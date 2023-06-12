«Путь Акинфеева круче, чем уехать в Голландию или Бельгию. Зачем уезжать?» Мусаев о молодых игроках «Краснодара»

Теги Игорь Акинфеев премьер-лига Россия высшая лига Азербайджан Краснодар Мурад Мусаев Сабах Футбол

Экс-тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не видит смысла в отъезде молодых игроков в Европу.

– Почему краснодарская молодежь не пробует уехать? До прошлого года исключения были совсем редкими.

– По мне, путь от академии до основы, до сборной, в одном клубе, как это было у Акинфеева – намного круче, чем уехать, условно, в Голландию или Бельгию и пытаться построить карьеру там. Это мое мнение.

У тебя есть топ-стадион, база, тебя любит весь город, были еврокубки, борешься за чемпионство – зачем уезжать?

– Это зона комфорта, разве нет?

– Я бы на месте футболиста хотел провести всю карьеру в одном клубе.

Все футболисты «Краснодара» воспитывались патриотично, чтобы они были преданы клубу. Воспитанник «Краснодара» не скажет, что хочет играть за «Барселону» или что болеет за «Реал». У них одна цель – играть в основе, на своем стадионе.

– Мне кажется, все это искусственно: убиваются амбиции к переезду в Европу и насаждается привязанность к клубу.

– Насаждается – грубое слово. Прививается. Я считаю, что это хорошо.

А амбиции – почему они убиваются? Человек может выиграть чемпионат России, Кубок России.

– А дальше?

– Когда нас вернут – еврокубки, пожалуйста. Это правильно, что «Краснодар» воспитывает игроков для себя, а не для «Аякса» или «Марселя», – сказал главный тренер «Сабаха».

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кан и Баллак сидят в баре
Вот играл бы Роналду за свою Мадейру и Месси за Ньюэллс Олд Бойз и горя б не знали... но нет, испортили карьеру свою, по клубам шастались. Суарес так вообще видать глупец,зачем-то юнцом в Голландию повалил... Эх. Некому было им подсказать в молодости как надо.
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Никулин
Ответ Lionel Andres Messi 10
Чемпионаты Нидерландов и Бельгии отличные стартовые площадки для перехода в клуб из топ-5.
Нидерланды обошли в этом году Францию и входят теперь в топ 5
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВладимирНеПутин
Акинфеев был а момент расцвета российского футбола, играл за сборную, в Еврокубках, с сильными легионерами в РПЛ, а сейчас ни сборной, ни еврокубков и уровень РПЛ упал
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Чемпионаты Нидерландов и Бельгии отличные стартовые площадки для перехода в клуб из топ-5.
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Воспитанник «Краснодара» не скажет, что хочет играть за «Барселону» или что болеет за «Реал». У них одна цель – играть в основе, на своем стадионе.
__
Вот с таким подходом игроки и перестают расти. Вон, Сафонов в основе давно, а теперь деградирует, потому что не к чему больше стремиться.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GullitRuud
Ответ Ростовский
С чего такие выводы?
5-10 л. очень позитивный прогноз . 25-30 более реальный .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pit4er
Вот именно: у Акинфеева-то еврокубки были, а у молодых сейчас и в ближайшие годы? Так что путь Игоря не скоро можно будет повторить
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Budabuda
Акинфеев это Петер Чех, если бы он остался в Спарте.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaka10
«Путь регионов круче, чем уехать быть путь чемпионов. Зачем быть чемпионом?» Мусаев о выходе в финал «Краснодара»
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ Василий Никулин
Нидерланды обошли в этом году Францию и входят теперь в топ 5
По факту уже нет давно топ-5 , уже топ-4
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
космонавт на дереве
Ответ Василий Никулин
Нидерланды обошли в этом году Францию и входят теперь в топ 5
Ещё не обошли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigo_Volchara93
ЕК нам вернут не раньше ем лет 5, а то и 10
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростовский
Ответ GullitRuud
5-10 л. очень позитивный прогноз . 25-30 более реальный .
ну так а с чего такие выводы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростовский
Ответ Tigo_Volchara93
ЕК нам вернут не раньше ем лет 5, а то и 10
С чего такие выводы?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ден Ден
Пример Игоря - исключительный, в 19 лет еврокубок взял, в 22 - бронза Евро, и все в качестве основного вратаря. Брать его карьеру как общее правило неверно, такое повторить ещё не скоро получится.
За 20 лет с начала карьеры Акинфеева серьёзно изменились обстоятельства
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FNT
Если ты играешь в крепком или сильном клубе сильного чемпионата, да, провести всю карьеру в одном клубе возможно. Это никак не ограничит твой рост.

Однако если ты обладаешь талантом и потенциалом, чтобы стать (или попытаться стать) игроком мирового уровня, а вместо этого предпочитаешь сидеть в Бельгии-России-Южной Америке, ты просто не обладаешь достаточными амбициями.

Люди имеют полное право так делать, того же Акинфеева есть много за что ценить и уважать, но отметка "не попробовал" на тебе для всех более-менее объективных сторонних наблюдателей будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мирзоанис Якубов
"Насаждается – грубое слово. Прививается" - кто-то явно пользуется методичкой полевого командира
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий