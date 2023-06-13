Документальный фильм о Винисиусе выйдет на Netflix в 2025-м
Netflix анонсировал выход документального фильма о Винисиусе.
Документалку о вингере «Реала» покажут в 2025 году.
«Очень рад объявить о создании документального фильма о моей жизни в сотрудничестве с Netflix. Премьера назначена на 2025 год», – написал футболист в соцсетях.
22-летний Винисиус был признан лучшим игроком сезона в «Реале» – у него 23 гола и 18 ассистов за 55 матчей.
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