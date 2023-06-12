Мбаппе сообщил «ПСЖ», что не продлит контракт до 2025-го. Клуб может продать форварда этим летом

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе не станет продлевать контракт с «ПСЖ».

Действующее соглашение форварда с парижским клубом рассчитано до 2024 года и содержит опцию продления на один сезон.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, футболист сегодня отправил официальное письмо в клуб, сообщив, что ни при каких обстоятельствах не будет активировать эту опцию.

Такое развитие событий не устраивает «ПСЖ». Если Мбаппе не продлит договор, клуб попытается продать игрока этим летом, чтобы не потерять его бесплатно в следующем году.

Основным претендентом на 24-летнего француза считается «Реал». Мадридский клуб планировал подписать нападающего год назад, но тогда он решил остаться в «ПСЖ» и подписал новый контракт.

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113 комментариев

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SeRgE23
Опять будет заигрывать с Реалом, Манчестерами. Потом ему позвонит Макрон, шейхи отвалят еще бабла и будет дальше признаваться в любви ПСЖ. Проходили уже
+131
-5
+126
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HI MARS
Тупанул Мбаппе прошлым летом.Оказывается,такие деньги которые он получает в Париже,сейчас вообще не деньги и Бензема на пенсии получает вдвое больше)
+98
-5
+93
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billfan
Продолжение сериала. Сезон номер два😃
+40
-1
+39
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Edwin_Hubble
Фанатье парижское встретит овациями, это другое.
+31
-5
+26
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RealJon
Ответ SeRgE23
Опять будет заигрывать с Реалом, Манчестерами. Потом ему позвонит Макрон, шейхи отвалят еще бабла и будет дальше признаваться в любви ПСЖ. Проходили уже
в фильме что за *ера тут делает МЮ, как говорится)))
+31
-5
+26
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Syndycate
Ответ MikhaL
Не очень понятно, зачем кому-то покупать его этим летом за космические деньги, когда можно договориться на огромный личный контракт и взять его бесплатно через год.
2 года назад так же говорили)
+16
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savik-A.M.
Ответ SeRgE23
Опять будет заигрывать с Реалом, Манчестерами. Потом ему позвонит Макрон, шейхи отвалят еще бабла и будет дальше признаваться в любви ПСЖ. Проходили уже
Увеличат в два раза личку и будет снова клясться в верности клубу
+10
-1
+9
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Геннадий Тимченко
Ответ Оригинальный Ник
Киллиан молодец. Подоил шейха, теперь можно и в Реал
ну до умений Неймара ему ещё далеко🤣
+9
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+7
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Рокко Сиффредди
Продлится. Вопрос цены.
+7
-1
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VuNePonimaete
Опять выбивает контракт, обманувший однажды обманет и второй раз. Мадрид должен идти только за Кейном. Любитель трансформеров пусть чешет в Барсу
+7
-1
+6
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Rio (BLR)
)
Макрон уже звонил
кто сейчас?
+5
0
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Val Smith
Ну что Перес разобьёт копилку или Катар купит МЮ и переложет черепашку из одного корма на в другой?
+7
-2
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MikhaL
Не очень понятно, зачем кому-то покупать его этим летом за космические деньги, когда можно договориться на огромный личный контракт и взять его бесплатно через год.
+8
-3
+5
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Hans Castorp
В Реале по большому счету его позиция то занята Винисиусом , который играет последние два года не хуже , имхо. Разве что только переделается в центрального нападающего, но непонятно как он будет на этой позиции смотреться. Но вероятнее всего действительно никуда не уйдет , и просто выдоит шейхов на самый большой контракт как минимум в Европе
+4
0
+4
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xDe xDe
Ответ Александр Северный
по делу не возьмёт. он такой же как и порток из аль насры , без свиты 0 без палочки. а Месси взял главный трофей в футболе с игроками уровня лиги Европы. пускай уж лучше будет де Брюйне.
Хосспаде, я ни слова не написал про Месси, а сектанты уже налетели.
+4
0
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Val Smith
Ответ SeRgE23
Опять будет заигрывать с Реалом, Манчестерами. Потом ему позвонит Макрон, шейхи отвалят еще бабла и будет дальше признаваться в любви ПСЖ. Проходили уже
Судя по тому что не продлили Рамоса и Месси и слухов что и Хакими готовы продать может и распродадут и сфокусируется на покупке МЮ. У ПСЖ крутая школа. Они вполне могут не затеряться даже без гигантских вливаний на мой взгляд.
+5
-1
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Nothern Lord
В футболе резко выросли зарплаты, пора выбивать контракт пожирнее. Всё правильно...
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Palich86
Ответ MikhaL
Не очень понятно, зачем кому-то покупать его этим летом за космические деньги, когда можно договориться на огромный личный контракт и взять его бесплатно через год.
Чтоб кто-нибудь другой его бесплатно не взял например
+4
0
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Nooruz Sher
Ответ billfan
Продолжение сериала. Сезон номер два😃
Сезон номер шесть 🕢
+4
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толпарь
Ответ MikhaL
Не очень понятно, зачем кому-то покупать его этим летом за космические деньги, когда можно договориться на огромный личный контракт и взять его бесплатно через год.
время, которое может поменять многое, плюс конкуренция, одни решат ждать, другие отвалят фуру денег и прощай игрок поколения.
+3
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haymaker
Ответ Temp LC
интересно, ПСЖ реально думает что кто-то купит Мбаппе за 300+ млн?
Аль-/подставь любое слово/
+2
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Водяра
Герой Франции будет доить свой клуб до последней.
+2
0
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xDe xDe
Представляю, что сейчас у Мбаппе на душе. Холанд в первом сезоне берёт требл и замахивается на ЗМ (ну, мы понимаем, что не возьмёт), в СА каждому второму топу вне зависимости от возраста выписывают контракты по 100 млн (а самому в СА не попасть, ибо саудиты берут только свободных агентов), ещё и ПСЖ снова провалился в ЛЧ.

P.s. Тем временем Леви: Фло, возьми Кейна? За 80. Ну ладно, за 70... *sarcasm*
+5
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SeRgE23
Ответ Val Smith
Судя по тому что не продлили Рамоса и Месси и слухов что и Хакими готовы продать может и распродадут и сфокусируется на покупке МЮ. У ПСЖ крутая школа. Они вполне могут не затеряться даже без гигантских вливаний на мой взгляд.
Он будет использовать рычаг, что звезд не продлили. ПСЖ не может остаться без звезд. Плюс еще есть Саудовская Аравия, где ему вполне могут дать 200-300 лямов в год. Конечно он туда не поедет (мое предположение), но для торга может использовать. Да и у ПСЖ после расставания с Месси, Рамосом и вероятно с Неймаром будет много денег, которые он захочет получить.
+2
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geoo9
Только вот кому он с его возросшими аппетита и эго нужен? Полагаю только Реалу
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