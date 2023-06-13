Путин подписал закон о дополнительных выплатах тренерам чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр

Теги сборная России Владимир Путин Олимпийская сборная России деньги Фигурное катание

Президент подписал закон о дополнительном материальном обеспечении тренеров чемпионов ОИ.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон распространяет доплату к пенсии, которая в настоящее время полагается чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, на тренеров, которые подготовили таких чемпионов и входили в состав сборных команд СССР, России и объединенных команд, включавших в себя спортсменов государств – бывших республик СССР.

Размер дополнительного материального обеспечения устанавливается законом на уровне 250% от размера социальной пенсии.

Данная выплата прекращается в случаях признания тренера нарушившим антидопинговые правила и применения к нему санкций в связи с этим, а также лишения спортсмена соответствующего звания. 

Выплата может быть возобновлена в случае прекращения обстоятельств нарушения антидопинговых правил.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года. 

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10 комментариев

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Oleg Olegov
А как же Спартакиады?(
+11
0
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Дмитрий Иванов
ход конем, лишить олимпиад-подписать закон о повышении зарплат тренерам олимпийских призеров,горжусь стратегом президентом!!!
+12
-2
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Bashibuzuck
Интересно, а для тренеров чемпионов Альтернативной Олимпиады будут выплаты?😁
+3
0
+3
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Oleg Olegov
Ответ Bashibuzuck
Универсиады же есть ещё🤨
И Суперсерия Россия-25
+2
0
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Bashibuzuck
Ответ Oleg Olegov
А как же Спартакиады?(
Универсиады же есть ещё🤨
+1
0
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Анастасия Балканова
Ответ Дмитрий Иванов
ход конем, лишить олимпиад-подписать закон о повышении зарплат тренерам олимпийских призеров,горжусь стратегом президентом!!!
Не оправдываю президента, но, как я поняла, это относится и к Олимписким играм прошлых лет.
+1
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& Co1366
Это его работа - подписывать законы.
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Олег Мохов
А подготовившим победителей спартакиад и православиад почему нет доплат?
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igls54
Перепись будущих иноагентов стартовала
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Сергей
Сурд это какие соревнования
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