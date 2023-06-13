«Денвер» выиграл НБА, умер Берлускони, ультиматум Мбаппе «ПСЖ», Пеп в «Сити» до 2025-го, Винисиус взял 7-й номер в «Реале», спасение Германии в игре с Украиной и другие новости

1. НБА. Плей-офф. «Денвер» выиграл финальную серию у «Майами» (4-1) и впервые стал чемпионом НБА.

2. В возрасте 86 лет умер бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони. При нем «россонери» выдали самый славный период в своей истории. Футбольный мир скорбит по итальянцу.

3. Мбаппе сообщил «ПСЖ», что не продлит контракт до 2025 года. Боссы парижан в недоумении: во-первых, о письме Килиана они узнали из прессы, во-вторых, теперь придется продавать его этим летом. Совпадение или нет, но Начо накануне заявил, что хотел бы подписать француза в «Реал» уже сейчас, однако «ПСЖ» отпускать игрока в «Мадрид» принципиально не хочет.

4. Гвардиола планирует остаться в «Ман Сити» до 2025-го, а боссы в благодарность обеспечат ему трансферы. Как не остаться, если тебя поздравила с треблом сама Джулия Робертс? Ну а в будущем Пеп может принять сборную, Серия А его больше не привлекает.

5. «Сити» тем временем провел яркий чемпионский парад, Гвардиола прямо на автобусе закурил сигару – может себе позволить.

6. Винисиус Жуниор взял седьмой номер в «Реале» после ухода Эдена Азара. Для «Мадрида» это легендарный номер.

7. Сборные Украины и Германии выдали яркий товарищеский матч – немцы спаслись в самой концовке, хотя горели 1:3.

8. Данил Глебов запросил у «Спартака» зарплату 1,8-2 млн евро в год, но клуб не готов платить столько.

9. Артемий Панарин приехал в родной Коркино и побрился налысо – чтобы «убрать злые силы».

10. Александр Кержаков может возглавить «Спартак» из Суботицы. Переговоры на продвинутой стадии.

11. «Бордо» получил техническое поражение и не поднялся в Лигу 1 – фанат толкнул форварда «Родеза» Бюаде после гола в решающем матче.

12. Чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 года пройдет в Литве после отказа Венгрии от проведения турнира.

Цитаты дня

Евгений Гинер: «Этот ЦСКА с Федотовым способен бороться с «Зенитом». Состав – не самое главное»

Член МОК Паунд о допинг-деле Валиевой: «Русские фактически показали средний палец»

Мусаев о молодых игроках «Краснодара»: «Путь Акинфеева круче, чем уехать в Голландию или Бельгию. Зачем уезжать?»

Смолов о главной ошибке: «Я бы наручниками пристегнулся к батарее, если бы мог вернуться в 2010-й, в «Фейеноорд». По меркам России я окей, в звезду европейского футбола не вырос»

Ротенберг поздравил с Днем России: «Нам посчастливилось родиться в самой большой стране мира с великим прошлым, замечательным настоящим и прекрасным будущим»