуса,а вообще у него девушка есть
выглядит странно, будто он нарочно шорты малого размера надевает, чтобы все видели, какие у него накаченные булки 😆
+2
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Нионель Ералду
Ответ milya ololo
ну если вы считаете что войдет, то тогда спору нет)))) в лувр)))))
у вас кнопки со скобками заедают или вы из 2010 к нам пожаловали?
+1
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zer
Рок-н-ролльная фотка, такую не грех на альбом Кассабиан поставить
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Jlaw
Ответ Тюменец
Повесьте это в офисе First Abu Dhabi Bank с подписью «полтора ярда и невозможное возможно»!)))
Думаешь Грилиш стоит полтора ярда?
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Xxx zzz
Ответ несахар
а грилиш случайно не гей? у всех футболистов ман сити нормальные шорты, и только у него обтягивающие, как будто малы ему. бегает по полю и ягодицами светит )))
😆😆😆дело вкуса,а вообще у него девушка есть
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