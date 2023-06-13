Валерий Карпин: «Обращать внимание на серебряные и бронзовые медали, радоваться им – пережитки советского воспитания. Есть только чемпион и команды, которые вылетают»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Футбол

Валерий Карпин поделился мнением о мотивации в российском футболе.

– На послематчевой пресс-конференции вы выразились в своем стиле: «Ну вспомнят, что ЦСКА занял 2-е. Ну и? Чемпион все равно один». В чем тогда мотивация в российском футболе, если не медали?

– Мотивация – финишировать как можно выше. Условно пятое место лучше шестого. Но обращать внимание на серебряные и бронзовые медали, радоваться им – пережитки нашего советского воспитания. В Испании такого в принципе нет, там даже медали за второе и третье место не вручают.

Чемпион – «Зенит». ЦСКА занял второе место, «Спартак» – третье, «Ростов» – четвертое. Ну молодцы, посмотрели таблицу – прекрасно, но далее никакого продолжения, нет участия в еврокубках. Медаль дадут, прикольно. А Моуринью медаль за второе место взял и выкинул, например.

– То есть вам ближе позиция Жозе?

– Да это не его позиция, а европейская. Существует только чемпион и команды, которые вылетают, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

Валерий Карпин: «Только сумасшедший может говорить, что 4-е место для «Ростова» нормально и такой результат должен быть стабильным»

Материалы по теме

52 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
"А Моуринью медаль за второе место взял и выкинул, например"

Моуриньо, в отличии от Карпина, уже выиграл столько золотых медалей, что серебряная медаль ЛЕ для него действительно не достижение. А сколько золотых медалей как тренер выиграл Карпин? Правильно - ноль.
+45
-4
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амин Чич
Как раз в Советах и не радовались ничему кроме первого места!
"Если вы не завоюете золото, то поедете его добывать" ( автора не помню )
+38
-9
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол, хоккей итд
Да! А чемпионаты мира по футболу! Там есть игра за 3-е место. И это почетно. На Евро нет игры за 3-е место , но сборная не попавшая в финал получает бронзу. Тоже мне европеец.... Не надо принижать серебряные и бронзовые медали, они тоже престижны!
+28
-3
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Карпин: есть только Copa del Sol!
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Petrov
ну с такой логикой он никогда не станет чемпионом как тренер...
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KLINTAN-din
Ты сам - пережиток советского воспитания, точнее его испражнение.

Олимпиаду бы, что ли посмотрел... Кругозор как у улитки, а всё туда же - своё никчёмное мнение не стесняется высказывать.
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JokeJoe
Ответ Амин Чич
Как раз в Советах и не радовались ничему кроме первого места! "Если вы не завоюете золото, то поедете его добывать" ( автора не помню )
Классная цитата! Только вопрос, кто в Советах после завоевания серебра или бронзы действительно поехал на рудник?)
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Есть только Чемпион, победитель Кубка Матч Премьер и команды, которые вылетают.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТрактоПоктер
Провалил весну, упустил серебро и теперь выпаривает нам тут....
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Автомобилист Зажопинск
Ответ Футбол, хоккей итд
Да! А чемпионаты мира по футболу! Там есть игра за 3-е место. И это почетно. На Евро нет игры за 3-е место , но сборная не попавшая в финал получает бронзу. Тоже мне европеец.... Не надо принижать серебряные и бронзовые медали, они тоже престижны!
Да я вообще не понимаю этого бреда. Если не считаешь достойным занять второе или третье место, зачем сезон доигрываешь с определенного момента? Проигрывай все игры, занимай 10-е, 15-е и так далее. Какая разница между вторым и десятым, верно?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
grom55
Бредит Валера. Медаль - это всегда почётно.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Автомобилист Зажопинск
Именно поэтому Валера никогда и не занимал первого места как тренер. Потому что включает сноба, и не ценит достижения своей команды
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Амирджанян
Карпин просто никогда не знал что такое первое, второе, третье место...
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Navi88
карпена понесло куда-то не туда
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kulik13
Если он, как тренер, за свою карьеру ничего не выиграл, то может не его это совсем?
Ну, исходя из его логики.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Three Days Grace
Ответ Andrew Petrov
ну с такой логикой он никогда не станет чемпионом как тренер...
Что? Разве это не логика чемпиона?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
"Европейская позиция" это когда место в ЛЧ очень ценится, и даёт очень приличный денежный бонус
Да и просто место в еврокубках тоже вполне ценится для средних команд
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oboronosposobnost
Ответ Артём Амирджанян
Если честно не знал про его карьеру как игрока) Но я имел ввиду как тренера
Ну даже в Спартаке тренером 2 раза на втором месте заканчивал чемпионат.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oboronosposobnost
Ответ Артём Амирджанян
Карпин просто никогда не знал что такое первое, второе, третье место...
Трижды чемпион РФ не знал что такое первое место? А второе место в Испании с Сосьедадом? А кубок Интертото с Сельтой?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lada-Greta
Валера выкручивается как может, до чего противный тип. Во всех футбольных чемпионатах награждают медалями трёх достоинств, ни одна страна не отказалась от этого. А то что, кто-то выкидывает медали, а кто-то гордится ими, это дело вкуса и воспитания.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinamik1
Голландцы ни когда не были чемпионами несколько раз были вторые и оставили огромный след в футболе.Учись студент.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рашпель793
А медали на условной Олимпиаде или ЧМ - это тоже пережитки советского прошлого? 🤔
И ведь есть много людей, кто этого кадра умным считает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vito74
Для клубов, которым кубки ставить некуда, это может и пережитки, а для болел Ростова, я думаю, это вполне себе трофей.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ezhik38
"Хочешь встретиться - давай встретимся!" ))))
Карпин не умнеет с годами...к сожалению.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадина Уйгурова
Ответ Футбол, хоккей итд
Да! А чемпионаты мира по футболу! Там есть игра за 3-е место. И это почетно. На Евро нет игры за 3-е место , но сборная не попавшая в финал получает бронзу. Тоже мне европеец.... Не надо принижать серебряные и бронзовые медали, они тоже престижны!
он скорее имеет ввиду чемпионаты, а не плей офф игры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий