«Путь Акинфеева круче, чем уехать в Голландию или Бельгию. Зачем уезжать?» Мусаев о молодых игроках «Краснодара»
Экс-тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не видит смысла в отъезде молодых игроков в Европу.
– Почему краснодарская молодежь не пробует уехать? До прошлого года исключения были совсем редкими.
– По мне, путь от академии до основы, до сборной, в одном клубе, как это было у Акинфеева – намного круче, чем уехать, условно, в Голландию или Бельгию и пытаться построить карьеру там. Это мое мнение.
У тебя есть топ-стадион, база, тебя любит весь город, были еврокубки, борешься за чемпионство – зачем уезжать?
– Это зона комфорта, разве нет?
– Я бы на месте футболиста хотел провести всю карьеру в одном клубе.
Все футболисты «Краснодара» воспитывались патриотично, чтобы они были преданы клубу. Воспитанник «Краснодара» не скажет, что хочет играть за «Барселону» или что болеет за «Реал». У них одна цель – играть в основе, на своем стадионе.
– Мне кажется, все это искусственно: убиваются амбиции к переезду в Европу и насаждается привязанность к клубу.
– Насаждается – грубое слово. Прививается. Я считаю, что это хорошо.
А амбиции – почему они убиваются? Человек может выиграть чемпионат России, Кубок России.
– А дальше?
– Когда нас вернут – еврокубки, пожалуйста. Это правильно, что «Краснодар» воспитывает игроков для себя, а не для «Аякса» или «Марселя», – сказал главный тренер «Сабаха».
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Вот с таким подходом игроки и перестают расти. Вон, Сафонов в основе давно, а теперь деградирует, потому что не к чему больше стремиться.
За 20 лет с начала карьеры Акинфеева серьёзно изменились обстоятельства
Однако если ты обладаешь талантом и потенциалом, чтобы стать (или попытаться стать) игроком мирового уровня, а вместо этого предпочитаешь сидеть в Бельгии-России-Южной Америке, ты просто не обладаешь достаточными амбициями.
Люди имеют полное право так делать, того же Акинфеева есть много за что ценить и уважать, но отметка "не попробовал" на тебе для всех более-менее объективных сторонних наблюдателей будет.