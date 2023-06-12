Кержаков может возглавить «Спартак» из Суботицы (Sport24)

Экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков может стать тренером сербского «Спартака».

Как утверждает Sport24, российский специалист может возглавить « » из Суботицы, занявший 10-е место в чемпионате Сербии по итогам плей-офф.

Последним местом работы экс-тренера «Пари НН» была кипрская «Кармиотисса», которую он покинул 1 апреля 2023 года.

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