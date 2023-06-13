«Реал» готов потратить на Мбаппе до 200 млн евро, если он вынудит «ПСЖ» его отпустить или будет выставлен на трансфер. Перес хочет гарантий
«Реал» будет готов потратить до 200 млн евро на трансфер Килиана Мбаппе.
Как пишет Get French Football News со ссылкой на L’Équipe, президент «Реала» Флорентино Перес хотел бы получить конкретные гарантии, прежде чем сделать шаг.
Он будет ждать, пока Мбаппе не вынудит «ПСЖ» его отпустить, или пока парижане не выставят французского форварда на трансфер. Тогда «Реал» будет готов выложить до 200 млн евро.
Сообщалось, что парижане хотят получить за своего лучшего бомбардира примерно 150 млн евро.
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Лично мне, как фанату Реала , хотелось бы , чтоб его подписали за 150. По нынешним меркам это хорошая цена. Можно сколько угодно говорить о его поведении, но игрок он экстраординарный.
ПСЖ продают за 150 ,но Реал купит не меньше чем за 200 и Чуамени в подарок !
Отлючаю все уведомления ,чтобы не читать этот бред.
МЮ хочет Хейлунда(Холланд на минималках),Сити уже не нужен Кейн.
Бавария останется заинтересованным клубом,но не так,чтобы более 50лямов платить(нн более чем за Левандовски).
И Кейн лучше останется в АПЛ и догоняет Ширера.