Кержаков может возглавить «Спартак» из Суботицы (Sport24)

Теги премьер-лига Россия Александр Кержаков высшая лига Сербия Спартак Суботица Футбол

Экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков может стать тренером сербского «Спартака».

Как утверждает Sport24, российский специалист может возглавить «Спартак» из Суботицы, занявший 10-е место в чемпионате Сербии по итогам плей-офф.

Последним местом работы экс-тренера «Пари НН» была кипрская «Кармиотисса», которую он покинул 1 апреля 2023 года.

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26 комментариев

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utsh44psmr
«Из Суботицы» можно было не добавлять
+32
-2
+30
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Bartez1986
Спортс, уберите из Суботицы. Трафик обеспечен. Не благодарите
+20
-2
+18
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T622222
Господи хорошо дочитал до конца, а то вспотел даже 🎈
+13
-1
+12
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Bartez1986
или ЦСКА из Воскресеньицы
+6
0
+6
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шатанледс 12
Ответ Bartez1986
Спортс, уберите из Суботицы. Трафик обеспечен. Не благодарите
спортс уже не тот
+3
0
+3
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ws357
Ответ T622222
Господи хорошо дочитал до конца, а то вспотел даже 🎈
Быстро же ты потеешь, за долю секунды)
+3
0
+3
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Слутск Халлского
Суботицкий Спартак, ветер северный
+1
0
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alx_lv
Спортс уже не тот на заголовки
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Spiker1606
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
В заголовке надо было написать: "Кержаков может возглавить Спартак"
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damondiamond
про Воскресеньеце уже можно?
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che kaif
Понесло Кержа по кочкам
А так хорошо начинал в НН
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ALMANAC
Перспективный заголовок мог бы быть
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Андрей Яковлев
Саня! Тебя же тошнить в этой форме должно два раза в день!!!
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Злодей Спб
Керж принципиально работать в России не хочет или не приглашают? После его интервью сложилось впечатление, что он как свинтил из РФ, так и не возвращался.
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brace
Читаю и думаю: ничего себе.... А потом вижу, что Спартак-то из Суботицы
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AminO2
Понедельник начинается в Суботице.
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RomvB
Не, ну сами себе "злобные буратины" ... )
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Илья Богданов
Ответ ws357
Быстро же ты потеешь, за долю секунды)
Или ооочень медленно читает)
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alexsem69
Огласите весь список 😆
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Kranmeister
Ответ Bartez1986
или ЦСКА из Воскресеньицы
В Работнички!
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