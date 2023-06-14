«Вегас» выиграл Кубок Стэнли в своем 6-м сезоне в НХЛ. Владелец клуба поставил именно такую задачу перед дебютом

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Уильям Фоли Хоккей

«Вегас» выиграл Кубок Стэнли в своем 6-м сезоне в НХЛ, владелец ставил именно такую задачу.

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» в финальной серии плей-офф НХЛ (4-1, 9:3 в пятом матче). 

Клуб из Невады дебютировал в НХЛ в 2017 году. Нынешний сезон стал для «рыцарей» 6-м в лиге.

Официально «Вегас» вступил в лигу в 2016 году. Тогда же владелец «Вегаса» – миллиардер Уильям Фоли – впервые поставил перед клубом задачу попасть в плей-офф через 3 года после дебюта и выиграть Кубок Стэнли через 6 лет. 

Позже он подтвердил эти целевые установки в 2017 году – после драфта расширения, на котором определился первоначальный состав команды. 

При этом «Вегас» мог решить обе задачи уже в своем первом сезоне-2017/18. Команда не только с ходу пробилась в плей-офф, но и дошла до финала Кубка Стэнли, где уступила «Вашингтону» (1-4). 

Владелец «Вегаса» в августе 2017 года: «Моя цель не изменилась – плей-офф за 3 года и Кубок Стэнли за 6 лет»

6 лет «Вегаса» в НХЛ: два финала, четыре финала конференции, победа!!!

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10 комментариев

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Мадина Уйгурова
Смотрю на список победителей Кубка Стэнли за последние 10 лет и смотрю на список победителей Кубка Гагарина. и как-то грустно становится
+14
-2
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Sobachkin
Шипачев не дождался ))) И помог Вегасу своим отсутствием! Хилл стена! Стоун кэп! Барбашев с 2-кубком
+10
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Амфитрион
Ответ Мадина Уйгурова
Смотрю на список победителей Кубка Стэнли за последние 10 лет и смотрю на список победителей Кубка Гагарина. и как-то грустно становится
Так у нас все стабильно, солидно, без всяких там выскочек.
+10
0
+10
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Амфитрион
Вегас с заслуженной победой. Причем заслужили они не только этим пловом, а всей игрой с момента появления в НХЛ. Барбашева отдельно со второй чашкой и отличной игрой!
+7
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Кавабунга Шреддоголовый
Мужик сказал - мужик сделал. Есть кубок за 6 лет
+1
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Кагов
Барбашева и Пьетранжело взяли из СЛБлюз, уже имеющих КС, вот и результат! Поздравляем Ивана!
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Vegas Knight
Вот это чёткий план. Жаль в первом сезоне не дожали, были очень близки
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Виктор Чернышев
Ждем от "Сиэтла" Кубка к сезону 2026/2027!
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