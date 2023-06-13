Миллиардер Эндлауэр приобрел «Оттаву» примерно за 950 млн долларов. Дочери Мелника сохранят 10 процентов акций

«Оттава» обрела нового владельца.

Хозяином канадского клуба стал Майкл Эндлауэр. Миллиардер приобрел 90 процентов акций «Сенаторс».

По информации журналиста Брюса Гарриоча, сумма сделки составила около 950 миллионов долларов.

10 процентов акций сохранят Анна и Оливия – дочери Юджина Мелника.

Эндлауэр также является миноритарным владельцем «Монреаля». Ему потребуется продать долю в команде в рамках договора о покупке «Оттавы».

Миллиардер возьмет на себя контроль над деятельностью «Сенаторс» после одобрения НХЛ.

Эндлауэр является основателем и главным исполнительным директором Andlauer Healthcare Group Inc – ведущей компании по управлению цепочками поставок, предлагающей сторонние логистические и специализированные транспортные решения для сектора здравоохранения.

Он также является основателем Bulldog Capital Partners Inc – торгового банка в Торонто, специализирующегося на прямых инвестициях и консультационных услугах.