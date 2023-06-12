Гвардиола может возглавить сборную после периода в «Ман Сити». Он больше не планирует переход в Серию А (The Guardian)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола может поработать в сборной после этапа в «Манчестер Сити».

Ранее стало известно, что 52-летний тренер планирует остаться в «Ман Сити» до 2025-го.

По информации The Guardian, испанский специалист раньше планировал возглавить клуб из Серии А, чтобы добиться успеха в четырех главных европейских лигах.

Однако планы Гвардиолы изменились. Одна из опций продолжения карьеры – работа со сборной.

Пеп работает в «Манчестер Сити» 7 лет. За это время Гвардиола взял с клубом 14 трофеев, оформив требл в завершившемся сезоне.

Я вживую видел историческое счастье «Сити». Ну, как счастье – Пеп сказал, что ему просто окей 😂

Гвардиола – первый тренер с двумя треблами. Собрал в «Сити» все возможные титулы

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106 комментариев

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ostap&mio&dio
Ответ pit4er
Что будут делать хейтеры, если Гвардиола выиграет ЧМ, не потратив ни цента на трансферы защитников?)
"Выиграть ЧМ с Испанией не так сложно, вот если бы он взял сборную Латвии и с ней бы стал чемпионом мира"...
+165
-9
+156
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pit4er
Что будут делать хейтеры, если Гвардиола выиграет ЧМ, не потратив ни цента на трансферы защитников?)
+119
-15
+104
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Зелёный гопник
Как раз Россию вернут в евротурниры😄
Ждём Пепа👍🏻
+68
-4
+64
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Пирс Морган
Ответ pit4er
Что будут делать хейтеры, если Гвардиола выиграет ЧМ, не потратив ни цента на трансферы защитников?)
Скажут, зато он бы не смог победить на ЧМ с Боснией и Герцеговиной
+37
-2
+35
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Артём Горбенко
Ответ Игорь Новиков
Не все. Не все топ-лиги)
ну во Франции его кроме ПСЖ никто не потянет, а с ними выиграть лигу 1 и школьный физрук сможет
а вот серия А было бы интересно, да
+25
-3
+22
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Albert Rrahmani
логично, в клубном футболе выиграл все, а вот в сборной будут новые большие цели, в том числе и победа на ЧМ, как самый статусный трофей во всем футболе
+23
-5
+18
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benjamin92
Ответ Пирс Морган
Скажут, зато он бы не смог победить на ЧМ с Боснией и Герцеговиной
А если победит - скажут с двумя странами любой сможет, попробовал бы с одной Герцеговиной 😄
+18
-1
+17
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benjamin92
Ответ Непристойное предложение
в Италии ему никто не даст столько денег на трансферы. если бы у Пепа был состав как у индзаги- он бы из группы в ЛЧ не ввшел
Если бы Индзаги был гт МанСити, он бы слил АПЛ Клоппу, не выиграл бы требл, и его бы уволили через полтора сезона
+18
-3
+15
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ОМАР бб
Ответ Непристойное предложение
в Италии ему никто не даст столько денег на трансферы. если бы у Пепа был состав как у индзаги- он бы из группы в ЛЧ не ввшел
У него тактика для лучших, по этому он лучший в мире. Как Раньери, Эмери, Индзаги тактика для средних. Гвардиолу никто уволит даже тогда когда нет результата(ЛЧ). Игрой, тактикой у него всегда порядке, только удача не хватает
+19
-4
+15
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Sabaka Sabaka
Ответ Зелёный гопник
Как раз Россию вернут в евротурниры😄 Ждём Пепа👍🏻
лол, когда Россию вернут он уже тренировать закончит, если вообще не помрет
+21
-7
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Эрик Оганезов
Ответ Непристойное предложение
в Италии ему никто не даст столько денег на трансферы. если бы у Пепа был состав как у индзаги- он бы из группы в ЛЧ не ввшел
с чего ты взял?
+19
-7
+12
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Altim
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Никаких сборных. Ждём Пепа в Ювентусе! Сборную можно взять лет в 60, под конец карьеры, будет вишенка на торте.
Вряд ли он пойдёт в команду, у которой в любой момент могут снять очки, после такого комфортного пребывания в Ман Сити.
+9
0
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Милан137
По мне так пускай бы он тренировал Сити до конца карьеры, шейхи полностью его поддерживают, никакого давления нет, все выиграл, деньги дают сколько хочешь, идеальная работа и жизнь у Пепа ☝️👍 ...
+8
-1
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United_LP
Китаец с Интера обидел)
+8
-2
+6
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Vitto
Ответ VictorVallecano
В Италии нет клуба с безграничным бюджетом, а Пеп без этого не сможет, поэтому логично.
У Барсы был безграничный бюджет? Нет, он (Пеп) затыкал дыры воспитанниками.
+6
-1
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mr_ h2o
Ответ Артём Горбенко
ну во Франции его кроме ПСЖ никто не потянет, а с ними выиграть лигу 1 и школьный физрук сможет а вот серия А было бы интересно, да
Самое забавное, что с Барселоной. Баварией и Сити тоже чемпы до и после него достаточно легко брали все кому не лень
+6
-2
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Zombieset
Осталось подобрать самую богатую сборную под Пепа, чтобы игроков туда мог заказывать, каких ему захочется. Есть такие на примете?
+3
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Ден Ден
Ответ Милан137
По мне так пускай бы он тренировал Сити до конца карьеры, шейхи полностью его поддерживают, никакого давления нет, все выиграл, деньги дают сколько хочешь, идеальная работа и жизнь у Пепа ☝️👍 ...
Пеп амбициозный, ему вполне может захотеться новых вызовов. Не будь он таким, то не достиг бы нынешних успехов)
+3
0
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Yerbo
Ответ benjamin92
Если бы Индзаги был гт МанСити, он бы слил АПЛ Клоппу, не выиграл бы требл, и его бы уволили через полтора сезона
самое интересное и ты прав , и он скорее всего тоже :))
+3
0
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Kikilboka
Ответ Sergeev55
вот в сборной и будет понятно какой из Пепа тренер
А так непонятно, да?)
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Артём Горбенко
Ответ che kaif
В серии а нет гегемона подходящего для доминирования с Пепом
Ох уж эти гегемоны Барса и Сити, которые до прихода Пепа, конечно, были топами, но и так уж гегемонии своих лиг их точно было не назвать
а Барсу и после Пепа гегемоном не назвать
+7
-4
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Лёха Жданчик
Саутгейт обделался когда увидел эту новость))
+2
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Барыга блинами
На клубном уровне полностью прошёл футбол, настало время переключить режим игры на сборную)
+2
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eskerro
Ответ ОМАР бб
У него тактика для лучших, по этому он лучший в мире. Как Раньери, Эмери, Индзаги тактика для средних. Гвардиолу никто уволит даже тогда когда нет результата(ЛЧ). Игрой, тактикой у него всегда порядке, только удача не хватает
Он из худших, сделал бы лучших
+3
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Vitto
Ответ Zombieset
Осталось подобрать самую богатую сборную под Пепа, чтобы игроков туда мог заказывать, каких ему захочется. Есть такие на примете?
Бразилия.
+1
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