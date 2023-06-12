Мбаппе сообщил «ПСЖ», что не продлит контракт до 2025-го. Клуб может продать форварда этим летом
Килиан Мбаппе не станет продлевать контракт с «ПСЖ».
Действующее соглашение форварда с парижским клубом рассчитано до 2024 года и содержит опцию продления на один сезон.
Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, футболист сегодня отправил официальное письмо в клуб, сообщив, что ни при каких обстоятельствах не будет активировать эту опцию.
Такое развитие событий не устраивает «ПСЖ». Если Мбаппе не продлит договор, клуб попытается продать игрока этим летом, чтобы не потерять его бесплатно в следующем году.
Основным претендентом на 24-летнего француза считается «Реал». Мадридский клуб планировал подписать нападающего год назад, но тогда он решил остаться в «ПСЖ» и подписал новый контракт.
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