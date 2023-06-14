«Вегас» выиграл Кубок Стэнли в своем 6-м сезоне в НХЛ. Владелец клуба поставил именно такую задачу перед дебютом

«Вегас» выиграл Кубок Стэнли в своем 6-м сезоне в НХЛ, владелец ставил именно такую задачу.

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» в финальной серии плей-офф (4-1, 9:3 в пятом матче).

Клуб из Невады дебютировал в НХЛ в 2017 году. Нынешний сезон стал для «рыцарей» 6-м в лиге.

Официально «Вегас» вступил в лигу в 2016 году. Тогда же владелец «Вегаса» – миллиардер Уильям Фоли – впервые поставил перед клубом задачу попасть в плей-офф через 3 года после дебюта и выиграть Кубок Стэнли через 6 лет.

Позже он подтвердил эти целевые установки в 2017 году – после драфта расширения, на котором определился первоначальный состав команды.

При этом «Вегас» мог решить обе задачи уже в своем первом сезоне-2017/18. Команда не только с ходу пробилась в плей-офф, но и дошла до финала Кубка Стэнли, где уступила «Вашингтону» (1-4).

Владелец «Вегаса» в августе 2017 года: «Моя цель не изменилась – плей-офф за 3 года и Кубок Стэнли за 6 лет»

6 лет «Вегаса» в НХЛ: два финала, четыре финала конференции, победа!!!