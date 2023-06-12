Ротенберг поздравил с Днем России: «Нам посчастливилось родиться в самой большой стране мира с великим прошлым, замечательным настоящим и прекрасным будущим»

Теги СКА Сборная России по хоккею Виктор Тихонов Владислав Третьяк Александр Овечкин Павел Буре Валерий Харламов КХЛ Анатолий Тарасов Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил россиян с Днем России.

«Сегодня мы отмечаем День России! Нам посчастливилось родиться в самой большой стране мира с великим прошлым, замечательным настоящим и прекрасным будущим.

Россияне сделали множество важных научных открытий, первыми полетели в космос и победили в Великой Отечественной войне. Нам есть чем гордиться!

Мы гордимся и спортивными победами, а хоккей – один из самых успешных видов спорта в нашей стране.

Россияне давно стали законодателями мод в своем виде спорта. На счету сборных СССР и России множество побед на Олимпиадах и чемпионатах мира.

Наши лучшие хоккеисты и тренеры, такие, как Анатолий Тарасов, Виктор Тихонов, Валерий Харламов, Владислав Третьяк, Павел Буре, Александр Овечкин, навсегда вписали свои имена в историю мирового спорта.

Мы помним о своих легендах и каждый день трудимся над тем, чтобы принести России новую хоккейную славу. С праздником!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

42 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bosniec
Так откажись от гражданства Финляндии в пользу самой большой страны мира с великим прошлым, замечательным настоящим и прекрасным будущим
+64
-2
+62
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Роме повезло что он родился с фамилией Ротенберг. А в остальном всё печально...
+39
-1
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ноу криминалити
И все остальные страны нам завидуют (с)
+35
-1
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rdyabin@icloud.com
Есть люди, которые камменты пишут по методичке, а этот в жизни каждое слово по ней говорит. Юродивый.
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Про прекрасное будущее загнул)
Для начала россиянам придется пройти путь немцев, а это покаяние, презрение, репарации.
А уж потом возможно прекрасное будущее. Немцы же смогли, может и россияне смогут, хотя ментальность не в пользу славян.
+26
-6
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
"Жить прошлым, жертвуя настоящим, ради неясного
будущего" (c)
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexey alexeev
Ответ Bosniec
Так откажись от гражданства Финляндии в пользу самой большой страны мира с великим прошлым, замечательным настоящим и прекрасным будущим
ну он же не дурак
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
С таким человеком я не хочу идти в будущее.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
R
а ещё сколько могли бы изобрести и открыть, если бы не гэбня в период большевиков и нынешней итерации.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рома Студилов
Заберите у него порошок пожалуйста.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexey Catalonsky
С днем Финляндии! добавил Ротенберг.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Magicbrain
А что сегодня у финов тоже день независимости?)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NickN
Достойный
Единственный
Благородный
Ироничный
Лучший
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Ну
Ответ alexey alexeev
ну он же не дурак
А кто же он?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
robson82
Да, Рома, тебе и твоим родственникам, действительно, повезло родиться в такой стране.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Дольский
Ну вам то да) А людям тут жить)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antifa rise up
Ответ Алекс Ну
А кто же он?
Финансово заинтересованный лжец
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пол Ганарара:
Ответ rdyabin@icloud.com
Есть люди, которые камменты пишут по методичке, а этот в жизни каждое слово по ней говорит. Юродивый.
понимаешь, он не юродивый, он ушлый, и ему даже в кайф, наверное, произносить эти циничные фразы
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
"Мы живем в самой прекрасной стране на свете и все остальные страны нам завидуют" (с)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Whiskeyman
Маэстро фальши, глупости и лицемерия!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexey alexeev
Ответ Алекс Ну
А кто же он?
хитрый паразит из опг озеро
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
йозе марино
Читал и вспомнил про депутатов из Наша Russia))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BillShen
И не посчастливилось родиться с вротенбергами гангреной и путиным у власти.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Святой Аквариум
у самого ротенберга настоящее замечательное, это уж точно - не каждому дано при жизни играться живыми хоккеистами
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sobachkin
И эта большая страна, остаётся бедной, ну кроме кланов вроде Ротенбергов, которые когда-то были просто физкультурнмками, а теперь госконтракты гребут
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий