Килиан Мбаппе не станет продлевать контракт с «ПСЖ».

Действующее соглашение форварда с парижским клубом рассчитано до 2024 года и содержит опцию продления на один сезон.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, футболист сегодня отправил официальное письмо в клуб, сообщив, что ни при каких обстоятельствах не будет активировать эту опцию.

Такое развитие событий не устраивает « ». Если не продлит договор, клуб попытается продать игрока этим летом, чтобы не потерять его бесплатно в следующем году.

Основным претендентом на 24-летнего француза считается «Реал». Мадридский клуб планировал подписать нападающего год назад, но тогда он решил остаться в «ПСЖ» и подписал новый контракт.