Чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 года пройдет в Литве. Ранее Венгрия отказалась от проведения турнира

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию ISU Фигурное катание

Литва примет чемпионат Европы по фигурному катанию-2024 после отказа Венгрии.

Как сообщил Международный союз конькобежцев (ISU), соревнования пройдут в Каунасе с 8 по 14 января 2024 года.

Изначально турнир планировался в Будапеште с 22 по 28 января, но Венгрия отказалась от его проведения из-за финансовых проблем. После этого ISU повторно открыл подачу заявок.

Сообщалось, что на ЧЕ-2024 также претендовали София (Болгария) и Варшава (Польша).

Венгрия отказалась от проведения ЧЕ-2024 по фигурному катанию из-за влияния конфликта на Украине на экономику и цены на энергоносители

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екатерина Воронина
Ну теперь уже точно можно сказать что ЧЕ нашим не светит даже при чудо-допуске в октябре, в Литву нас не пустят не при каких обстоятельствах.
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karina kolesnikova
Вангую: даже если ИСУ решит допустить россиян, Литва зажмет визы
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrea Alana
Здорово. ИСУ все таки решились на что-то новенькое.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анастасия Платонова
Кто возьмёт билетов пачку, тот посмотрит водокачку...
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Беглый*
Когда в околоспортивных новостях этого ресурса фигурируют Эритрея, Никарагуа и Венесуэла - это смешно, а когда Литва, Латвия и Эстония почему-то не смешно.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита Михайловна
Ответ aalto
турниры по фигурке предлагаю проводить по скайпу!
У нас так уже давно делают - выкладывают фейковые прыжки с тренировок.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fleuriris
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Пхааха! А там арены то хоть есть? Фигуристов по найму наверное искать будут!
Как бы у Литвы есть танцевальная пара, которая и медаль может взять, на прошлом ЧЕ 4-ми были.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ Andrea Alana
Здорово. ИСУ все таки решились на что-то новенькое.
В Литве этап ЮГП был, который выиграла Трусова. Да и выбора особого у ИСУ нет, лучше проводить соревнования, чем отменять.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
luisita
Ответ Katerina Sunny
В Литве этап ЮГП был, который выиграла Трусова. Да и выбора особого у ИСУ нет, лучше проводить соревнования, чем отменять.
Ну все таки этап ЮГП это не то. А вот один из ГС там впервые. Думалось, что отдадут Варшаве.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
В битве титанов сйдутся Губанова, Хендрикс и Шотт.. Европа вздрогнет от каскадов 2-2.
+15
-15
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Волков
Спихнули Прибалтам.
Какое вообще в Европе Фигурное катание если Главные страны, богатые, с огромным количеством людей, не хотят его проводить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ luisita
Ну все таки этап ЮГП это не то. А вот один из ГС там впервые. Думалось, что отдадут Варшаве.
Уровень может и не тот, но у юниоров участников тоже всегда много. В Варшаве будет Челленджер, сейчас спорт не на первом месте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
miladoc1
Ответ aalto
лол. а в монголии есть население? )
А в Монголии проводят ЧЕ?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
Ответ TheWitcher
Зато не так вредно для здоровья, как эти ваши ультра-си.) И да здравствует женское катание эпохи Катарины Витт!) Историческая справка для понимания. Катарина Витт часто выступала неудачно в обязательных фигурах, но отличалась исключительно гармоничными короткими и произвольными программами. Одной из первых в истории чемпионатов мира исполнила прыжок тройной флип (1981). Своё первое золото Олимпиады Витт завоевала в Сараево. В 1984—1988 годах владела только двумя тройными прыжками, тулупом и сальховом, за исключением чемпионата мира 1987 года, где ей покорился и тройной риттбергер.
А большой спорт вообще вреден для здоровья. Зачем он вам? Вит по сложности была на пике своего времени. А вы скатились уже даже ниже Витт. Кто смотреть то будет ваши зрелые шевеления на льду?))))) Смешные.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ильин
Ответ Беглый*
Когда в околоспортивных новостях этого ресурса фигурируют Эритрея, Никарагуа и Венесуэла - это смешно, а когда Литва, Латвия и Эстония почему-то не смешно.
К сожалению, тут некоторые и над Китаем, Бразилией и ЮАРом смеются, поэтому смешки в сторону той же Венесуэлы уже не удивляют. Для них есть только где-то 30 стран и всё остальное
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий