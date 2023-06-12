«Ман Сити» проводит чемпионский парад в Манчестере. Пеп закурил сигару на автобусе

«Манчестер Сити» проводит чемпионский парад.

В сезоне-2022/23 «горожане» выиграли требл, став чемпионами Англии, завоевав Кубок страны и одержав победу в Лиге чемпионов.

Автобус с игроками и тренерами «Сити» едет по улицам Манчестера, фанаты встречают команду.

Главный тренер «горожан» во время парада закурил сигару.

eastnews.ru/Jon Super; AFP/PAUL ELLIS