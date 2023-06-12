Кержаков может возглавить сербский клуб. Переговоры на продвинутой стадии («СЭ»)

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кержаков высшая лига Сербия Спорт-Экспресс Футбол

Новым местом работы Александра Кержакова может стать высшая лига Сербии.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», российский специалист ведет переговоры о назначении главным тренером одной из сербских команд. На данный момент они находятся на продвинутом этапе.

Последним клубом Кержакова на данный момент является «Кармиотисса». На Кипре экс-форвард «Зенита» и сборной России проработал менее двух месяцев.

«Владелец зашел в раздевалку и сделал замены вместо меня». Интервью Кержакова о беспределе и обмане на Кипре

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16 комментариев

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Ебздрогыч
Все правильно, это в рамках программы сербозамещения, ведь все сербские тренеры будут тренировать Динамо
+19
-2
+17
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градус ненависти
Просто топ для Кержа и для команды🔥🔥 с удовольствием съезжу притопить
+12
-6
+6
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Максим Заворин
Если это Явор, Радник или Железничар, то врядли такое назначение можно назвать достижением, а вот команда уровня и статуса Чукаричек или Войводины будет являться хорошим рывком
+5
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Сергей Орлов
Напредак какой-нибудь или Вождовац. А может Спартак Суботица)
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xoms
Интересно как его Сербы примут, мы же вроде братья, и нас поддерживают
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Сибирский литовец
Чернышов там работает во 2 лиге
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justbored
Ответ За Валенсию с 1999
На улицу для начала выйди. Там лето уже
underrated comment
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Сергей Орлов
Ответ Максим Заворин
Если это Явор, Радник или Железничар, то врядли такое назначение можно назвать достижением, а вот команда уровня и статуса Чукаричек или Войводины будет являться хорошим рывком
Железничар только-только в вышку вышел, вряд ли Кержу такое интересно)
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