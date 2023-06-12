«Ман Сити» проводит чемпионский парад в Манчестере. Пеп закурил сигару на автобусе

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА болельщики Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» проводит чемпионский парад.

В сезоне-2022/23 «горожане» выиграли требл, став чемпионами Англии, завоевав Кубок страны и одержав победу в Лиге чемпионов.

Автобус с игроками и тренерами «Сити» едет по улицам Манчестера, фанаты встречают команду.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола во время парада закурил сигару.

 

eastnews.ru/Jon Super; AFP/PAUL ELLIS

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46 комментариев

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Ilya Silin
Могут себе позволить!)
Сезон шикарный, кто бы что не говорил, Пеп сильный тренер)
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nobrainnopain
Теперь из космоса видно не пустые полки трофеев МС, а то, что Манчестер синий
+30
-4
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Mbest77
Сэр Алекс: «При мне такой фигни не было…»
+13
-1
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Экспертное мнение
Так куется история, новые дети будут топить за Ман Сити, воспринимая Ман Юнайтед как шумных соседей
+14
-4
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Синий Senator
Ответ NottinghamForest79
ПЕП кайфует как мафиози
очень похож на Чиро из сериала Гоморра
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NottinghamForest79
ПЕП кайфует как мафиози
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cektor
Заслужил !)
+6
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Фут.Боль
Дон Гвардиола.
+4
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FC.Barcelona
Лучший тренер современности, может себе позволить
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moldfan
Ему идет)
+2
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Анастасия98.98
Ответ robbaggio
На фотках это все болельщики Сити или есть ещё?
Серьезно, там все улицы запружены болельщиками
+1
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Михо
Ответ Ilya Silin
Могут себе позволить!) Сезон шикарный, кто бы что не говорил, Пеп сильный тренер)
Тот кто говорит что Пеп слабый тренер, либо хейтер, либо не разбирается в футболе. Зачастую это совпадает
+1
0
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llolishe
Как пусто на улицах видно в Манчестере мало глоров Сити
Гвардиолке не стыдно что тысяча фанатов Сити ночью 6 часов пешком шли с стадика ?
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Surviving
Ответ Футбол, хоккей итд
Пеп такой задумчивый. Может получил космическое предложение из СА?! Миллиард долларов в год, любой бы согласился, но только не Пеп.))
Ага) из Баварии в сити он за печенушками побежал.
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Юрий Поляков
Могут себе позволить проводить чемпионский парад !)) сезон получился топ 🔝
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#SharkTeam
Ответ Mbest77
Сэр Алекс: «При мне такой фигни не было…»
Ну как
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Экспертное мнение
Ответ QWertY
Сити Гвардиолы > бчк Гвардиолы. Бесспорно!
То есть Сити Гвардиолы уничтожил бы МЮ САФа в двух финалах ЛЧ с разгромными счетами? И это после трех побед подряд МЮ в АПЛ)) Очень сомнительно.
+1
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llolishe
Ответ robbaggio
На фотках это все болельщики Сити или есть ещё?
Многие еще в Турции -не смогли выйти с стадика
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Surviving
Ответ GuruFutbola
Вроде не ветка бундеслиги
Скучно)
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Борис Александрович
Ответ А. Мостовой
Дайте ему еще 2 миллиарда, может хоть тогда не надо будет покупать судей для побед.
Давай тебе столько дадим и тренером сделаем ? Сможешь так же ?)
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Syog1010
Пеп – персонаж ГТА
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Mitya26
Можно и беленькую налить ради такого случая.
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Overkiller
"У нас было 2 пакетика травы, 75 ампул мескалина, 5 пакетиков Диетиламид лизергиновой кислоты или ЛСД, солонка на половину наполненная кокаином и целое море разноцветных Амфетаминов, Барбитуратов и Транквилизаторов..."

Пепу после этого сезона можно ВСЁ )))
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0:4 на спотифай камп ноу
Может себе позволить. Тренер чемпион.
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Человек1991
Комментарий удален пользователем
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