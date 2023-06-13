«Сижу на этих ######## пидорских кортах, #####, ## ### по семь часов в день. ## ### мне это надо?» Бублик – во время матча в Хертогенбоше

Теги ATP Libéma Open Александр Бублик брань контент Теннис

Александр Бублик был недоволен ходом матча против Давида Гоффена в Хертогенбоше.

Он эмоционально высказался на переходе, уступая во втором сете 3:4 с брейком.

«###### ублюдская удача, чей я рот ####, #####. Просто это, #####, это просто ######. Вот он мне еще ## ### будет говорить «тренируйся», #####. Идите ## ###, пидорасы все, кто мне это говорит, #####. Я ваш рот ####, #####. Каждому, кто говорит мне, что я должен, #####, тренироваться ## ###. Тут, #####, надо ##### попадать, #####. Ублюдки, #####.

Сука, я не знаю, прям проклял кто-то. Я ### его знает, что это за ##### вообще, #####. Что это, #####, такое ## ###. У него все линии, у меня ## ###, #####, три миллиметра в аут на брейк-пойнте. Я, ###, в ####, #####.

###### в рот, я сижу на этих ######## пидорских кортах, #####, ## ### по семь часов в день. ## ### мне это надо?»

В следующем гейме Бублик сделал обратный брейк.

В итоге он выиграл 7:5, 7:5 и теперь встретится с Янником Синнером.

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135 комментариев

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banchik1
"## ### мне это надо" - в данном контексте правильно будет "#####", наречие все-таки.
+200
0
+200
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Аккайын Жасов
Спортс ###### вы че ###### ##### ####
Читать ##### невозможно же ####### #####
##### вы все
:))
+96
0
+96
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Александр
тут надо герою Рассела Кроу из игр разума высылать шифровку
+87
0
+87
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Alex_Polishchuk
Перед вами 159 ребусных решеточек, 300 очков на барабане,
называйте букву
+62
-1
+61
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Kazanest
Ответ Аккайын Жасов
Спортс ###### вы че ###### ##### #### Читать ##### невозможно же ####### ##### ##### вы все :))
Сидишь тут #### по 7 часов ### сайт #### не понятно. ### оно мне надо###
+53
0
+53
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Гекдениз Кардениз
Пид0расы и пид0рских не замазано зато как тут такое напишешь сразу бан впаяют , двойные стандарты от ######## Спортса
+51
-2
+49
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Kanan Jarrus
что сказать-то хотел?
+33
-4
+29
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болельщег
Москва. Зима. Снег. Мальчик играет в футбол. Вдруг звон разбитого стекла.
Выбегает дворник, суровый русский дворник с метлой и гонится за мальчишкой.
Мальчик бежит и думает: "Зачем, зачем все это!? Зачем весь этот имидж уличного мальчишки, весь этот футбол, все эти друзья!? Зачем??? Я уже сделал все уроки, почему я не сижу дома на диване и не читаю книжки своего любимого писателя Эрнеста Хемингуэя?"
Гавана. Эрнест Хемингуэй дописывает очередной роман и думает: " Зачем, зачем все это?? Как все надоело, вся эта Куба, эти бананы, этот тростник, эта жара, эти кубинцы!!!! Почему я не в Париже, не сижу со своим другом Андре Моруа в обществе прекрасных куртизанок, попивая свой утренний аперитив и беседуя о смысле жизни?"
Париж. Андре Моруа, поглаживая бедро прекрасной куртизанки и попивая свой утренний аперитив, думает: "Зачем , зачем мне все это?? Как мне надоел этот Париж, эти грубые французы, грязные марокканцы, эти тупые куртизанки, эта эйфелева башня, с которой тебе плюют на голову!! Почему я не в России, не в Москве, где холод, снег, не сижу со своим лучшим другом Андреем Платоновым,
не беседую о смысле жизни??"
Москва. Холод. Снег. Андрей Платонов. В ушанке. С метлой. Гонится за мальчишкой и думает : "Б##, догоню - убью на ###!"
+23
-1
+22
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Макак-резус
Бублик конечно ####### какой то ,просто ####### . Ну на ### так материться!!!
+19
0
+19
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BearS
Ответ banchik1
"## ### мне это надо" - в данном контексте правильно будет "#####", наречие все-таки.
Ребусы Спортса выходят на новый уровень
+18
0
+18
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Playboy
Такое количество диезов не видела даже партитура тетралогии Вагнера.
+19
-2
+17
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melmi
Как я люблю эти ребусы от Бублика
+17
-1
+16
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Чистый лист
Проверяю, не забанят ли меня: "пидорские корты, сука".
+16
-2
+14
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wooreyslav
спасибо редакции за подсказки, могу отличить ## ### от #####
+14
-1
+13
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Виталий Клепцов
Такое быдло!
+20
-7
+13
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Makhasamatman Buch
Голосом из фильмов 90-х
+11
0
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artem ofruss
Ответ Alex_Polishchuk
Перед вами 159 ребусных решеточек, 300 очков на барабане, называйте букву
б
+9
0
+9
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MUthebest
Ответ Гекдениз Кардениз
Пид0расы и пид0рских не замазано зато как тут такое напишешь сразу бан впаяют , двойные стандарты от ######## Спортса
Не должны пиши в саппорт если за пидараса прилетает бан
+9
0
+9
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Tony Lee
#######, #### твою, а ну иди сюда ##### собачье, решил ко мне лезть? Ты, засранец вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня ########, я тебя сам ######, #######, ####### чертов, будь ты проклят, иди #####, ####### тебя и всю семью, ##### собачье, жлоб вонючий, ######, ####, падла, иди сюда, мерзавец, негодяй, гад, иди сюда ты - #####, ####!
+9
-1
+8
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RE$PECT
Ответ Kanan Jarrus
что сказать-то хотел?
что то из ##### какой то
+7
-1
+6
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Kanonir152
"пидорских" не подлежит штриховке?
+6
0
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MUthebest
Ответ Гекдениз Кардениз
Пид0расы и пид0рских не замазано зато как тут такое напишешь сразу бан впаяют , двойные стандарты от ######## Спортса
Карадениз кста топчик
+6
0
+6
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Антон Колесников
Ответ artem ofruss
б
откройте букву "б"! и вы получаете не 300, а до### очков!
+7
-1
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pele_kan
Ответ Playboy
Такое количество диезов не видела даже партитура тетралогии Вагнера.
эта новость написана в до-диез мажоре, судя по всему
+5
0
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Мистер Уайт
Я так понимаю слово "пидорских" теперь легализовано на спортсе?
+6
-1
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