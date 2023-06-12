Гвардиола может возглавить сборную после периода в «Ман Сити». Он больше не планирует переход в Серию А (The Guardian)
Пеп Гвардиола может поработать в сборной после этапа в «Манчестер Сити».
Ранее стало известно, что 52-летний тренер планирует остаться в «Ман Сити» до 2025-го.
По информации The Guardian, испанский специалист раньше планировал возглавить клуб из Серии А, чтобы добиться успеха в четырех главных европейских лигах.
Однако планы Гвардиолы изменились. Одна из опций продолжения карьеры – работа со сборной.
Пеп работает в «Манчестер Сити» 7 лет. За это время Гвардиола взял с клубом 14 трофеев, оформив требл в завершившемся сезоне.
Я вживую видел историческое счастье «Сити». Ну, как счастье – Пеп сказал, что ему просто окей 😂
Гвардиола – первый тренер с двумя треблами. Собрал в «Сити» все возможные титулы
Ждём Пепа👍🏻
а вот серия А было бы интересно, да
а Барсу и после Пепа гегемоном не назвать