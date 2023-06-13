«Сижу на этих ######## пидорских кортах, #####, ## ### по семь часов в день. ## ### мне это надо?» Бублик – во время матча в Хертогенбоше

Александр Бублик был недоволен ходом матча против Давида Гоффена в Хертогенбоше.

Он эмоционально высказался на переходе, уступая во втором сете 3:4 с брейком.

«###### ублюдская удача, чей я рот ####, #####. Просто это, #####, это просто ######. Вот он мне еще ## ### будет говорить «тренируйся», #####. Идите ## ###, пидорасы все, кто мне это говорит, #####. Я ваш рот ####, #####. Каждому, кто говорит мне, что я должен, #####, тренироваться ## ###. Тут, #####, надо ##### попадать, #####. Ублюдки, #####.

Сука, я не знаю, прям проклял кто-то. Я ### его знает, что это за ##### вообще, #####. Что это, #####, такое ## ###. У него все линии, у меня ## ###, #####, три миллиметра в аут на брейк-пойнте. Я, ###, в ####, #####.

###### в рот, я сижу на этих ######## пидорских кортах, #####, ## ### по семь часов в день. ## ### мне это надо?»

В следующем гейме Бублик сделал обратный брейк.

В итоге он выиграл 7:5, 7:5 и теперь встретится с Янником Синнером.

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