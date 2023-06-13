«ПСЖ» планирует продать Мбаппе летом, но ни в коем случае не в «Реал» (Cadena SER)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» не хочет, чтобы Килиан Мбаппе перешел в «Реал».

Ранее стало известно, что форвард сообщил клубу, что не станет активировать опцию продления контракта. Сообщалось, что парижане выставили игрока на продажу.

По сведениям журналиста Cadena SER Ману Карреньо, «ПСЖ» действительно планирует продать Мбаппе этим летом, но ни в коем случае не в «Реал».

Мбаппе был близок к переходу в мадридский клуб в прошлом году, но принял решение подписать новый контракт с «ПСЖ».

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106 комментариев

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VictorVallecano
Значит, все-таки в Барселону в обмен на Камп Ноу и 10% акций Спотифай.
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Ena Therapy
Вот у ребят комплексы конечно. Даже немного жаль их
+56
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Black Phoenix
Так черепашку никто и не купит за космические деньги, а за меньшее ПСЖ удавится слюной, но продавать не станет. 180 лямов, или больше за Мбаппе не отвалят даже супертопы вроде Реала, или Сити, тем более Баварии.
+29
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Экспертное мнение
На самом деле всё понятно, это показуха))) Мбаппе окажется в МЮ после того как катарцы купят клуб, сейчас просто стелют.
+28
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Gelious
Ответ Burel
перед кем ? зеротребльными ?
Так у Мадрида кое-что покруче даже. Защита титула. И даже хет-трик лигечемпионский. Весь этот век, что я следил за футболом, то и дело игроки и комментаторы обсуждали мечту защитить титул, и что не выходит ни у кого. Круто, что команды то и дело показывает, что и невозможное возможно.
+19
-5
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Александр Елисеев
Ответ Black Phoenix
Так черепашку никто и не купит за космические деньги, а за меньшее ПСЖ удавится слюной, но продавать не станет. 180 лямов, или больше за Мбаппе не отвалят даже супертопы вроде Реала, или Сити, тем более Баварии.
Тем более за год до окончания контракта.
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Хызыр
Проект ПСЖ закрывают походу, ждем в Лиге 2 и дальше вниз, через несколько в лет пополнение в небесной лиге
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Janture Beckjan
Был слушок что президент ПСЖ помогает другим шейхам приобрести МЮ, хоть Нассер и отрицал, но слухи не появляются на пустом месте. Значит они согласовали цену с Глейзерами. И конечно же они захотят обозначить новую эру владельцев топовым трансфером, как раз МЮ ищет замену провалишему сезон Вергхосту.
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versus_
А Реал и не думал платить. ПСЖ вовремя очухался и стал требовать от Мбаппе продления. Тот отказнул и как следствие продажа. А целью был бесплатный переход в Реал взамен за большие подъемные. Теперь посмотрим, позволит ли Мбаппе себя продать куда-то в другой клуб.
Здесь я на стороне ПСЖ. Игрок и другой клуб (Реал) не должны действовать воровато и нагло.
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pi5ka
Ответ Burel
реал всегда взрывал рынки. Не зря самый главныйй мешок в истории
120 за дембеле, 160 за коутиньо, 120 за гризманна... мне продолжать?
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Val Smith
Ответ VictorVallecano
Значит, все-таки в Барселону в обмен на Камп Ноу и 10% акций Спотифай.
и годовую подписку.
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Ира15577
Ответ VictorVallecano
Значит, все-таки в Барселону в обмен на Камп Ноу и 10% акций Спотифай.
+ еще два каких-нибудь рычага!
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hoicoi
гоу в Лутон, они норм денег подняли
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Арыч Фаворитик
Ну эта сага на всё лето господа
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vamosoreo
PSG сами загнали себя в такую ситуацию дав космическую личку, подписной бонус за кратоксрочный контракт и наделив молодого таланта полномочиями премьер-министра Франции.

Но если найдтеся покупатель, а Мбаппе устроит игру с бесплатным переходом в Реал летом 24го, то шейхам надо провести показательную порку и держать его в дубле сезон. На деньги им фиолетово, а с имиджем "лохов" мириться не будут. Ладно Месси их развел, но тут персонаж, вокруг которого строили клуб. Что ни говори, но такое выкачивание денег в европе (в китае/сша/саудиты - заслуженная пенсия)) дожно наказываться. Превращаемся в мир где игрок > любой клуб
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Val Smith
Ответ Sinister Kid
Ну, че в Сити? За вторым треблом подряд.
В МЮ, из левого кармана в правый. Кинут ему 200 млн. и он скажет что идет по пути кумира Роналду.
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madrilenos
Ответ Black Phoenix
Так черепашку никто и не купит за космические деньги, а за меньшее ПСЖ удавится слюной, но продавать не станет. 180 лямов, или больше за Мбаппе не отвалят даже супертопы вроде Реала, или Сити, тем более Баварии.
1.Мадрид отвалит
2. Перейти он хочет иммено туда
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Shadow1882
Придётся на Кейна менять
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Евгений Недосекин
Ответ Black Phoenix
Так черепашку никто и не купит за космические деньги, а за меньшее ПСЖ удавится слюной, но продавать не станет. 180 лямов, или больше за Мбаппе не отвалят даже супертопы вроде Реала, или Сити, тем более Баварии.
180 лямов Мадрид не отвалит за Мбаппе, зато готов отвалить 100+ за 30-ти летнего Кейна с 1 годом котракта(как у Мбаппе), ага
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Surviving
Ответ TiGra
Самое интересное, что легче всего его подписать Сити. Призовых уйма, с ФФП полный порядок, самый сильный действующий клуб в мире (при этом, что не часто бывает, и по игре, и по трофеям). Конечно хотелось бы его в МЮ, но это возможно только после продажи клуба, а с этими конченными Глейзерами, хз, когда и вообще произойдет ли это. Да и капризность пугает, только недавно избавились от Погба и Роналду. Но связка Де Брюйне - Мбаппе - Холлнад звучит просто убойнейше.
с ФФП полный порядок😂
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Любезный Коссутий
Ответ Shumer
В Англии хватает клубов, кто ее спокойно потянет.
не в этом сезоне. МС таких игроков не покупает, Арсы уже сотку за Райса приготовили, у МЮ заниженный бюджет, чтобы вписаться в ФФП, Ливер, ТТХ сразу минус, остается Челси, но и они больше полумиллиарда потратили в прошедшем сезоне, да и не пойдет Мбаппе в клуб без ЛЧ
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БЕКБЕРГАН
Ответ Muhammad Juraev
Сити то супертоп, но причём тут реал, который ничего ценного в этом году не выиграл 🤣
Ты опять забыл таблетки выпить. Иди выпей вовремя а-то лечение бесполезно.
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ten Hag
Ответ Gelious
Так у Мадрида кое-что покруче даже. Защита титула. И даже хет-трик лигечемпионский. Весь этот век, что я следил за футболом, то и дело игроки и комментаторы обсуждали мечту защитить титул, и что не выходит ни у кого. Круто, что команды то и дело показывает, что и невозможное возможно.
Хейтерку это не дано понять :)
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Joker17
Ответ Black Phoenix
Так черепашку никто и не купит за космические деньги, а за меньшее ПСЖ удавится слюной, но продавать не станет. 180 лямов, или больше за Мбаппе не отвалят даже супертопы вроде Реала, или Сити, тем более Баварии.
Шейх Джассим, если купит МЮ, без проблем отвалит 180 млн своему дружбану.
МЮ прошлым летом без всяких шейхов отдал 100 за Антони, так что...
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Shumer
Ответ Любезный Коссутий
а кому? 🤷‍♂️
В Англии хватает клубов, кто ее спокойно потянет.
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