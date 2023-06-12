«Ман Сити» проводит чемпионский парад в Манчестере. Пеп закурил сигару на автобусе
«Манчестер Сити» проводит чемпионский парад.
В сезоне-2022/23 «горожане» выиграли требл, став чемпионами Англии, завоевав Кубок страны и одержав победу в Лиге чемпионов.
Автобус с игроками и тренерами «Сити» едет по улицам Манчестера, фанаты встречают команду.
Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола во время парада закурил сигару.
eastnews.ru/Jon Super; AFP/PAUL ELLIS
Сезон шикарный, кто бы что не говорил, Пеп сильный тренер)
Гвардиолке не стыдно что тысяча фанатов Сити ночью 6 часов пешком шли с стадика ?
Пепу после этого сезона можно ВСЁ )))