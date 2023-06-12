Умер Сильвио Берлускони. Экс-владельцу «Милана» и президенту «Монцы» было 86 лет

Теги Милан серия А Италия происшествия Сильвио Берлускони Монца Политика Футбол

Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни.

Президент «Монцы» и бывший владелец «Милана» скончался сегодня в больнице Сан-Раффаэле в Милане, сообщает Corriere della Sera.

В апреле стало известно о лейкемии у бывшего премьер-министра Италии. 

Берлускони вновь оказался в больнице в прошлую пятницу после 45-дневной госпитализации, которая закончилась несколько недель назад. Она была вызвана пневмонией, которая развилась на фоне лейкемии.

171 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Романов
Конечно неоднозначный человек , но очень выдающийся
Царство небесное
+227
-17
+210
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Вечная память выдающемуся человеку!
+137
-14
+123
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эмиль Джафаров
Выдающийся человек в мире футбола, имеющий право стоять в одном ряду с Пересом. Земля пухом
+135
-18
+117
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Uf1k
Ответ Константин Филимонов
В 86 лет шок ведь когда люди умирают... Хотя если речь не про Россию, то в целом да...
приплетание России произошло успешно
+128
-11
+117
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Ответ Александр Романов
Конечно неоднозначный человек , но очень выдающийся Царство небесное
Его эпоху в Милане на посту президента клуба можно смело ставить в один ряд с эпохами Бернабеу и Переса в Реале. От Ван Бастена, Гуллита и Райкарда до Шевченко и Кака, это было величайшее время в истории клуба.
+91
-4
+87
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angry horse
Человек, открывший миру Арриго Сакки.
Сделал Милан великим. Светлая память 🙏
+59
-5
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WhitePeacock
Когда нибудь про его жизнь снимут фильм,и он будет чертовски хорош,так же как и сам Сильвио.Один из лучших управленцев в современном футболе,да и мотиватор классный...был
+56
-3
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Бервинов
Дожил до почтенного возраста в хорошем уму, был личностью в политике и бизнесе, заработал богатства - жизнь удалась на 200%
+54
-8
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
art_1
Великую жизнь прожил
+52
-10
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Light Yagami
Опять не тот дед.(
+83
-42
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugenie Bond
Ответ Константин Филимонов
В 86 лет шок ведь когда люди умирают... Хотя если речь не про Россию, то в целом да...
миссия приплести Россию успешно выполнена
+21
-3
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кубань краснодар фан
Крутой дядька был. Царство небесное 🙏🏼
+25
-7
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бека Алиханов
Ответ angry horse
Человек, открывший миру Арриго Сакки. Сделал Милан великим. Светлая память 🙏
Вроде можно и сказать, человек открывший миру Лигу Чемпионов. Где то читал, что именно из за его действий УЕФА пошла вносить реформировать КЧ, ставшем ЛЧ.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дэвид Линч
Охохо. Берл - глыба. Без него футбол был бы не тем.

Создатель Великого Милана. Спасибо за то, что стал создателем той команды, которая влюбила меня в Милан, итальянский футбол и вообще привил любовь к мячу.

Покойся с миром.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergey Smolensky
Олд-скулы уходят...
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Legend
Интересный мужик был. Забавно, что для многих он запомнился владельцем Милана, а не премьером Италии.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arty K.
Чтоб все так жили, как он жил!
Вечный покой интересному человеку
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Almaz KENZHEBEKOV
спасибо за Милан, пойкойтесь миром!
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MarioAlex
Спасибо за Великий Милан, Дон Сильвио! Будем помнить. Светлая память
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Сухов
Благодаря этому великому человеку мы смотрели чемпионат Италии 🇮🇹
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugenie Bond
Как человек конечно был неоднозначный ,но при этом любящий свое дело и уж харизматичный тоже ,Итальянец во всей красе. Покойся с миром Сильвио
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Тюрин
Ответ WhitePeacock
Когда нибудь про его жизнь снимут фильм,и он будет чертовски хорош,так же как и сам Сильвио.Один из лучших управленцев в современном футболе,да и мотиватор классный...был
уже есть "Лоро" называется
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПравдоРуб
Царство небесное! Крутой был дядька и один из лучших президентов клуба всех времен
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любитель побеждать
Ответ fenix3020
Комментарий удален модератором
Весь мир ждет когда Сорос сдохнет
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Пузырёв
Ушла Эпоха!
Как к нему не относись...
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий