«ПСЖ» готов продать Килиана Мбаппе.

Парижский клуб выставил 24-летнего форварда на продажу, сообщает журналист The Telegraph Джейсон Берт.

Это произошло после того, как футболист сообщил клубу, что ни при каких обстоятельствах не активирует опцию продления контракта.

выступает за « » с 2017 года. Его статистику можно найти здесь.