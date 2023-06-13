«Реал» готов потратить на Мбаппе до 200 млн евро, если он вынудит «ПСЖ» его отпустить или будет выставлен на трансфер. Перес хочет гарантий 

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Флорентино Перес Килиан Мбаппе деньги Футбол

«Реал» будет готов потратить до 200 млн евро на трансфер Килиана Мбаппе.

Как пишет Get French Football News со ссылкой на L’Équipe, президент «Реала» Флорентино Перес хотел бы получить конкретные гарантии, прежде чем сделать шаг.

Он будет ждать, пока Мбаппе не вынудит «ПСЖ» его отпустить, или пока парижане не выставят французского форварда на трансфер. Тогда «Реал» будет готов выложить до 200 млн евро. 

Сообщалось, что парижане хотят получить за своего лучшего бомбардира примерно 150 млн евро.

Мбаппе шумно уходит из «ПСЖ». Онлайн главного трансфера года

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52 комментария

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Всем мир
По схеме Челси) запрашивают 150, а платят 200
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Romeo Yankovich
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
вот что происходит с фанатом, когда его клуб часто снимается в немецкой порнографии. солнышко, свои губки вытри, а то ты так и не понял, что это не молоко и что Перес агента "бартомеу" в своё время не зря внедрил))
+32
-8
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Amalfitano
Ответ Этот Райола хочет денег
Дело Переса и Реала конечно, но попадать на ближайшие несколько лет в зависимость на футбольном поле и вне его от этого безусловно талантливого, но весьма эгоистичного, капризного человека- ну, такое...
Папа Карло выстругает мировую звезду из этого поленца. Это тебе не предместье Парижа где можно открывать рот без спроса.
+28
-5
+23
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Этот Райола хочет денег
Дело Переса и Реала конечно, но попадать на ближайшие несколько лет в зависимость на футбольном поле и вне его от этого безусловно талантливого, но весьма эгоистичного, капризного человека- ну, такое...
+22
-5
+17
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Альберт Трапашко
Ответ Этот Райола хочет денег
Дело Переса и Реала конечно, но попадать на ближайшие несколько лет в зависимость на футбольном поле и вне его от этого безусловно талантливого, но весьма эгоистичного, капризного человека- ну, такое...
в реале такого не будет. это не ПСЖ
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инок
Сезон окончен, наступило время кликбейтных сплетен...
+7
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10ztv
где-то это уже было...
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Водяра
Перес не дурак. 100 мультов будут фальшивыми.
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Alexshara
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
неприятно созновать, что твой "любимый" клуб банкрот и будущее у него в тумане, а главный соперник может подписать одного из лучших на сегодня
+3
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pi5ka
Ответ Barca_mania
Реал ведёт себя как парень, которому изменила девушка, но он все равно её любит и хочет быть с ней)
как с месси?
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Cruel Snake
Ответ Romeo Yankovich
вот что происходит с фанатом, когда его клуб часто снимается в немецкой порнографии. солнышко, свои губки вытри, а то ты так и не понял, что это не молоко и что Перес агента "бартомеу" в своё время не зря внедрил))
Элегантно, элегантно... Это заслуживает таких комментариев
+3
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Romeo Yankovich
Ответ Cruel Snake
Элегантно, элегантно... Это заслуживает таких комментариев
нужно же глора на место ставить. а то раз Ман Сити выиграл лч - всё, нос задрал. он же сделал недавно голубой каминг аут и признался, что с детства за Сити. правда это случилось после очередной серии немецкого фильма для взрослых с участием молодых каталонских малышей
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Всем мир
Ответ boroda
с учетом того что в прошлый раз за 200 не отпустили, тоже подумал, что 150 маловато. но ведь это все слухи, не стоит серьезно обсуждать
Согласен))
Лично мне, как фанату Реала , хотелось бы , чтоб его подписали за 150. По нынешним меркам это хорошая цена. Можно сколько угодно говорить о его поведении, но игрок он экстраординарный.
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Shahruh Kasimov
Ответ Barca_mania
Реал ведёт себя как парень, которому изменила девушка, но он все равно её любит и хочет быть с ней)
Как буд-то фанаты Барселоны не хотели бы
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AlexMa1n888
Ответ Amalfitano
Папа Карло выстругает мировую звезду из этого поленца. Это тебе не предместье Парижа где можно открывать рот без спроса.
Папа Карло в Мадриде , как кажется , ненадолго. Но про все остальное - чистейший факт , если Винисиус при нём зажег как один из лучших игроков планеты , то что он сделает с Мбаппе даже страшно представить
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justbored
Ну нашли очередную золотую жилу - по "инсайду" каждые 15 минут. Авось за базар не отвечать.
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гилберт
Ты б еще гарантийный талон дал. Ахахахахаха!!!!!
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Surviving
Я тебя понимаю, боишься этого терминатора, он будет вас возить. Гуру
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robbaggio
80 детских садиков в одном из регионов России
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Tiestorzn17
Мамой клянусь (с), но только на французском
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Joni Arm
Всём новостям о Мбаппе дизлайк, потому что это лютый треш .
ПСЖ продают за 150 ,но Реал купит не меньше чем за 200 и Чуамени в подарок !
Отлючаю все уведомления ,чтобы не читать этот бред.
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Сикарио
Ответ Barca_mania
Реал ведёт себя как парень, которому изменила девушка, но он все равно её любит и хочет быть с ней)
Левандовский пускал Барсу по кругу столько раз, а в итоге барсаглоры его боготворят, переобувщики)))
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Dikki Shelton
Гарантии здесь нужны. Безусловно.
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Ray_F
По моему ПСЖ сейчас прозрачнее чем когда либо, то ли от ярости, то ли от разочарования. Их посыл прост, хотите Мбаппе, дайте достойную сумму и забирайте. Тут интересно другое, я не думаю что Перез так просто его купит, что-то должно быть еще.
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maaroo luv
Леви снизит цену за Кейна,Реалу он не в приоритете,когда на рынок выйдет Мбаппе.
МЮ хочет Хейлунда(Холланд на минималках),Сити уже не нужен Кейн.
Бавария останется заинтересованным клубом,но не так,чтобы более 50лямов платить(нн более чем за Левандовски).
И Кейн лучше останется в АПЛ и догоняет Ширера.
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