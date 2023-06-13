Валерий Карпин: «Обращать внимание на серебряные и бронзовые медали, радоваться им – пережитки советского воспитания. Есть только чемпион и команды, которые вылетают»
Валерий Карпин поделился мнением о мотивации в российском футболе.
– На послематчевой пресс-конференции вы выразились в своем стиле: «Ну вспомнят, что ЦСКА занял 2-е. Ну и? Чемпион все равно один». В чем тогда мотивация в российском футболе, если не медали?
– Мотивация – финишировать как можно выше. Условно пятое место лучше шестого. Но обращать внимание на серебряные и бронзовые медали, радоваться им – пережитки нашего советского воспитания. В Испании такого в принципе нет, там даже медали за второе и третье место не вручают.
Чемпион – «Зенит». ЦСКА занял второе место, «Спартак» – третье, «Ростов» – четвертое. Ну молодцы, посмотрели таблицу – прекрасно, но далее никакого продолжения, нет участия в еврокубках. Медаль дадут, прикольно. А Моуринью медаль за второе место взял и выкинул, например.
– То есть вам ближе позиция Жозе?
– Да это не его позиция, а европейская. Существует только чемпион и команды, которые вылетают, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.
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Моуриньо, в отличии от Карпина, уже выиграл столько золотых медалей, что серебряная медаль ЛЕ для него действительно не достижение. А сколько золотых медалей как тренер выиграл Карпин? Правильно - ноль.
"Если вы не завоюете золото, то поедете его добывать" ( автора не помню )
Олимпиаду бы, что ли посмотрел... Кругозор как у улитки, а всё туда же - своё никчёмное мнение не стесняется высказывать.
Ну, исходя из его логики.
Да и просто место в еврокубках тоже вполне ценится для средних команд
И ведь есть много людей, кто этого кадра умным считает.
Карпин не умнеет с годами...к сожалению.