Евгений Гинер: «Этот ЦСКА с Федотовым способен бороться с «Зенитом». Состав – не самое главное»

Теги ЦСКА Зенит Евгений Гинер премьер-лига Россия Владимир Федотов Чемпионат.com Футбол

Президент ЦСКА уверен, что клубу по силам бороться с «Зенитом».

«Этот состав ЦСКА с Федотовым способен бороться с «Зенитом». Говорят, что в футбол играют футболисты, а решает самоотдача и качество. У «Зенита» очень сильный состав. Но это не значит, что с ними нельзя бороться. Состав – не самое главное в футболе.

Почему «Зенит» тогда доминирует? Я не могу ответить на этот вопрос. Мы с Федотовым отработали первый сезон, поэтому все впереди. В моем понимании – все умеют играть, но самое главное – какую тактику избирает тренер и как он ставит игру. Это очень важно», – сказал Евгений Гинер после победы в Фонбет Кубке России.

ЦСКА – король Кубка России! 10 лет ждали титула, но в XXI веке – рекордсмены

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MstAndreev
Евгений Гинер: «Состав – не самое главное»

И подмигнул)
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jqzn88xn6n
Сезон уже успешный для ЦСКА. Суперкубок будет настоящим праздником для всех болельщиков!❤️
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filipp Gorski
Да цска главный фаворит за победу в чемпионате Москвы если только
Будут со Спартаком в следующем сезоне сражаться
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
Ответ MstAndreev
Евгений Гинер: «Состав – не самое главное» И подмигнул)
тонко, для зенита не всё решают футболисты...
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Колесников
У Анчелотти фишка - поднятая бровь, а у Федотова своя - указательный палец правой руки, взмывающий вверх )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
в суперкубке думаю Мешков покажет для чего он нужен...)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Торна
По ходу ГВК где то денег нашел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Petrov
Гинер намекнул мол играйте тем,что есть усилений не будет🤗охохохо..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ne ravnodushen
Если руководитель команды не знает ответа на вопрос - почему соперник доминирует, то он как он собрался его побеждать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
владимир семенов
Кабинеты открылись заново)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Так каждый год говорят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dmitry.tchidakin
Лукавит Гинер. Намекает на кабинетные дела. Очевидно, что в российском футболе монополия на все действия у Газпрома и чемпионом кони станут только в том случае, если того захочет Миллер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugene88
А чего ж не боролся тогда?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Охотин
Ответ </c/>
в суперкубке думаю Мешков покажет для чего он нужен...)
Как наркодилер ?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий