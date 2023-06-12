НБА. Плей-офф. Финал. «Денвер» примет «Майами» в 5-м матче

Теги результаты Денвер Майами НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в рамках пятого матча финальной серии плей-офф НБА 2023 года находящийся в шаге от чемпионства «Денвер» на своем паркете примет «Майами».

НБА

Плей-офф

Финал

Пятый матч

Денвер – Майами
Дата проведения
13 июня, 03.30, «Ball Arena»
Онлайн матча

«Денвер» ведет в серии – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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Финал НБА разогревается! «Майами» играет в свой баскетбол, «Денвер» впервые проигрывает в плей-офф дома

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18 комментариев

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МЗ
Единственное сожаление по этому поводу: до октября баскетбол НБА всё...
+6
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NikolayOss
Даёшь хороший баскетбол!
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За Валенсию с 1999
Ответ Кирилл
Эти 8 дней могут стать одними из лучших в спортивной истории Сербии: Сборная Сербии стала чемпионами мира по баскетболу 3х3 и Новак Джокович стал рекордсменом по числу трофеев Большого шлема. Теперь осталось дело за Николой и Денвером ) Надо не подвести )
Плюс Кержаков возглавит в эти дни один из сербских клубов. Тоже знаменательное событие
+1
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The_Enot
Последний матч сезона или..!
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Кирилл
Эти 8 дней могут стать одними из лучших в спортивной истории Сербии: Сборная Сербии стала чемпионами мира по баскетболу 3х3 и Новак Джокович стал рекордсменом по числу трофеев Большого шлема.

Теперь осталось дело за Николой и Денвером )
Надо не подвести )
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Mr.Alien
За Майами и Джимбо! Надо верить в чудо
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Ru Ru
Ответ Додик Аксель
Сэкономишь на поездке в Майами и сходишь в бар....
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Додик Аксель
Ответ Ru Ru
Комментарий удален модератором
Будет кому проставляться за победу. Но похоже это будет последний матч в ПО и мы до осени останемся без баскета НБА.
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За Валенсию с 1999
Ответ Додик Аксель
Сэкономишь на поездке в Майами и сходишь в бар....
Хорошее у тебя имя. Тебе к лицу
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ПП ПП
Ответ За Валенсию с 1999
Сегодня Колорадо и Сербия будут гулять)
Колорадо начнёт сегодня а вот Сербия только завтра.
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