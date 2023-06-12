Глебов в «Спартаке» хочет получать 1,8-2 млн евро в год. Клуб готов предложить не более 1,5 млн (Metaratings)

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Данил Глебов деньги Футбол

Финансовые запросы Данила Глебова мешают его переходу в «Спартак» из «Ростова».

Как утверждает Metaratings, Глебов хотел бы зарабатывать в московском клубе 1,8-2 млн евро за сезон.

Красно-белые готовы предложить хавбеку контракт с зарплатой 1,2-1,5 млн евро в год, не более.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов предложить за 23-летнего опорника 6-7 млн евро, а «Ростов» хочет не менее 10 млн.

В конце мая Глебов продлил контракт с «Ростовом» на 5 лет. Статистика футболиста – здесь.

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150 комментариев

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Вадим Серегин
А не переел ли он рыбного супа?)) За такую зарплату топ игроки играют в Италии и Испании. А здесь...дрова дровами.
+162
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Dmitry Belikov
Будет все как обычно: агент отторгует для него несоразмерный контракт, а дальше этот игрок превратиться в бесполезное дерево, которого у нас и так выше головы.....
+72
-1
+71
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Никита Самарин
Запросы космические в сегодняшних реалиях. Он Спартаку и не особенно нужен, игроков на эту позицию достаточно (Литвинов, Умяров, Мартинс, Пруцев).
+57
-1
+56
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Вадим Серегин
А не переел ли он рыбного супа?)) За такую зарплату топ игроки играют в Италии и Испании. А здесь...дрова дровами.
Спартак грех не разводить на деньги.
+59
-25
+34
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Tigo_Volchara93
Какие 10 млн, какие 6-7 🤯🤯🤯 игрок объективно стоит Максиму 2,5 € и зп максимум 600к€ в гож, максимум !
+31
-5
+26
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Плакса Джон ушел налево
Ответ Вадим Серегин
А не переел ли он рыбного супа?)) За такую зарплату топ игроки играют в Италии и Испании. А здесь...дрова дровами.
Ну глянь на зарплату Зобнина и других спартаковских топарей, чем он хуже их?
+37
-17
+20
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Давид Золотов
Я не понял а он вообще зачем? Неужели нету никого лучше? Я понимаю паспорт но у нас играет максимум 3-4 иностранца в старте
+12
0
+12
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Дмитрий Ким
Да не горит он играть за Спартак! Да и не нужен он с такими запросами
+8
0
+8
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За_909!
Ответ arlovski
так мож он лучше этих?
в каком аспекте игры?
+7
0
+7
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Александр Поливенко
Ответ Dmitry Belikov
Будет все как обычно: агент отторгует для него несоразмерный контракт, а дальше этот игрок превратиться в бесполезное дерево, которого у нас и так выше головы.....
Превратится... Так он и есть бесполезное дерево
+8
-1
+7
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paratruper17
Ответ Евгений Аминский
Глушакова вернуть надо он говорил готов играть бесплатно
Тот случай, когда "бесплатно" обернётся гораздо большими потерями
+9
-2
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paratruper17
Красное дерево стоит дорого
+9
-2
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Дмитрий Махаев
Мне кажется в нынешней ситуции надо ввести потолок зарпла для наших, так сказать футболистов, 1 млн$ в год, они и столько то не заслуживают.
+9
-3
+6
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Злодей Спб
А я думал бесплатно за ромбик все в спартаке играют. Ну кроме Промеса - он то просто в России от правосудия прячется под видом футболиста :)
+14
-9
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Фантом
Ну в общем-то оно логично.

Сейчас у него все хорошо, прочное место в основе и капитанская повязка. Менять имеющийся клуб на другой такой же с риском не прижиться, не сработаться с тренером, не попасть в состав и т.п. можно либо из ностальгических соображений (но он не воспитанник "Спартака" и не москвич), либо ради сильного увеличения зарплаты.

До переподписания контракта Глебов получал что-то вроде 0.9 миллиона в год. В новом контракте зарплата наверняка была заметно повышена под текущий статус, соответственно, сейчас это как минимум 1.2-1.3 миллиона. Следовательно, ему будет интересен переход, только если ему предложат существенно больше, а это как раз под 2 миллиона и получается.
+4
0
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Евгений Аминский
Ответ paratruper17
Красное дерево стоит дорого
Глушакова вернуть надо он говорил готов играть бесплатно
+6
-2
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Quiet Dad
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Спартак грех не разводить на деньги.
Любой клуб готовый столько платить грех не разводить.
+5
-2
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Shadow1882
Хороший способ заставить отстать тех, кто докучает вниманием
+3
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софочка
Ответ Вадим Серегин
А не переел ли он рыбного супа?)) За такую зарплату топ игроки играют в Италии и Испании. А здесь...дрова дровами.
А почему он, как любой другой человек, не может хотеть зарабатывать больше?
+4
-1
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Вадим Серегин
Ответ Плакса Джон ушел налево
Ну глянь на зарплату Зобнина и других спартаковских топарей, чем он хуже их?
А вот зобнин и подобные ему дети лимита - не есть пример правильного подхода. Наоборот нужно уходить от этого, а не "как у других".... пешеходов
+7
-4
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Ростовский72
Можно подумать, что это сам Глебов на Спартак вышел))) Москва предложила, Глебов сделал встречное предложение. Не нравиться, проходим мимо, зачем возмущаться-то?)). Глебову и в Ростове не плохо.
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Baggio79
Когда в такой новости слово "евро" заменится словом "рублей", можно будет говорить, что российский футбол встал на путь выздоровления. Пока же ситуация стабильно тяжелая.
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riverman1980
Ответ Вадим Серегин
А не переел ли он рыбного супа?)) За такую зарплату топ игроки играют в Италии и Испании. А здесь...дрова дровами.
Это какой топ-игрок в Испании сейчас готов подписать контракт с зп в 2 млн евро в год?
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Lumberjack
Больше золота агентам!
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Kabardinka
Ответ Алла Коньшина
Столько ненужных сентенций,и чего вы чужие деньги считаете,жадность заела?! Не нужны вы со своим Спартаком никому,надеюсь ,Глебову тоже.Если кто помнит,то Ни Один ушедший из Ростова не заиграл лучше ни в одной команде:Норманн нулевой,Скопинцев закис,даже Бахтияр играет кое-как,Чистякова просто затрамбовали-дальше продолжать?А в Ростове они гремели.Пусть уж наши дома хорошо играют,чем лавки полируют где-то.Вон и Ионов домой запросился из богатого Краснодара в бедный,но гордый и благодарный Ростов.
Ничего, что у Ионова дом в Питере?
Он конечно сейчас не уровень Зенита, но если бы позвали, поскакал бы на всех четырёх)
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