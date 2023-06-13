«ПСЖ» выставил Мбаппе на продажу (Джейсон Берт)

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» готов продать Килиана Мбаппе.

Парижский клуб выставил 24-летнего форварда на продажу, сообщает журналист The Telegraph Джейсон Берт. 

Это произошло после того, как футболист сообщил клубу, что ни при каких обстоятельствах не активирует опцию продления контракта. 

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Его статистику можно найти здесь

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67 комментариев

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Фут.Боль
Веселый клуб, конечно.
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Максим Яблонский
Дзагоеву в Рубине после выхола в РПЛ заместо Мусы нужен бегунок для передач за спину, как раз подойдет.
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FilinMD
Ответ Максим Яблонский
Дзагоеву в Рубине после выхола в РПЛ заместо Мусы нужен бегунок для передач за спину, как раз подойдет.
Отличная идея! Восхищен вашим подходом к трансферам!
+14
-1
+13
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Strateg 7
Посмотрим, прогнётся ли Мадрид под своё желание приобрести игрока, который их знатно опрокинул в недавнем прошлом...
Сколько же тогда было сказано громких слов, мол в Мадрид дважды не зовут)
+20
-8
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Nikolai Masakov
Такими темпами шейхи забросят ПСЖ и уйдут в АПЛ
+11
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Black Phoenix
Прошла любовь, завяли помидоры (с)

Теперь Мбаппе очень жалеет, что не перешёл в Реал. И это на фоне того как сливочные в прошлом году завоевали ЛЧ, Холанд с Сити в этом году на вершине клубного футбола, а сам Килиан дважды подряд позорно вылетает на ранней стадии плей-офф.

Это шапито летом будет максимально увлекательным.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ ТрактоПоктер
В Аль-Ахли уйдет
Главные претенденты Аль Уйдет и Аль Не Уйдет.
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&_Bishep_&
Ответ Nikolai Masakov
Такими темпами шейхи забросят ПСЖ и уйдут в АПЛ
Они похоже поняли, что в слабом чемпионате невозможно создать топ-клуб и целый сезон поддерживать его в тонусе.
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Максим Сарджян
Ответ rigobersong
Все равно там в моральном плане ниже падать не куда, так что для них это не проблема:) Они до сих пор оправдывают уход Рауля ради 7го номера для роналду, т.к. тот не мог играть с 9кой, и затребовал ультимативно 7, т.к. у него был бренд CR7, и Рауля при первой же возможности свипнули:))
«в моральном плане». мне кажется, человек, который написал этот комментарий аморален
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f0rmoceft
Теперь два месяца будут отправлять в Реал, пока шейхи не поднимут зп ещё на 50-60 млн.
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Spaten
Ну вот, построили команду для выигрыша Лиги чемпионов
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Akil Akil
Ответ Strateg 7
Посмотрим, прогнётся ли Мадрид под своё желание приобрести игрока, который их знатно опрокинул в недавнем прошлом... Сколько же тогда было сказано громких слов, мол в Мадрид дважды не зовут)
Мне интересно , а кто то из официальных лиц имеющих отношение к Реалу говорил такое ? Или вы комментарии пользователей выдаете за официальную позицию Реала ?
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Vlad Ryzhov
Ответ Akil Akil
Мне интересно , а кто то из официальных лиц имеющих отношение к Реалу говорил такое ? Или вы комментарии пользователей выдаете за официальную позицию Реала ?
Если не ошибаюсь, это слова Переса были как раз. Читал здесь, может быть недостоверная инфа
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Strateg 7
Ответ Akil Akil
Мне интересно , а кто то из официальных лиц имеющих отношение к Реалу говорил такое ? Или вы комментарии пользователей выдаете за официальную позицию Реала ?
Флорентино Перес о Мбаппе: «Нет никого выше «Реала», пусть он лучше остается в «ПСЖ». Я хотел видеть человека, живущего мечтой.
Ни один игрок в истории «Реала» не стоял выше, чем остальные. Это коллективный вид спорта. Мы не подпишем ни одного игрока, который поставил бы атмосферу в команде под угрозу».
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U
а кто там останется-то?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Юрий Поляков
И почем нынче Мбаппе ?)))
Если в мудриках, то 2-3.
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Денис Давыдов
В Арсенал ему надо, знатная гонка с Холландом будет
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Arthurino
Первые инсайды. Минимальная сумма, которую будут рассматривать ПСЖ 180 млн, в идеале хотят не меньше 200. Килиан должен был сообщить о своем решении до 31 июля, но шокировал руководство ПСЖ, сделав это сегодня. Катарцы очень недовольны французом и считают это давлением со стороны игрока. Мбаппе хочет присоединиться к Мадриду до начала предсезонки. ПСЖ готовит 120 млн за Кейна

3 сезон стартовал
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Газонокосильщик Хави
На самом деле тем, кто тут пишет про Реал, МЮ, Ливер. Тема еще в требованиях семейки мбапе. Он же даже волну поднял из-за того, что ему не забашляли за его изображение в форме сборной Франции. И теперь представьте, что он будет требовать от клубов
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Val Smith
Ответ Ya Tolik
Если строить ПСЖ на принципах Баварии (топ клуб без конкурентов и с успехами в Европе) то нужно начать с построения команды, а не сборища. Уход всех звёзд и построение с нуля самое то.
Ну не прямо с нуля. Веррати, Маркиньес, Хакими ещё не проданы.
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Lucky Luciano
Ответ Arthurino
Первые инсайды. Минимальная сумма, которую будут рассматривать ПСЖ 180 млн, в идеале хотят не меньше 200. Килиан должен был сообщить о своем решении до 31 июля, но шокировал руководство ПСЖ, сделав это сегодня. Катарцы очень недовольны французом и считают это давлением со стороны игрока. Мбаппе хочет присоединиться к Мадриду до начала предсезонки. ПСЖ готовит 120 млн за Кейна 3 сезон стартовал
Я думаю в районе 100 отпустят , как было с Холландом
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sargerasxd
Весело
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Lucky Luciano
Есть слушок что в Челси будет
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Doug DeMuro99
Если это правда то прикольно кто клюнет на Киллиана зная его кидок Реалу в 2021
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Газонокосильщик Хави
Абидная абида. Прям показывают зрелость))
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