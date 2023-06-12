Кержаков может возглавить сербский клуб. Переговоры на продвинутой стадии («СЭ»)

Новым местом работы Александра Кержакова может стать высшая лига Сербии.

Как сообщает « », российский специалист ведет переговоры о назначении главным тренером одной из сербских команд. На данный момент они находятся на продвинутом этапе.

Последним клубом на данный момент является «Кармиотисса». На Кипре экс-форвард « » и сборной России проработал менее двух месяцев.

«Владелец зашел в раздевалку и сделал замены вместо меня». Интервью Кержакова о беспределе и обмане на Кипре