Ротенберг поздравил с Днем России: «Нам посчастливилось родиться в самой большой стране мира с великим прошлым, замечательным настоящим и прекрасным будущим»

Роман Ротенберг поздравил россиян с Днем России.

«Сегодня мы отмечаем День России! Нам посчастливилось родиться в самой большой стране мира с великим прошлым, замечательным настоящим и прекрасным будущим.

Россияне сделали множество важных научных открытий, первыми полетели в космос и победили в Великой Отечественной войне. Нам есть чем гордиться!

Мы гордимся и спортивными победами, а хоккей – один из самых успешных видов спорта в нашей стране.

Россияне давно стали законодателями мод в своем виде спорта. На счету сборных СССР и России множество побед на Олимпиадах и чемпионатах мира.

Наши лучшие хоккеисты и тренеры, такие, как , , , Владислав Третьяк, , , навсегда вписали свои имена в историю мирового спорта.

Мы помним о своих легендах и каждый день трудимся над тем, чтобы принести России новую хоккейную славу. С праздником!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.