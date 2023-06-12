Джулия Робертс поздравила Гвардиолу с победой в ЛЧ. Тренер «Сити» говорил, что актриса – его кумир

Джулия Робертс поздравила своего поклонника Пепа Гвардиолу с победой в Лиге чемпионов.

«Поздравляю Пепа Гвардиолу с тем, что он привели свою команду к победе в чемпионов», – написала актриса в инстаграме.

Ранее тренер « » рассказывал, что звезда «Красотки» и обладательница «Оскара» за лучшую женскую роль в «Эрин Брокович» – его кумир.

«Даже если выиграю ЛЧ, буду разочарован, что Джулия Робертс не заглянула к нам». Так вот из-за чего страдает Пеп!