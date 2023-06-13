Миллиардер Эндлауэр приобрел «Оттаву» примерно за 950 млн долларов. Дочери Мелника сохранят 10 процентов акций

Теги Оттава бизнес НХЛ Юджин Мелник Хоккей

«Оттава» обрела нового владельца.

Хозяином канадского клуба стал Майкл Эндлауэр. Миллиардер приобрел 90 процентов акций «Сенаторс».

По информации журналиста Брюса Гарриоча, сумма сделки составила около 950 миллионов долларов.

10 процентов акций сохранят Анна и Оливия – дочери Юджина Мелника.

Эндлауэр также является миноритарным владельцем «Монреаля». Ему потребуется продать долю в команде в рамках договора о покупке «Оттавы».

Миллиардер возьмет на себя контроль над деятельностью «Сенаторс» после одобрения НХЛ.

Эндлауэр является основателем и главным исполнительным директором Andlauer Healthcare Group Inc – ведущей компании по управлению цепочками поставок, предлагающей сторонние логистические и специализированные транспортные решения для сектора здравоохранения.

Он также является основателем Bulldog Capital Partners Inc – торгового банка в Торонто, специализирующегося на прямых инвестициях и консультационных услугах.

10 комментариев

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Амфитрион
Ну вот, пыжились-пыжились всякие Снуп-доги и Зеленые фонари, а купил простой миллиардер)
+4
0
+4
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rent56
Ответ АРХАТ
Интересно куда девчата бабки вложат)
на шмотки и тусы
+3
-1
+2
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Альфа Консалтинг
огуреть!!!
+1
0
+1
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Владимир Бодимер
Ответ rent56
на шмотки и тусы
Шмотки и трусы :-))
+1
0
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АРХАТ
Интересно куда девчата бабки вложат)
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Bratsk Bruins
Ну наконец-то. Глядишь подвижки будут. Команда то интересная.
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йозе марино
теперь оттава будет фармом монреаля или наобарот...хотя нет, не та лига)
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Амфитрион
Ответ АРХАТ
Интересно куда девчата бабки вложат)
Купят акции Andlauer Healthcare Group Inc и Bulldog Capital Partners Inc.
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progexpNN
Ответ Амфитрион
Ну вот, пыжились-пыжились всякие Снуп-доги и Зеленые фонари, а купил простой миллиардер)
Совсем не простой... Этот миллиардер ещё и владелец команды OHL Hamilton Bulldogs. И как Вы могли прочитать у него были акции Montréal Canadiens, которые теперь надо будет продать. Так что, новый владелец уже приличное время занимается хоккейным бизнесом. Теперь выйдет на новый уровень. И это лучший вариант, для Ottawa Senators.
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Амфитрион
Ответ progexpNN
Совсем не простой... Этот миллиардер ещё и владелец команды OHL Hamilton Bulldogs. И как Вы могли прочитать у него были акции Montréal Canadiens, которые теперь надо будет продать. Так что, новый владелец уже приличное время занимается хоккейным бизнесом. Теперь выйдет на новый уровень. И это лучший вариант, для Ottawa Senators.
Вроде даже поставил скобку. Простите, а вообще бывают простые долларовые миллиардеры?)
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