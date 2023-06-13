Валерий Карпин: «Обращать внимание на серебряные и бронзовые медали, радоваться им – пережитки советского воспитания. Есть только чемпион и команды, которые вылетают»

Валерий Карпин поделился мнением о мотивации в российском футболе.

– На послематчевой пресс-конференции вы выразились в своем стиле: «Ну вспомнят, что занял 2-е. Ну и? Чемпион все равно один». В чем тогда мотивация в российском футболе, если не медали?

– Мотивация – финишировать как можно выше. Условно пятое место лучше шестого. Но обращать внимание на серебряные и бронзовые медали, радоваться им – пережитки нашего советского воспитания. В Испании такого в принципе нет, там даже медали за второе и третье место не вручают.

Чемпион – « ». ЦСКА занял второе место, « » – третье, «Ростов» – четвертое. Ну молодцы, посмотрели таблицу – прекрасно, но далее никакого продолжения, нет участия в еврокубках. Медаль дадут, прикольно. А Моуринью медаль за второе место взял и выкинул, например.

– То есть вам ближе позиция Жозе?

– Да это не его позиция, а европейская. Существует только чемпион и команды, которые вылетают, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

Валерий Карпин: «Только сумасшедший может говорить, что 4-е место для «Ростова» нормально и такой результат должен быть стабильным»