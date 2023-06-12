Чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 года пройдет в Литве. Ранее Венгрия отказалась от проведения турнира

Литва примет чемпионат Европы по фигурному катанию-2024 после отказа Венгрии.

Как сообщил Международный союз конькобежцев (ISU), соревнования пройдут в Каунасе с 8 по 14 января 2024 года.

Изначально турнир планировался в Будапеште с 22 по 28 января, но Венгрия отказалась от его проведения из-за финансовых проблем. После этого ISU повторно открыл подачу заявок.

Сообщалось, что на ЧЕ-2024 также претендовали София (Болгария) и Варшава (Польша).

Венгрия отказалась от проведения ЧЕ-2024 по фигурному катанию из-за влияния конфликта на Украине на экономику и цены на энергоносители