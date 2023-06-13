«ПСЖ» планирует продать Мбаппе летом, но ни в коем случае не в «Реал» (Cadena SER)
«ПСЖ» не хочет, чтобы Килиан Мбаппе перешел в «Реал».
Ранее стало известно, что форвард сообщил клубу, что не станет активировать опцию продления контракта. Сообщалось, что парижане выставили игрока на продажу.
По сведениям журналиста Cadena SER Ману Карреньо, «ПСЖ» действительно планирует продать Мбаппе этим летом, но ни в коем случае не в «Реал».
Мбаппе был близок к переходу в мадридский клуб в прошлом году, но принял решение подписать новый контракт с «ПСЖ».
Здесь я на стороне ПСЖ. Игрок и другой клуб (Реал) не должны действовать воровато и нагло.
Но если найдтеся покупатель, а Мбаппе устроит игру с бесплатным переходом в Реал летом 24го, то шейхам надо провести показательную порку и держать его в дубле сезон. На деньги им фиолетово, а с имиджем "лохов" мириться не будут. Ладно Месси их развел, но тут персонаж, вокруг которого строили клуб. Что ни говори, но такое выкачивание денег в европе (в китае/сша/саудиты - заслуженная пенсия)) дожно наказываться. Превращаемся в мир где игрок > любой клуб
2. Перейти он хочет иммено туда
МЮ прошлым летом без всяких шейхов отдал 100 за Антони, так что...