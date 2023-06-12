Глебов в «Спартаке» хочет получать 1,8-2 млн евро в год. Клуб готов предложить не более 1,5 млн (Metaratings)
Финансовые запросы Данила Глебова мешают его переходу в «Спартак» из «Ростова».
Как утверждает Metaratings, Глебов хотел бы зарабатывать в московском клубе 1,8-2 млн евро за сезон.
Красно-белые готовы предложить хавбеку контракт с зарплатой 1,2-1,5 млн евро в год, не более.
Ранее сообщалось, что «Спартак» готов предложить за 23-летнего опорника 6-7 млн евро, а «Ростов» хочет не менее 10 млн.
В конце мая Глебов продлил контракт с «Ростовом» на 5 лет. Статистика футболиста – здесь.
Сейчас у него все хорошо, прочное место в основе и капитанская повязка. Менять имеющийся клуб на другой такой же с риском не прижиться, не сработаться с тренером, не попасть в состав и т.п. можно либо из ностальгических соображений (но он не воспитанник "Спартака" и не москвич), либо ради сильного увеличения зарплаты.
До переподписания контракта Глебов получал что-то вроде 0.9 миллиона в год. В новом контракте зарплата наверняка была заметно повышена под текущий статус, соответственно, сейчас это как минимум 1.2-1.3 миллиона. Следовательно, ему будет интересен переход, только если ему предложат существенно больше, а это как раз под 2 миллиона и получается.
Он конечно сейчас не уровень Зенита, но если бы позвали, поскакал бы на всех четырёх)