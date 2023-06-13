Документальный фильм о Винисиусе выйдет на Netflix в 2025-м

Netflix анонсировал выход документального фильма о Винисиусе.

Документалку о вингере «Реала» покажут в 2025 году.

«Очень рад объявить о создании документального фильма о моей жизни в сотрудничестве с Netflix. Премьера назначена на 2025 год», – написал футболист в соцсетях.

22-летний Винисиус был признан лучшим игроком сезона в «Реале» – у него 23 гола и 18 ассистов за 55 матчей.

Винисиус – новая семерка «Реала». Он наследник Азара, Роналду, Рауля и суперзвезд 1960-х

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