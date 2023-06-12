Джулия Робертс поздравила Гвардиолу с победой в ЛЧ. Тренер «Сити» говорил, что актриса – его кумир
Джулия Робертс поздравила своего поклонника Пепа Гвардиолу с победой в Лиге чемпионов.
«Поздравляю Пепа Гвардиолу с тем, что он привели свою команду к победе в Лиге чемпионов», – написала актриса в инстаграме.
Ранее тренер «Манчестер Сити» рассказывал, что звезда «Красотки» и обладательница «Оскара» за лучшую женскую роль в «Эрин Брокович» – его кумир.
«Даже если выиграю ЛЧ, буду разочарован, что Джулия Робертс не заглянула к нам». Так вот из-за чего страдает Пеп!
1. Джулия Робертс
2. АПЛ
3. Лига Чемпионов
4. Кубок английской лиги
наверняка у него был постер с нею, в комнате... и... ну вы понимаете
2. Кулдплей
3. Элтон
4. Джулия Робертс
5. АПЛ
6. Кубок лиги
7. Лига Чемпионов