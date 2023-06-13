«ПСЖ» выставил Мбаппе на продажу (Джейсон Берт)
«ПСЖ» готов продать Килиана Мбаппе.
Парижский клуб выставил 24-летнего форварда на продажу, сообщает журналист The Telegraph Джейсон Берт.
Это произошло после того, как футболист сообщил клубу, что ни при каких обстоятельствах не активирует опцию продления контракта.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Его статистику можно найти здесь.
Сколько же тогда было сказано громких слов, мол в Мадрид дважды не зовут)
Теперь Мбаппе очень жалеет, что не перешёл в Реал. И это на фоне того как сливочные в прошлом году завоевали ЛЧ, Холанд с Сити в этом году на вершине клубного футбола, а сам Килиан дважды подряд позорно вылетает на ранней стадии плей-офф.
Это шапито летом будет максимально увлекательным.
Ни один игрок в истории «Реала» не стоял выше, чем остальные. Это коллективный вид спорта. Мы не подпишем ни одного игрока, который поставил бы атмосферу в команде под угрозу».
3 сезон стартовал