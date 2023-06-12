Евгений Гинер: «Этот ЦСКА с Федотовым способен бороться с «Зенитом». Состав – не самое главное»

Президент ЦСКА уверен, что клубу по силам бороться с «Зенитом».

«Этот состав ЦСКА с Федотовым способен бороться с « ». Говорят, что в футбол играют футболисты, а решает самоотдача и качество. У «Зенита» очень сильный состав. Но это не значит, что с ними нельзя бороться. Состав – не самое главное в футболе.

Почему «Зенит» тогда доминирует? Я не могу ответить на этот вопрос. Мы с отработали первый сезон, поэтому все впереди. В моем понимании – все умеют играть, но самое главное – какую тактику избирает тренер и как он ставит игру. Это очень важно», – сказал после победы в Фонбет Кубке России.

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