Документальный фильм о Винисиусе выйдет на Netflix в 2025-м

Теги Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор стиль кино Футбол

Netflix анонсировал выход документального фильма о Винисиусе.

Документалку о вингере «Реала» покажут в 2025 году.

«Очень рад объявить о создании документального фильма о моей жизни в сотрудничестве с Netflix. Премьера назначена на 2025 год», – написал футболист в соцсетях.

22-летний Винисиус был признан лучшим игроком сезона в «Реале» – у него 23 гола и 18 ассистов за 55 матчей.

Винисиус – новая семерка «Реала». Он наследник Азара, Роналду, Рауля и суперзвезд 1960-х

«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины». Футбол сплотился вокруг Винисиуса

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55 комментариев

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GrandLoG
Можете не звать меня, если Винисиуса сыграет не Леонардо Ди Каприо
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Саша Пушкин
Ответ GrandLoG
Можете не звать меня, если Винисиуса сыграет не Леонардо Ди Каприо
Зная Нетфликс, они опять отдадут главную роль какому-нибудь негру.
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corazón blanco
Ответ rigobersong
7ка после Рауля уже настолько по рукам походила, что уже никакого статуса не имеет:) Вообще думаю, там этим номером уже помечают определенную касту игроков:))
Роналду продолжил и приумножил в Мадриде великое наследие 7-ки, сделав этот номер еще более легендарным. Мариано дерзкий парень, я помню, как он в интервью говорил, что его многие отговаривали брать 7-ку, но он хочет доказать. Получилось как получилось. Потом Эден, на момент перехода он был одним из лучших игроков мира, по крайней мере в топ-5 на тот момент входил точно, тем более был на самом пике своей карьеры. Не пошло из-за личного непрофессионализма и травм. Вини - лидер и звезда Мадрида, именно как футболист он достоин носить этот номер на мой взгляд.
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Фут.Боль
Ответ Всем мир
Кто, если не нетфликс))
ТНТ Премьер как вариант.Винисиуса сыграет эфиоп из "Жмурок".
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savik-A.M.
Ответ GrandLoG
Можете не звать меня, если Винисиуса сыграет не Леонардо Ди Каприо
А если Безруков ?)))
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Los Galácticos
Посмотрел вчера от Netflix все серии документалки Арнольд про Шварца, очень интересно получилось, рекомендую тем кому интересна эта личность.
+14
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Всем мир
Кто, если не нетфликс))
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Fma wozo
Лучше бы Марвел выпустил, для них как раз такой персонаж подходит
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corazón blanco
Вини вокруг футбола бы больше сосредоточиться, тем более 7-ку получил, что еще больше накладывает ответственности. Пора браться за голову, тогда в фильме больше будет футбола, чем борьбы против расизма.
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psycho
про дзюбу когда?
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Александр Тихомиров
Ответ Фут.Боль
ТНТ Премьер как вариант.Винисиуса сыграет эфиоп из "Жмурок".
михаил блэкджекович)
+2
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Пол Ганарара:
Я так подумал, и, похоже, у меня нет потребности в просмотре фильма про Винисиуса
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Uragan Boy
интересно в жанре фэнтази или ужаса?
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Mypta3uh23
Ответ v.belorussky
С какими ещё событиями?
Он в первый месяц опубликовал видео с правильными словами, но патриотам не понравилось
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Анвар Масимов
Ответ Итачи Учиха
Приключения Шоколадки-неженки?
приключения злобного негра , который выставляет себя жертвой
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Валерий Петров
Ответ GrandLoG
Можете не звать меня, если Винисиуса сыграет не Леонардо Ди Каприо
Увы, но у Лео уже шайба не вмещается в экран
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Andrew Chepaylo
Ответ Фут.Боль
ТНТ Премьер как вариант.Винисиуса сыграет эфиоп из "Жмурок".
Он русский
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sergio_lunatico
лишь из-за санкций его не сыграет Антон Заболотный, а говорят все к этому и шло
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.ru
рабочее название фильма... Джанго закомплексованный
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mr kovalsky
Ответ psycho
про дзюбу когда?
Дзюбу сыграет Джон Сина
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LIBerly
По всем заветам Нетфликса
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HI MARS
Винисиус становится суперзвездой
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Дмитрий Гудков
Ответ mr kovalsky
Дзюбу сыграет Джон Сина
Лысый из Бразерс вроде пробуется в парике
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Итачи Учиха
Приключения Шоколадки-неженки?
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v.belorussky
Ответ Оригинальный Ник
Посмотрел бы обязательно года два назад, был моим любимым актёром боевиков. Но увы, в связи с последними событиями искреннюю любовь к нему пришлось аннулировать и забыть, жаль
С какими ещё событиями?
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