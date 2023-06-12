Умер Сильвио Берлускони. Экс-владельцу «Милана» и президенту «Монцы» было 86 лет

Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни.

Президент «Монцы» и бывший владелец « » скончался сегодня в больнице Сан-Раффаэле в Милане, сообщает Corriere della Sera.

В апреле стало известно о лейкемии у бывшего премьер-министра Италии.

Берлускони вновь оказался в больнице в прошлую пятницу после 45-дневной госпитализации, которая закончилась несколько недель назад. Она была вызвана пневмонией, которая развилась на фоне лейкемии.