Путин подписал закон о дополнительных выплатах тренерам чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр
Президент подписал закон о дополнительном материальном обеспечении тренеров чемпионов ОИ.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон распространяет доплату к пенсии, которая в настоящее время полагается чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, на тренеров, которые подготовили таких чемпионов и входили в состав сборных команд СССР, России и объединенных команд, включавших в себя спортсменов государств – бывших республик СССР.
Размер дополнительного материального обеспечения устанавливается законом на уровне 250% от размера социальной пенсии.
Данная выплата прекращается в случаях признания тренера нарушившим антидопинговые правила и применения к нему санкций в связи с этим, а также лишения спортсмена соответствующего звания.
Выплата может быть возобновлена в случае прекращения обстоятельств нарушения антидопинговых правил.
Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.
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