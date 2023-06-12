НБА. Плей-офф. Финал. «Денвер» примет «Майами» в 5-м матче
Сегодня в рамках пятого матча финальной серии плей-офф НБА 2023 года находящийся в шаге от чемпионства «Денвер» на своем паркете примет «Майами».
НБА
Финал
Пятый матч
- Дата проведения
- 13 июня, 03.30, «Ball Arena»
«Денвер» ведет в серии – 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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