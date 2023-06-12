Ротенберг поздравил с Днем России: «Нам посчастливилось родиться в самой большой стране мира с великим прошлым, замечательным настоящим и прекрасным будущим»
Роман Ротенберг поздравил россиян с Днем России.
«Сегодня мы отмечаем День России! Нам посчастливилось родиться в самой большой стране мира с великим прошлым, замечательным настоящим и прекрасным будущим.
Россияне сделали множество важных научных открытий, первыми полетели в космос и победили в Великой Отечественной войне. Нам есть чем гордиться!
Мы гордимся и спортивными победами, а хоккей – один из самых успешных видов спорта в нашей стране.
Россияне давно стали законодателями мод в своем виде спорта. На счету сборных СССР и России множество побед на Олимпиадах и чемпионатах мира.
Наши лучшие хоккеисты и тренеры, такие, как Анатолий Тарасов, Виктор Тихонов, Валерий Харламов, Владислав Третьяк, Павел Буре, Александр Овечкин, навсегда вписали свои имена в историю мирового спорта.
Мы помним о своих легендах и каждый день трудимся над тем, чтобы принести России новую хоккейную славу. С праздником!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Для начала россиянам придется пройти путь немцев, а это покаяние, презрение, репарации.
А уж потом возможно прекрасное будущее. Немцы же смогли, может и россияне смогут, хотя ментальность не в пользу славян.
будущего" (c)
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