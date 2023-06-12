Глебов в «Спартаке» хочет получать 1,8-2 млн евро в год. Клуб готов предложить не более 1,5 млн (Metaratings)

Финансовые запросы Данила Глебова мешают его переходу в «Спартак» из «Ростова».

Как утверждает Metaratings, хотел бы зарабатывать в московском клубе 1,8-2 млн евро за сезон.

Красно-белые готовы предложить хавбеку контракт с зарплатой 1,2-1,5 млн евро в год, не более.

Ранее сообщалось, что « » готов предложить за 23-летнего опорника 6-7 млн евро, а «Ростов» хочет не менее 10 млн.

В конце мая Глебов продлил контракт с « » на 5 лет. Статистика футболиста – здесь.