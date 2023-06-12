Умер Сильвио Берлускони. Экс-владельцу «Милана» и президенту «Монцы» было 86 лет
Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни.
Президент «Монцы» и бывший владелец «Милана» скончался сегодня в больнице Сан-Раффаэле в Милане, сообщает Corriere della Sera.
В апреле стало известно о лейкемии у бывшего премьер-министра Италии.
Берлускони вновь оказался в больнице в прошлую пятницу после 45-дневной госпитализации, которая закончилась несколько недель назад. Она была вызвана пневмонией, которая развилась на фоне лейкемии.
Царство небесное
Сделал Милан великим. Светлая память 🙏
Создатель Великого Милана. Спасибо за то, что стал создателем той команды, которая влюбила меня в Милан, итальянский футбол и вообще привил любовь к мячу.
Покойся с миром.
Вечный покой интересному человеку
Как к нему не относись...