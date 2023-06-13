«Реал» будет готов потратить до 200 млн евро на трансфер Килиана Мбаппе.

Как пишет Get French Football News со ссылкой на L’Équipe, президент «Реала» Флорентино Перес хотел бы получить конкретные гарантии, прежде чем сделать шаг.

Он будет ждать, пока Мбаппе не вынудит «ПСЖ» его отпустить, или пока парижане не выставят французского форварда на трансфер. Тогда «Реал» будет готов выложить до 200 млн евро.

Сообщалось, что парижане хотят получить за своего лучшего бомбардира примерно 150 млн евро.

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