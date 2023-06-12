Кержаков может возглавить сербский клуб. Переговоры на продвинутой стадии («СЭ»)
Новым местом работы Александра Кержакова может стать высшая лига Сербии.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», российский специалист ведет переговоры о назначении главным тренером одной из сербских команд. На данный момент они находятся на продвинутом этапе.
Последним клубом Кержакова на данный момент является «Кармиотисса». На Кипре экс-форвард «Зенита» и сборной России проработал менее двух месяцев.
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