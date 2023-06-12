Евгений Гинер: «Этот ЦСКА с Федотовым способен бороться с «Зенитом». Состав – не самое главное»
Президент ЦСКА уверен, что клубу по силам бороться с «Зенитом».
«Этот состав ЦСКА с Федотовым способен бороться с «Зенитом». Говорят, что в футбол играют футболисты, а решает самоотдача и качество. У «Зенита» очень сильный состав. Но это не значит, что с ними нельзя бороться. Состав – не самое главное в футболе.
Почему «Зенит» тогда доминирует? Я не могу ответить на этот вопрос. Мы с Федотовым отработали первый сезон, поэтому все впереди. В моем понимании – все умеют играть, но самое главное – какую тактику избирает тренер и как он ставит игру. Это очень важно», – сказал Евгений Гинер после победы в Фонбет Кубке России.
ЦСКА – король Кубка России! 10 лет ждали титула, но в XXI веке – рекордсмены
И подмигнул)
Будут со Спартаком в следующем сезоне сражаться