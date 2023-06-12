Джулия Робертс поздравила Гвардиолу с победой в ЛЧ. Тренер «Сити» говорил, что актриса – его кумир

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Джулия Робертс кино Футбол

Джулия Робертс поздравила своего поклонника Пепа Гвардиолу с победой в Лиге чемпионов.

«Поздравляю Пепа Гвардиолу с тем, что он привели свою команду к победе в Лиге чемпионов», – написала актриса в инстаграме.

Ранее тренер «Манчестер Сити» рассказывал, что звезда «Красотки» и обладательница «Оскара» за лучшую женскую роль в «Эрин Брокович» – его кумир.

«Даже если выиграю ЛЧ, буду разочарован, что Джулия Робертс не заглянула к нам». Так вот из-за чего страдает Пеп!

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35 комментариев

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Барыга блинами
Приоритеты Пепа:
1. Джулия Робертс
2. АПЛ
3. Лига Чемпионов
4. Кубок английской лиги
+123
-1
+122
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Emma Nevskaia
Ответ Барыга блинами
Приоритеты Пепа: 1. Джулия Робертс 2. АПЛ 3. Лига Чемпионов 4. Кубок английской лиги
забить шпорам в гостях
+56
0
+56
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Los Galácticos
В этом сезоне осуществились все мечты Пепа, взял с Сити наконец-то ЛЧ, сходил на концерт Элтона Джона, и получил поздравления от Джулии Робертс. Не год а сказка :)
+46
-4
+42
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Зелёный гопник
Ответ Gravdaar Iyaad
Когда джулия робертс была на пике карьеры, пеп был еще молод наверняка у него был постер с нею, в комнате... и... ну вы понимаете
Дpoчить не стыдно, стыдно спалится☝🏻
+24
-1
+23
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oka79410
жизнь нужно прожить так, чтобы твой кумир поздравил тебя с днем рождения)
+26
-3
+23
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Gravdaar Iyaad
Когда джулия робертс была на пике карьеры, пеп был еще молод
наверняка у него был постер с нею, в комнате... и... ну вы понимаете
+22
-1
+21
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United_LP
ну это квадрупл
+15
0
+15
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ke-ke
Все мы любим фильм про проститутку с золотым сердцем!
+9
-3
+6
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tampa-bay
Подкатывая Пеп явно ожидал не такого ответа от нее. Это как когда пишешь девушке в личку длинное сообщение, а получаешь в ответ "Да" или "Ясно"
+4
0
+4
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Футбол, хоккей итд
Как-бы у Пепа, от поздравления Робертс волосы не выросли. Кого мы потом будем называть лысым шарлатаном?!?
+4
0
+4
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Kazbek Ilyassovskiy
Ответ HI MARS
Прикольно,что и Джулия Робертс,и Ричард Гир болельщики Реала)
Робертс за МЮ болеет, хотя может и за Реал. Но МЮ точно.
+3
0
+3
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Dr. J 24
Ответ Gravdaar Iyaad
Когда джулия робертс была на пике карьеры, пеп был еще молод наверняка у него был постер с нею, в комнате... и... ну вы понимаете
думаешь дзюбил?
+3
0
+3
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blackwerwolf
Ответ Dr. J 24
думаешь дзюбил?
Пепил
+1
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blackwerwolf
Ответ tampa-bay
Подкатывая Пеп явно ожидал не такого ответа от нее. Это как когда пишешь девушке в личку длинное сообщение, а получаешь в ответ "Да" или "Ясно"
Я Вас услышал.
+1
0
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КОЛЯ ИПОТЕКА
Ответ Футбол, хоккей итд
Как-бы у Пепа, от поздравления Робертс волосы не выросли. Кого мы потом будем называть лысым шарлатаном?!?
Он и гений по сути , но имя шарлатан лысый так и останется в хорошем смысле(
+1
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Adeen
Ответ Зелёный гопник
Дpoчить не стыдно, стыдно спалится☝🏻
*ться
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HI MARS
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Робертс за МЮ болеет, хотя может и за Реал. Но МЮ точно.
Ну минимум два раза после матча Реала спускалась в подтрибунное помещение и фоткалась с футболистами Реала,фоткала своих детей с ними
+1
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rofler
Я думал, что они целовались после финала, значит это была его жена.
+1
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Милан137
Ей 55 всего обалдеть, я думал что ей под 70 уже 🤦‍♂️ ...
+1
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Дмитрий
Ответ ke-ke
Все мы любим фильм про проститутку с золотым сердцем!
Ох, даже слезу пустил. А как он потом на лимузине с цветами…
+1
-1
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Иван Иванов
Ответ Футбол, хоккей итд
Как-бы у Пепа, от поздравления Робертс волосы не выросли. Кого мы потом будем называть лысым шарлатаном?!?
Лукомского
0
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Александр Опёнышев
Ответ Барыга блинами
Приоритеты Пепа: 1. Джулия Робертс 2. АПЛ 3. Лига Чемпионов 4. Кубок английской лиги
1. Оазис
2. Кулдплей
3. Элтон
4. Джулия Робертс
5. АПЛ
6. Кубок лиги
7. Лига Чемпионов
+1
-1
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Neyron
Как мило))
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Взвешенный вомбат Китая
Робертс реально топовая актриса. А Эрин Брокович классный фильм
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TwoWeekStubble
Ответ Футбол, хоккей итд
Как-бы у Пепа, от поздравления Робертс волосы не выросли. Кого мы потом будем называть лысым шарлатаном?!?
В ЦСКА сменщик появился. Пока в статусе лже-лысого шарлатана.
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