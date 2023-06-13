«ПСЖ» планирует продать Мбаппе летом, но ни в коем случае не в «Реал» (Cadena SER)

«ПСЖ» не хочет, чтобы Килиан Мбаппе перешел в «Реал».

Ранее стало известно, что форвард сообщил клубу, что не станет активировать опцию продления контракта. Сообщалось, что парижане выставили игрока на продажу.

По сведениям журналиста Cadena SER Ману Карреньо, «ПСЖ» действительно планирует продать этим летом, но ни в коем случае не в « ».

Мбаппе был близок к переходу в мадридский клуб в прошлом году, но принял решение подписать новый контракт с « ».