«Сижу на этих ######## пидорских кортах, #####, ## ### по семь часов в день. ## ### мне это надо?» Бублик – во время матча в Хертогенбоше
Александр Бублик был недоволен ходом матча против Давида Гоффена в Хертогенбоше.
Он эмоционально высказался на переходе, уступая во втором сете 3:4 с брейком.
«###### ублюдская удача, чей я рот ####, #####. Просто это, #####, это просто ######. Вот он мне еще ## ### будет говорить «тренируйся», #####. Идите ## ###, пидорасы все, кто мне это говорит, #####. Я ваш рот ####, #####. Каждому, кто говорит мне, что я должен, #####, тренироваться ## ###. Тут, #####, надо ##### попадать, #####. Ублюдки, #####.
Сука, я не знаю, прям проклял кто-то. Я ### его знает, что это за ##### вообще, #####. Что это, #####, такое ## ###. У него все линии, у меня ## ###, #####, три миллиметра в аут на брейк-пойнте. Я, ###, в ####, #####.
###### в рот, я сижу на этих ######## пидорских кортах, #####, ## ### по семь часов в день. ## ### мне это надо?»
В следующем гейме Бублик сделал обратный брейк.
В итоге он выиграл 7:5, 7:5 и теперь встретится с Янником Синнером.
Читать ##### невозможно же ####### #####
##### вы все
:))
называйте букву
Выбегает дворник, суровый русский дворник с метлой и гонится за мальчишкой.
Мальчик бежит и думает: "Зачем, зачем все это!? Зачем весь этот имидж уличного мальчишки, весь этот футбол, все эти друзья!? Зачем??? Я уже сделал все уроки, почему я не сижу дома на диване и не читаю книжки своего любимого писателя Эрнеста Хемингуэя?"
Гавана. Эрнест Хемингуэй дописывает очередной роман и думает: " Зачем, зачем все это?? Как все надоело, вся эта Куба, эти бананы, этот тростник, эта жара, эти кубинцы!!!! Почему я не в Париже, не сижу со своим другом Андре Моруа в обществе прекрасных куртизанок, попивая свой утренний аперитив и беседуя о смысле жизни?"
Париж. Андре Моруа, поглаживая бедро прекрасной куртизанки и попивая свой утренний аперитив, думает: "Зачем , зачем мне все это?? Как мне надоел этот Париж, эти грубые французы, грязные марокканцы, эти тупые куртизанки, эта эйфелева башня, с которой тебе плюют на голову!! Почему я не в России, не в Москве, где холод, снег, не сижу со своим лучшим другом Андреем Платоновым,
не беседую о смысле жизни??"
Москва. Холод. Снег. Андрей Платонов. В ушанке. С метлой. Гонится за мальчишкой и думает : "Б##, догоню - убью на ###!"